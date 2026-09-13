10 ngôi sao giải trí Trung Quốc đột phá ngoạn mục trong năm 2026

Ngành giải trí Trung Quốc nhìn chung không có nhiều thành công nổi bật trong năm 2026, nhưng 10 ngôi sao này đã đạt được những kết quả ấn tượng và nâng cao đáng kể danh tiếng của mình.

Lý Tư Đồng đã giành Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất chỉ sau bốn tháng bước chân vào làng giải trí. Sinh năm 2004, nữ diễn viên vốn là sinh viên ngành Kỹ thuật Tài chính tại Đại học Tài chính và Kinh tế Quảng Đông. Diễn xuất tự nhiên và tinh tế của cô trong bộ phim Dear You (tựa tiếng Việt: Thư tình gửi ngoại) đã mang về cho cô Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất cho vai diễn đầu tay Tạ Nam Chi.

Cùng với thành công của vai diễn Tạ Nam Chi, bộ phim Dear You đã trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất của phòng vé Trung Quốc năm 2026. Được sản xuất với kinh phí khiêm tốn chỉ 14 triệu NDT, bộ phim đã thu về 2,1 tỷ NDT doanh thu phòng vé. Phim cũng đạt điểm 9.3 trên Douban và trở thành bộ phim được đánh giá cao nhất năm 2026 trên nền tảng này.

Lý Tư Đồng. (Ảnh: Kbizoom)

Địch Lệ Nhiệt Ba đã tìm thấy động lực mới thông qua sự hợp tác với “vua hài” Châu Tinh Trì. Năm 2026, Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận vai chính trong phim Kungfu Nữ Túc, bộ phim hiện đã thu về hơn 2,2 tỷ NDT doanh thu phòng vé và vẫn tiếp tục được gia hạn thời gian phát hành đến 10/10. Thành công này đã giúp nữ diễn viên vượt qua quãng thời gian dài khó khăn để khẳng định vị thế của mình trên màn ảnh rộng.

Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang tận hưởng “thời kỳ vàng son” trong sự nghiệp của mình. Cô đã có những bước tiến đáng kể cả trong điện ảnh và thời trang. Nữ diễn viên gốc Tân Cương này đã hai lần được tạp chí Vogue chọn làm gương mặt trang bìa, xuất hiện trên năm tạp chí thời trang có ảnh hưởng nhất Trung Quốc và củng cố thêm vị thế của cô trong ngành công nghiệp thời trang.

Địch Lệ Nhiệt Ba. (Ảnh: Kbizoom)

Trần Lệ Binh đã giành được giải thưởng gần như ngay lập tức sau khi ra mắt màn ảnh. Nữ diễn viên mới đây đã nhận được Giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Bách Hoa cho vai diễn Ayuya trong phim Blades of the Guardians. Tại Trung Quốc, Trần Lệ Binh đã là một ngôi sao trẻ rất nổi tiếng trong lĩnh vực kịch hát, một loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống của Trung Quốc có nguồn gốc từ Chiết Giang. Cô là một nghệ sĩ hạng nhất được công nhận cấp quốc gia và là nghệ sĩ biểu diễn kịch truyền thống đầu tiên nhận được Huân chương Thanh niên Ngũ Tứ Trung Quốc. Các buổi biểu diễn của cô thường xuyên cháy vé, biến cô thành một hiện tượng văn hóa ở Trung Quốc.

Trần Lệ Binh. (Ảnh: Kbizoom)

Nhờ bộ phim Trục Ngọc, Trương Lăng Hách đã vươn lên một tầm cao mới. Khi Trục Ngọc bùng nổ và đạt được những con số ấn tượng, tạo tiếng vang lớn và thu hút trung bình hơn 80 triệu người xem mỗi tập, con số cao nhất đối với một bộ phim truyền hình trong ba năm trở lại đây. Mặc dù có một số tranh cãi xung quanh bộ phim, thành công của nó đã giúp Trương Lăng Hách trở thành nam diễn viên đầu tiên sinh sau năm 1995 có vai chính trong một bộ phim truyền hình vượt qua 10.000 điểm trên ba nền tảng lớn. Doanh số bán tạp chí của nam diễn viên cũng được báo cáo là vượt quá 10 triệu nhân dân tệ.

Trương Lăng Hách. (Ảnh: Kbizoom)

Điền Hi Vi liên tục gặt hái thành công hết phim này đến phim khác. Nữ diễn viên cũng hưởng lợi từ thành công của bộ phim Trục Ngọc như Trương Lăng Hách và sau đó xuất hiện trong bộ phim truyền hình tội phạm Sinh ra cùng may mắn, bộ phim đã đạt được thành công vang dội ngay khi ra mắt.

Độ nổi tiếng của Điền Hi Vi ngày càng tăng cao qua hàng loạt phim truyền hình thành công, bao gồm Hội ngộ dưới ánh trăng, Vệ binh Đại Phong, Tình yêu nơi nông trại, Cuộc sống mới bắt đầu và Chúng ta yêu nhau.

Điền Hi Vi hiện đang sở hữu một số lợi thế mạnh nhất nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và phong cách diễn xuất linh hoạt. Thậm chí có thông tin cho rằng khoảng 80% kịch bản phim tình cảm lãng mạn đều liên hệ với cô trước khi bắt đầu đàm phán với các nữ diễn viên trẻ khác.

