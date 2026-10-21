Son Ye Jin bị chê mặc xấu khi du lịch Nhật Bản

Son Ye Jin đăng tải một số hình ảnh trong chuyến đi tới Yokohama, Nhật Bản, kèm lời nhắn: “Chúc các bạn có một ngày Chủ nhật tuyệt vời!”.

Trong loạt ảnh, nữ diễn viên xuất hiện với tâm trạng vui vẻ, thoải mái. Ở một khoảnh khắc, Son Ye Jin ngồi trên trò chơi cảm giác mạnh, giơ hai tay lên cao và mỉm cười. Trong bức ảnh khác, cô tạo dáng trước khung cảnh biển, tận hưởng kỳ nghỉ theo phong cách giản dị.

Son Ye Jin chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong chuyến du lịch tại Yokohama, Nhật Bản.

Điều khiến loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý lại là trang phục đời thường của Son Ye Jin. Nữ diễn viên lựa chọn những bộ đồ thoải mái, phù hợp với chuyến đi du lịch. Một set đồ gồm áo phông đen kết hợp quần jeans và kính râm. Ở một hình ảnh khác, cô diện áo nỉ xám, chân váy trắng dáng rộng và giày thể thao.

Tuy nhiên, cách phối đồ của Son Ye Jin tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Một số cư dân mạng cho rằng phong cách của cô chưa thực sự nổi bật, thậm chí để lại những bình luận khá gay gắt.

Nữ diễn viên lựa chọn phong cách giản dị, thoải mái với áo phông, quần jeans và kính râm.

“Phong cách thời trang của cô ấy hôm nay lại tệ nữa rồi”, một tài khoản bình luận. Người khác nhận xét: “Cô ấy ăn mặc như một phụ nữ trung niên bình thường”. Một số ý kiến còn cho rằng nữ diễn viên nên nhờ stylist hỗ trợ cả trang phục đời thường nếu không tự tin về khả năng phối đồ.

Đây không phải lần đầu tiên phong cách thời trang của Son Ye Jin trở thành chủ đề bàn luận.

Theo nội dung được chia sẻ, tại một lễ trao giải điện ảnh hồi tháng 6, trang phục và kiểu tóc của nữ diễn viên từng nhận những phản hồi trái chiều. Thời điểm đó, có cư dân mạng thậm chí bình luận rằng stylist của Son Ye Jin “chắc hẳn là anti-fan”.

Một set đồ khác của Son Ye Jin gồm áo nỉ xám, chân váy trắng dáng rộng và giày thể thao.

Đến tháng 9, phong cách đời thường của nữ diễn viên tiếp tục được chú ý sau khi cô chia sẻ những bức ảnh thường nhật do con trai chụp.

Lần này, tranh luận xuất hiện từ những hình ảnh trong một chuyến du lịch cá nhân, không liên quan đến sự kiện chính thức hay hoạt động quảng bá. Trong khi Son Ye Jin chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ, thư giãn, một bộ phận cư dân mạng lại tập trung vào trang phục và đưa ra những đánh giá khá nặng nề về ngoại hình cũng như gu thời trang của cô.

Bên cạnh các ý kiến chỉ trích, việc một nghệ sĩ bị soi xét cách ăn mặc ngay cả trong những khoảnh khắc đời thường cũng gây ra những bàn luận trên mạng xã hội.

Phong cách đời thường của Son Ye Jin tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Son Ye Jin kết hôn với nam diễn viên Hyun Bin vào năm 2022. Tháng 11 cùng năm, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng. Thời gian gần đây, nữ diễn viên tiếp tục hoạt động nghệ thuật và xuất hiện trước khán giả qua dự án The Scandal của Netflix.