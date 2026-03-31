"Bước chân vào đời" tập 17: Trang suy sụp vì bị gán mác tiểu tam

Trong tập 17 của "Bước chân vào đời" phát sóng tối 31/3, Trang (Ngọc Thuỷ) rơi vào trạng thái hoảng loạn khi bị vợ cũ của Dũng (Lưu Huyền Trang) tung hình ảnh riêng tư lên mạng xã hội kèm theo những lời lẽ xúc phạm. Những bức ảnh này được trích từ camera quay lén đặt trong phòng làm việc của Dũng, khiến Trang bị gán mác “tiểu tam” phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.

Không thể chịu đựng áp lực dư luận, Trang định tìm đến tận nơi để đối chất với vợ cũ của Dũng. Tuy nhiên, Thương (Quỳnh Kool) đã kịp thời ngăn cản, khuyên cô không nên hành động bốc đồng vào lúc này. Sự can ngăn đó lại khiến Trang thêm phần uất ức, cô bật khóc và trách chị gái chỉ biết bênh người ngoài: “Em không chịu được nữa rồi”.

Tại công ty, Trang yêu cầu Dũng (Hoàng Anh Vũ) lên tiếng giúp mình. Tuy nhiên, Dũng cho rằng cần phải làm rõ nguyên nhân và người đứng sau sự việc thì mới có thể giải quyết triệt để. Anh khuyên Trang nên giữ im lặng, tránh phản ứng vội vàng. Từ những hình ảnh bị phát tán, Dũng đã lần ra dấu vết chiếc camera giấu kín trong phòng làm việc và nhanh chóng tháo bỏ, trong khi vợ cũ vẫn đang theo dõi trực tiếp.

Ở một diễn biến khác, Quân (Huỳnh Anh) và Thương đang có chuyến đi dã ngoại nhằm hàn gắn tình cảm thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ bố Quân báo tin bà Dung (Quách Thu Phương) phải nhập viện cấp cứu. Cả hai lập tức hủy chuyến đi và vội vã vào bệnh viện.

Liệu việc bà Dung nhập viện có thật hay chỉ là chiêu để kéo Quân về nhà? Trang và Dũng sẽ làm gì để minh oan giữa làn sóng dư luận?