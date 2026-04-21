Kiều Minh Tuấn kể khó khi đóng phim kinh dị, "nghiện" đồ ăn vùng cao

Khởi chiếu từ 16/4, "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" liên tiếp xác lập nhiều kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" cho dòng phim kinh dị Việt với doanh thu xấp xỉ 80 tỷ đồng. Sức hút của phim không chỉ đến từ kịch bản ma mị mà còn ở màn hóa thân bùng nổ của Kiều Minh Tuấn. Rũ bỏ hình ảnh "tưng tửng" thường thấy, Kiều Minh Tuấn trên phim là sự giao thoa giữa vẻ điềm tĩnh và sự dữ dội. Với tạo hình gai góc cùng ánh mắt sắc lạnh, nam diễn viên duy trì nguồn năng lượng mạnh mẽ, biến hóa xuất thần trong từng khung hình để lột tả trọn vẹn những phân đoạn đối đầu với thế lực vô hình.

Diễn viên Kiều Minh Tuấn

PV: Sau khi phim ra mắt và nhận được những phản hồi tích cực, cảm xúc của anh hiện tại như thế nào?

Kiều Minh Tuấn: Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi thực hiện được những gì mình đã hình dung trên kịch bản. Cảm giác ở ngoài hiện trường, thấy những gì mình suy nghĩ thực hiện được, vượt qua được những thử thách khó khăn là điều rất thú vị. Vai diễn này có nhiều lớp lang, giúp tôi nâng cấp tư duy diễn xuất của mình lên.

PV: Trong phim, các cảnh hành pháp của anh trông rất chân thực. Anh đã chuẩn bị ra sao cho những phân đoạn đặc thù này?

Kiều Minh Tuấn: Đây là những cảnh tôi phải chuẩn bị kỹ nhất. Tôi không đi theo một quy chuẩn hành pháp cụ thể nào mà chủ yếu học hỏi thần thái, tinh thần từ các bậc tiền bối. Quan trọng nhất là niềm tin. Mình phải thực sự tin vào điều mình đang làm thì mới hóa thân tốt được. Tôi phải tập các động tác của bản thân và kiểm soát góc máy để mọi thứ hiện lên chân thực nhất.

Kiều Minh Tuấn lần đầu đảm nhận vai pháp sư, một hình tượng đậm màu sắc tâm linh.

PV: Lần đầu tiên làm việc dài ngày tại vùng núi phía Bắc, điều gì đã khiến một người miền Nam như anh ấn tượng nhất?

Kiều Minh Tuấn: Tôi đi nhiều nơi, nhưng đứng ở đó tôi vẫn bị nổi da gà. Núi non trùng điệp, sương mù làm cảnh vật chỗ đậm chỗ nhạt, chỗ sâu chỗ xa, nhìn hun hút. Phải đứng ngay đó mới cảm nhận hết nó đẹp lạ lùng như thế nào.

Về ăn uống, tôi mê nhất là được ăn những món đồ tươi sạch. Tôi thấy đồ ăn ở đây khác hoàn toàn với miền Nam. Trong Nam, mình thường nêm nếm gia vị rất đậm đà, đủ cả mặn, ngọt, chua, cay. Nhưng ẩm thực vùng cao lại không dùng quá nhiều gia vị. Rau củ giữ được vị tự nhiên mùi vị rất rõ và thơm, không giống như rau ở phố. Hay như thịt heo cũng có độ béo ngậy rất đặc trưng, gợi cho tôi nhớ về những hương vị nguyên bản ở quê ngày xưa. Còn con người ở đó thì bình thản lắm. Họ không vồ vập đâu, nhưng hễ mình gặp chuyện khó khăn là họ giúp đỡ lăn xả hết mình.

PV: Vai Còn đòi hỏi sự đấu tranh nội tâm rất dữ dội. Anh có gặp áp lực khi phải duy trì trạng thái căng thẳng xuyên suốt bộ phim?

Kiều Minh Tuấn: Áp lực là điều không tránh khỏi. Tôi và ê-kíp muốn làm một bộ phim kinh dị nặng về tâm lý, rõ nét về cấu trúc chứ không chỉ là hù dọa đơn giản. Trong phim này, tôi đặt mục tiêu diễn mắt nhiều hơn, ít thoại lại. Tôi muốn nét diễn của mình phải "mỏng" và "sắc" nhất có thể.

PV: Anh có thể chia sẻ về những cảnh quay khó nhất về mặt thể chất và tâm lý?

Kiều Minh Tuấn: Khó nhất là cảnh bị treo ngược dưới trời mưa lạnh, máu giả chảy ngược vào mũi. Lúc bị treo lâu, mắt tôi sưng húp và híp lại, mà yêu cầu là ánh mắt phải kiên quyết. Càng cố căng mắt ra thì càng khó diễn.

