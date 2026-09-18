Quan Hiểu Đồng rũ bỏ hình tượng ngọt ngào trong phim mới

Theo Sina, bộ phim Love You in the Dark do Quan Hiểu Đồng và Trần Tinh Húc đóng chính vừa hoàn tất quá trình ghi hình. Những hình ảnh mới được công bố của hai diễn viên nhận nhiều lời khen, trong đó Quan Hiểu Đồng đặc biệt thu hút sự chú ý với chiếc váy dài khoe phần lưng và bờ vai.

Trong Love You in the Dark, Quan Hiểu Đồng vào vai Mạnh Lộ Sa, một nữ họa sĩ trẻ xinh đẹp và bí ẩn. Đây là hình tượng có nhiều khác biệt so với những vai nữ sinh hay tiểu thư con nhà giàu mà nữ diễn viên thường đảm nhận trước đây. Hình ảnh hậu trường của Quan Hiểu Đồng cũng nhận được nhiều lời khen nhờ phong cách tạo hình sang trọng, giúp tôn lên những đường nét nổi bật của cô, trong đó có đôi chân dài và vóc dáng cao 1,72 m.

Trước đây, Quan Hiểu Đồng nhiều lần đảm nhận vai học sinh. Một số khán giả từng nhận xét cô trông trưởng thành hơn so với nhân vật mà mình thể hiện. Vì vậy, khán giả đặc biệt kỳ vọng vào màn hóa thân của nữ diễn viên trong một vai diễn trưởng thành hơn lần này.

Love You in the Dark xoay quanh chuyện tình giữa Lục Hy Châu, do Trần Tinh Húc và Mạnh Lộ Sa thủ vai. Lục Hy Châu là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành tâm lý học, xuất thân từ một gia đình giàu có, có tính cách lạnh lùng và kín đáo. Trong khi đó, Mạnh Lộ Sa là một nữ họa sĩ tài năng với năng khiếu nghệ thuật nổi bật. Hai người gặp nhau vào một đêm mùa xuân mưa lạnh, sau đó cùng đến Anh. Tại đây, họ bắt đầu một chuyện tình được mô tả như bước ra từ một câu chuyện của Shakespeare.

Ban đầu, cả hai dường như là một cặp đôi hoàn hảo. Tuy nhiên, cái chết bí ẩn của một cô gái trẻ đã trở thành bước ngoặt khiến mọi chuyện đảo lộn. Lục Hy Châu và Mạnh Lộ Sa dần bị cuốn vào những âm mưu, sự trả thù và những hiểu lầm chồng chất. Cuối cùng, những biến cố này đẩy họ rời xa nhau và khiến mối quan hệ phải trải qua hàng loạt thử thách.

Với chiều cao 1,86 m cùng ngoại hình nam tính, Trần Tinh Húc được nhận xét là một trong số ít nam diễn viên có ngoại hình đặc biệt phù hợp khi đứng cạnh Quan Hiểu Đồng. Sina đánh giá những nam diễn viên sở hữu sức hút mạnh mẽ như Trần Tinh Húc hiện không còn nhiều trong ngành giải trí Trung Quốc.

Hiện Quan Hiểu Đồng có hơn 36 triệu người theo dõi trên Weibo và được xem là một trong những nữ diễn viên Trung Quốc nổi bật thuộc thế hệ sinh sau năm 1990.

Năm 2017, Forbes China đưa Quan Hiểu Đồng vào danh sách Forbes 30 Under 30 Asia. Cô cũng giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Lễ trao giải Magnolia lần thứ 23 của Liên hoan Truyền hình Thượng Hải nhờ vai diễn trong To Be a Better Man (2016). Cho đến nay, Quan Hiểu Đồng vẫn được giới thiệu là nữ diễn viên nổi bật duy nhất thuộc thế hệ sinh sau năm 1995 trong nhóm đồng trang lứa từng giành một giải thưởng diễn xuất lớn của hệ thống giải thưởng truyền hình chính thống.

Theo Sina, Quan Hiểu Đồng có nhiều lợi thế giúp cô duy trì sức cạnh tranh với các nữ diễn viên cùng thế hệ. Cô từ lâu được gọi bằng biệt danh “Công chúa” và “Gege” - cách gọi từng được dùng để chỉ các công chúa trong hoàng tộc Trung Quốc - một phần nhờ xuất thân gia đình.

Quan Hiểu Đồng sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật lâu đời và có vị thế trong lĩnh vực biểu diễn. Cha cô, Quan Thiếu Tăng, là một nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng, trong khi mẹ cô cũng là diễn viên sân khấu. Ông nội của nữ diễn viên là một nghệ nhân qinshu nổi tiếng, một loại hình nghệ thuật kể chuyện truyền thống của Trung Quốc, và được ghi nhận là một trong những người góp phần xây dựng loại hình nghệ thuật này tại Bắc Kinh.

Lớn lên trong một gia đình nghệ thuật, Quan Hiểu Đồng được đào tạo về múa, piano và diễn xuất từ nhỏ. Nền tảng này góp phần tạo nên hình ảnh một ngôi sao giải trí có kinh nghiệm diễn xuất, ngoại hình nổi bật và được đào tạo nghệ thuật bài bản.

Gần đây, Quan Hiểu Đồng được một thương hiệu đồng hồ cao cấp mời tới Milan, Italy để tham dự sự kiện giới thiệu sản phẩm và theo dõi các hoạt động liên quan đến Thế vận hội mùa Đông.

Tại Weibo Night 2025, Quan Hiểu Đồng nhận giải “Diễn viên được thảo luận nhiều nhất năm”. Cô cũng là một trong số ít nữ diễn viên Trung Quốc sinh sau năm 1990 thường xuyên xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes tại Pháp.