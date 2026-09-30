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Em gái Đặng Văn Lâm và thí sinh cao gần 2m gây chú ý khi casting thời trang

Thứ Tư, 08:52, 30/09/2026
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VOV.VN - Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm - Đặng Thanh Giang và Phạm Thành Trung, thí sinh cao gần 2m từng tham gia The Face Vietnam 2026, là hai trong số những gương mặt gây chú ý tại vòng casting Vietnam NextGen Fashion Era 2. Cả hai đều giành “vé vàng” để vào thẳng show diễn ngày 9/10.

Vòng casting Vietnam NextGen Fashion Era 2 quy tụ hơn 300 người mẫu, trong đó có nhiều gương mặt từng xuất hiện tại các cuộc thi thời trang, sắc đẹp. Các thí sinh được đánh giá trên ba tiêu chí gồm kỹ năng catwalk, ngoại hình và hình thể, cùng dấu ấn trình diễn.

Đặng Thanh Giang, em gái thủ môn Đặng Văn Lâm là một trong những gương mặt được ban giám khảo đánh giá cao và trao “vé vàng”. Cùng được lựa chọn theo cơ chế này còn có Trương Khánh Kiều Anh - Top 15 Miss Grand Vietnam 2026, Nguyễn Đình Tuấn Kiệt, Trần Thị Thanh Thúy và Nguyễn Thị Diệu Linh.

em gai Dang van lam va thi sinh cao gan 2m gay chu y khi casting thoi trang hinh anh 1
Đặng Thanh Giang - em gái thủ môn Đặng Văn Lâm tại vòng casting Vietnam NextGen Fashion Era 2.

Trong khi đó, Phạm Thành Trung, thí sinh cao gần 2m từng tham gia The Face Vietnam 2026 nhận suất vào thẳng show diễn theo cơ chế dành cho những người mẫu nhận được sự lựa chọn của ít nhất 8/10 nhà thiết kế trẻ tham gia hội đồng. Khloé Phương Nguyễn - Top 10 Vietnam’s Next Top Model 2016 và Trần Thùy Trâm, từng tham gia Vietnam’s Next Top Model 2016 và 2017, cũng được chọn theo hình thức này. 

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Phạm Thành Trung, thí sinh cao gần 2m từng tham gia The Face Vietnam 2026, tại vòng tuyển chọn người mẫu.

Một điểm đáng chú ý tại vòng casting là việc các người mẫu đeo kính bản lớn che gần như toàn bộ khuôn mặt khi trình diễn. Theo ban tổ chức, cách làm này nhằm hạn chế yếu tố nhận diện ngoại hình, giúp hội đồng tập trung hơn vào hình thể, kỹ năng catwalk và khả năng thể hiện cá tính của từng người mẫu.

Ban giám khảo gồm đạo diễn Long Kan, Hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut, đạo diễn catwalk Hưng Phúc và Hoa hậu - MC Thanh Thanh Huyền. Bên cạnh đó, 10 nhà thiết kế trẻ cũng trực tiếp tham gia quá trình tuyển chọn đội hình người mẫu.

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Siêu mẫu Thanh Hằng xuất hiện tại sự kiện công bố Vietnam NextGen Fashion Era 2.

Trong quá trình casting, các thí sinh liên tục nhận những yêu cầu nhằm kiểm tra khả năng làm chủ hình thể và phản ứng trên sàn diễn. Hoa hậu Khánh Vân hướng dẫn một số gương mặt còn rụt rè về cách giữ nhịp, tạo dáng và phối hợp khi catwalk đôi. Á hậu Mook Karnruethai Tassabut chú ý tới sự tự tin, khả năng kiểm soát cơ thể và dấu ấn cá nhân, trong khi đạo diễn catwalk Hưng Phúc yêu cầu các người mẫu tăng năng lượng trong từng bước đi.

Sau vòng casting, 70 người mẫu được lựa chọn để góp mặt tại Grand Fashion Show Vietnam NextGen Fashion Era 2, diễn ra ngày 9/10 tại TP.HCM. Các người mẫu sẽ trình diễn các bộ sưu tập của 34 nhà thiết kế trẻ cùng các nhà thiết kế khách mời.

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Hoa hậu Khánh Vân tham gia hội đồng tuyển chọn người mẫu.
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Đạo diễn Long Kan.
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Hơn 300 người mẫu tham gia vòng casting tại TP.HCM.

Trước đó, sự kiện công bố Vietnam NextGen Fashion Era 2 có sự góp mặt của siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Khánh Vân, Á hậu Mook Karnruethai Tassabut, Hoa hậu - MC Thanh Thanh Huyền cùng một số nhà thiết kế, stylist và những người hoạt động trong lĩnh vực thời trang.

Tại sự kiện, Thanh Hằng chia sẻ quan điểm về việc tạo cơ hội cho những người mẫu mới, trong khi Khánh Vân cho biết cô chú ý tới các gương mặt có cá tính, kỹ năng catwalk và dấu ấn trình diễn riêng.

Vietnam NextGen Fashion Era 2 cũng công bố đội hình 34 nhà thiết kế trẻ tham gia show diễn ngày 9/10, gồm 10 thủ khoa ngành Thiết kế thời trang đến từ các trường đại học và 24 nhà thiết kế vượt qua các vòng tuyển chọn.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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