Hay như cảnh trong hang, tôi phải diễn cùng lúc hai vai: nhân vật Còn và vong hồn người mẹ. Cảnh tranh luận bên xác mẹ cũng rất giằng xé. Ban đầu đạo diễn chỉ định quay cái chân thôi, nhưng sau đó lại muốn đưa toàn bộ cái xác vào để tăng độ chân thực. Lúc đó sự đấu tranh, tổn thương rất mạnh. Cảm xúc bùng nổ làm âm lượng của tôi bị hơi quá. Tôi bắt buộc phải điều chỉnh, tiết chế lại để tiếng nói của nhân vật. Dù việc kìm lại này làm giảm đi khoảng 5% nội lực bộc phát lúc đó, nhưng vẫn mang đến thông điệp trọn vẹn nhất cho khán giả.

PV: Trong phim có sự xuất hiện của Nina – một diễn viên nhí nước ngoài. Cảm giác của anh khi làm việc với một đồng nghiệp quốc tế nhỏ tuổi như vậy ra sao?

Kiều Minh Tuấn: Thú thật lúc đầu tôi cũng e ngại. Tôi chỉ sợ mời một người nổi tiếng nước ngoài về mà không có những phân đoạn hay, không lột tả được nhân vật của họ thì bị uổng, dễ bị phản ứng ngược với khán giả. Rồi rào cản về ngôn ngữ, văn hóa, không biết một đứa trẻ còn quá nhỏ như Nina sẽ thể hiện thế nào. Việc tập luyện cũng khó khăn vì khoảng cách địa lý, không thể cứ thích là chạy qua tập cùng nhau ngay được.

Nhưng khi bắt tay vào việc, tất cả lo âu đều tan biến. Cảm xúc trong tôi chuyển từ lo lắng sang mến, rồi ngưỡng mộ và cực kỳ quý trọng bé. Nina rất chuyên nghiệp. Minh chứng là khi xong vai chia tay, bé đã khóc rất nhiều. Cái cảm xúc đó không chỉ dành cho các bạn diễn mà lan tỏa đến toàn bộ ê-kíp. Nina nhớ từng cô chú, anh chị trong đoàn...

PV: Bộ phim đề cập nhiều tình mẫu tử. Anh có mang trải nghiệm thực tế với mẹ mình vào phim không?

Kiều Minh Tuấn: Có chứ. Tình cảm với mẹ nó nằm sẵn trong người mình rồi, giống như phản xạ không điều kiện vậy, đến lúc là nó phát ra thôi.

Tôi có kỷ niệm là trước giờ cứ tưởng đầu mình bị móp giống như "đầu cá trê" nên không bao giờ dám cắt tóc ngắn. Đến khi đóng phim này phải cắt, cắt ra mới thấy đầu mình tròn quay. Tôi gọi điện khoe với mẹ, mẹ mới bảo: "Con biết đêm nào mẹ cũng phải thức để xoay đầu cho con được tròn vậy không?". Lúc đó tôi mới hiểu có những sự hy sinh thầm lặng của cha mẹ mà nếu không nói ra, con cái chẳng bao giờ biết hết được.

PV: Xem phim thấy một nhân vật Còn đầy u tối và dằn vặt, nhưng nghe anh em đoàn phim kể lại, Kiều Minh Tuấn ở hậu trường lại là một phiên bản hoàn toàn khác?

Kiều Minh Tuấn: Ở hiện trường mọi người hay gọi tôi là anh Hai. Tôi thích bày ra mấy cái "tiểu phẩm" cho vui: khi thì làm chú bán bún, lúc lại đi giã gạo, rồi đi làm nail... Thậm chí đợt ra mắt phim ở TP.HCM, Diệp Bảo Ngọc muốn đổi kiểu tóc là tôi cũng nhảy vào làm tóc cho cô ấy luôn.

Mọi người nghĩ tôi khó mở lòng nhưng không phải, tôi rất dễ. Chỉ là tôi có nhiều lớp, nhiều "cửa". Bạn cứ tưởng tượng nó như cái tủ thuốc của người Hoa với rất nhiều ngăn nhỏ, nếu mở đúng ngăn thì tôi sẽ trút hết lòng mình. Thực tế, tôi vẫn rất cởi mở về đời sống cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại khi đang quảng bá phim, tôi chủ động tiết chế lại.

PV: Nghe nói anh rất thần tượng tài tử Lương Triều Vỹ?

Kiều Minh Tuấn: Tôi cực kỳ mê anh Lương Triều Vỹ, nhất là trong "Vô gian đạo". Xem anh ấy diễn, tôi cứ thắc mắc: "Sao không thấy anh ấy diễn gì hết vậy?". Nhưng thực ra đó là đỉnh cao, vì anh ấy sống bằng cuộc sống của nhân vật nên nó mỏng và thật như đời vậy. Tôi luôn tự nhủ phải học hỏi mỗi ngày để nếu có cơ hội cộng tác với những người giỏi như vậy, mình không khiến họ cảm thấy thất vọng.

PV: Xin cảm ơn anh!