Điền Hi Vi. (Ảnh: Kbizoom)

Lưu Hào đã thay đổi được nhận thức của công chúng thông qua màn trình diễn được đánh giá cao trong bộ phim Nữ Chính. Khi mới bước chân vào làng giải trí, Lưu Hào nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ đạo diễn nổi tiếng Trương Nghệ Mưu, dẫn đến một số khán giả chỉ trích cô là một tân binh được ưu ái quá mức. Những tranh cãi liên quan đến cha mẹ cô cũng góp phần tạo nên nhiều năm dư luận tiêu cực đối với nữ diễn viên. Tuy nhiên, vai diễn Ý Tần trong phim Nữ Chính đã giúp cô nhận được sự công nhận rộng rãi về khả năng diễn xuất.

Theo báo cáo, Lưu Hào đã trải qua nhiều tháng huấn luyện chuyên sâu và thể hiện thành công nhiều động tác kinh kịch truyền thống khó nhằn cho vai diễn này. Màn trình diễn của cô đã thuyết phục nhiều khán giả rằng tài năng diễn xuất của cô thực sự xứng đáng với sự tin tưởng mà Trương Nghệ Mưu dành cho cô.

Lưu Hào. (Ảnh: Kbizoom)

Tỉnh Bách Nhiên đã trở thành một trong những ngôi sao phim truyền hình hiện đại được yêu thích nhất năm 2026. Bộ phim Hoa Xuân Sớm nổi lên như một trong những phim tình cảm đương đại có doanh thu cao nhất năm ở Trung Quốc, trong khi vai diễn Luân Niên của Tỉnh Bách Nhiên đặc biệt được khán giả yêu thích và liên tục đứng đầu nhiều bảng xếp hạng.

Tỉnh Bách Nhiên từ lâu đã được đánh giá là một diễn viên tài năng. Bên cạnh Bộ phim Hoa Xuân Sớm, các vai diễn của anh trong các tác phẩm hình sự và bí ẩn như Tái sinh và Nụ hôn bí mật, hay như bộ phim chuyên nghiệp Đường về, cũng mang lại kết quả khả quan, chứng minh khả năng đảm nhận các dự án thành công về mặt thương mại của anh.

Tỉnh Bách Nhiên. (Ảnh: Kbizoom)

Tôn Thiên đã tự tạo dựng con đường riêng cho mình. Năm 2026, nữ diễn viên này đảm nhận vai nữ chính trong ba bộ phim truyền hình liên tiếp: Huyền thoại đại tài, Chuyện tình thập niên 1970 và phim Đầu xuân, tất cả đều đạt được thành công lớn. Trong bối cảnh ngành công nghiệp truyền hình Trung Quốc đang trải qua thời kỳ suy thoái, một nữ diễn viên có khả năng đạt được kết quả ổn định trong nhiều vai chính được coi là vô cùng hiếm hoi.

Tôn Thiên cũng thẳng thắn thừa nhận rằng phim cổ trang không phải là thế mạnh của cô. Thay vì tiếp tục theo đuổi thể loại tình cảm cổ trang đang rất được ưa chuộng, cô đã chọn tập trung tạo dựng chỗ đứng riêng cho mình. Hiện tại, cô được xem là lựa chọn hàng đầu cho các vai nữ chính trẻ tuổi trong các bộ phim hiện đại và phim cổ trang.

Tôn Thiên. (Ảnh: Kbizoom)

Tăng Thuấn Hy đã nổi lên như một ngôi sao nam hàng đầu trong thế hệ nam sinh sau năm 1995 của Trung Quốc. Anh trở thành nam diễn viên đầu tiên sinh sau năm 1995 có vai diễn đạt chỉ số độ phổ biến vượt quá 2 tỷ trên Youku với vai diễn Võ Lão Gia trong bộ phim Cửu Huyền Bí II. Anh cũng đứng đầu bảng xếp hạng Yunhe về nhân vật chiếm lĩnh màn ảnh trong ba tuần liên tiếp và đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng nhân vật Vlinkage 10 lần.

Tăng Thuấn Hy đã xây dựng một sự nghiệp điện ảnh ấn tượng với nhiều tác phẩm ăn khách, bao gồm: Tuyệt khúc âm nhạc, Hành trình cô đơn, Thiên kiếm long đao, Tình yêu nơi nông trại, Hồ sơ hoa sen bí ẩn và bộ phim Thù hận.

Tăng Thuấn Hy. (Ảnh: Kbizoom)

Trần Đô Linh đã không ngừng xây dựng sự nghiệp của mình. Năm 2025, cô trải qua một bước đột phá lớn về độ nổi tiếng nhờ bộ phim truyền hình cổ trang Vinh quang. Năm 2026, bộ phim Từ tro tàn đến vương miện của cô cũng vượt qua cột mốc 10.000 điểm, trở thành một tác phẩm không thể bỏ lỡ trên nền tảng này.

Trần Đô Linh cũng trở thành gương mặt trang bìa quen thuộc của các tạp chí thời trang lớn và ký kết nhiều hợp đồng quảng cáo, càng làm tăng thêm độ nổi tiếng của cô. Cô đã nổi lên như một trong những nữ diễn viên nổi bật nhất của thế hệ sinh năm 1990 tại Trung Quốc. Thường được miêu tả như một “hình tượng ánh trăng trắng”, người phụ nữ lý tưởng được nhiều người ngưỡng mộ, Trần Đô Linh đặc biệt được khen ngợi về khí chất thanh lịch và hình ảnh trí thức, tinh tế.

Trần Đô Linh. (Ảnh: Kbizoom)