Tế Công Du Bổn Xương: Khép lại một huyền thoại để đời

Hơn ba mươi năm “vô hình” với những vai diễn phụ

Sinh năm 1933 tại Giang Tô, Du Bổn Xương mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật biểu diễn diễn từ khi còn trẻ. Thế nhưng, con đường nghệ thuật của ông không trải hoa hồng. Trong suốt hơn ba thập kỷ đầu sự nghiệp, ông mài giũa sự nghiệp diễn xuất với các sân khấu kịch nói và những vai phụ mờ nhạt.

Dù chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng với những khung hình thu nhỏ, ông chưa bao giờ xem nhẹ hay buông xuôi. Với quan niệm không có vai diễn nhỏ mà chỉ có diễn viên nhỏ, ông ngâm hết tâm huyết vào từng cử chỉ, nét mặt, biểu đạt cho vai diễn của mình. Chính sự nhẫn nại và cái tâm trong sáng ấy đã tôi luyện nên một nền tảng kỹ thuật biểu diễn hùng hậu, sẵn sàng chờ đón những vai diễn rực rỡ khi cơ hội thực sự tới.

Ở tuổi 52, Du Bổn Xương tạo nên một tượng đài điện ảnh Hoa ngữ với vai diễn Tế Công. (Ảnh: Weibo)

Tượng đài “Tế Công” bất tử

Năm 1984, bước đột phá lớn trong sự nghiệp của Du Bổn Xương đến khi ông gây tiếng vang qua tiết lộ cảnh tắm tại Gala mừng xuân của CCTV. Được hỗ trợ ngôn ngữ hình thể linh hoạt và biểu cảm phong phú, ông lọt vào mắt xanh của đạo diễn và được chọn giao vai chính trong bộ phim truyền hình Tế Công (1985) khi đã có hơn 30 năm nghiệp diễn và bước sang tuổi 52.

Hóa thân thành vị hòa thượng Tế Công với vẻ bề ngoài được thể hiện qua ngôn ngữ đầy tính chiên đấu, khiêu khích và lém lỉnh nhưng bên trong giàu lòng trắc ẩn, Du Bổn Xương đã tạo nên một phiên bản Tế Công kinh điển nhất lịch sử điện ảnh Hoa ngữ, trở thành hình mẫu cho moi phiên bản Tế Công sau này. Hình ảnh Tế Công của Du Bổn Xương không chỉ thay đổi cuộc đời một người nghệ sĩ tài hoa mà còn trở thành ký ức tuổi thơ không thể phai mờ của hàng triệu khán điện ảnh châu Á.

Năm 1985, Du Bổn Xương khắc họa thành công hình tượng Tế Công trong bộ phim cùng tên, tạo nên cơn sốt phim Tế Công vào giữa thập niên 80. Kỹ năng diễn xuất của Du Bổn Xương là điều không cần nghi ngờ. Ông vốn là một diễn viên kịch câm, nên đặc biệt chú trọng khắc họa chi tiết nhân vật.

Lòng từ thiện và hào quang “Phồn Hoa”

Không chỉ có tài năng trên màn hình, cuộc đời thực của Du Bổn Xương là một “bức tranh” khiến mọi người kính phục bởi nhân cách cao đẹp. Vào những năm 1990, khi người vợ tào khang mắc bệnh hiểm nghèo, ông tạm gác sự nghiệp đỉnh cao để toàn tâm chăm sóc vợ. Về sau, để chăm sóc vợ, ông đã từng nhiều lần bán để tạo ra sự thoải mái, đối diện với những niềm tin khánh kiệt bằng nụ cười hoan hoan ái ái dường như được lấy từ chính vai diễn Tế Công, một nụ cười nên “được trả lại cho xã hội”.

Đặc biệt, ở tuổi 87, ông tiếp tục gây ngạc nhiên khi hợp tác cùng đạo đạo Vương Gia Vệ trong siêu phẩm Phồn Hoa (2023–2024), hóa thân thành “Chú Gia” đầy trí tuệ và khí chất. Sự bền bỉ, tận tủy đã mang về cho ông giải thưởng Kim Ưng lần thứ 32 vào năm 2024.

Ngày 23/9, sự ra đi của Du Bổn Xương để lại nỗi tiếc thương vô hạn, nhưng ánh sáng hào quang và nhân cách thanh cao của “vị Phật sống giữa đời thường – Tế Công” sẽ mãi là ngọn lửa nhẹ nhàng trong lòng người hâm mộ.