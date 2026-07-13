Tom Holland và tháng 7 đặc biệt nhất sự nghiệp: Khi Người Nhện gặp sử thi Hy Lạp

Có lẽ chưa bao giờ khán giả lại được nhìn thấy hai phiên bản khác nhau của Tom Holland chỉ trong cùng một tháng. Một người mặc bộ đồ đỏ - xanh quen thuộc, đu mình giữa những tòa nhà New York trong “Spider-Man: Brand New Day”. Người còn lại khoác áo choàng Hy Lạp cổ đại, lên đường tìm người cha thất lạc trong “The Odyssey” của Christopher Nolan.

Hai bộ phim, hai thế giới điện ảnh, hai kiểu nhân vật gần như đối lập nhưng cùng mang gương mặt của một diễn viên. Tháng 7 năm nay vì thế không chỉ là mùa phim lớn của Hollywood. Nó còn có thể trở thành cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp Tom Holland.

(Ảnh: Universal Pictures)

(Ảnh: Sony Pictures)

Trong gần mười năm qua, Tom Holland luôn được khán giả nhớ đến trước hết với cái tên Spider-Man. Không phải ngẫu nhiên, Peter Parker đã biến một diễn viên trẻ người Anh thành ngôi sao toàn cầu, đưa anh bước vào nhóm những gương mặt có sức hút phòng vé mạnh nhất thế hệ mới. Đó là vai diễn giúp Holland có tất cả: danh tiếng, lượng người hâm mộ khổng lồ và vị trí vững chắc trong Hollywood.

Nhưng thành công đôi khi cũng tạo nên giới hạn. Khi một nhân vật trở nên quá nổi tiếng, khán giả thường có xu hướng nhìn thấy nhân vật trước khi nhìn thấy diễn viên.

Daniel Radcliffe từng mất nhiều năm để bước ra khỏi “Harry Potter”, Robert Pattinson phải trải qua hàng loạt dự án độc lập mới khiến công chúng quên đi “Twilight”, Tom Holland cũng đứng trước bài toán tương tự.

Những “Cherry”, “The Devil All the Time”, “The Crowded Room” hay “Uncharted” đều cho thấy nỗ lực mở rộng hình ảnh, nhưng Spider-Man vẫn là cái tên xuất hiện đầu tiên mỗi khi nhắc đến anh.

Chính vì vậy, mùa hè 2026 trở nên đặc biệt, không phải vì Tom Holland rời bỏ Người Nhện, mà bởi lần đầu tiên, anh để khán giả chứng kiến hai con người hoàn toàn khác nhau cùng tồn tại trên màn ảnh rộng.

Nếu Spider-Man là đại diện tiêu biểu của điện ảnh giải trí hiện đại, thì “The Odyssey” lại thuộc về một thế giới hoàn toàn khác. Christopher Nolan không kể câu chuyện về một siêu anh hùng, ông tìm đến bản sử thi gần 3.000 năm tuổi của Homer, nơi những trận chiến không chỉ diễn ra trên chiến trường mà còn trong chính tâm hồn con người.

(Ảnh: Universal Pictures)

Ở đó, Tom Holland vào vai Telemachus – người con trai lớn lên trong sự chờ đợi Odysseus trở về sau cuộc chiến thành Troy. Hành trình tìm cha cũng là hành trình một chàng trai học cách gánh lấy trách nhiệm của người trưởng thành.

Đây là mẫu nhân vật gần như đối lập với Peter Parker. Spider-Man được xây dựng bằng sự nhanh nhẹn, hoạt ngôn và nguồn năng lượng của tuổi trẻ. Telemachus lại được định nghĩa bằng sự im lặng, nỗi chờ đợi và những giằng xé nội tâm.

Ngay cả cách diễn cũng khác. Tom Holland tiết lộ rằng khi làm việc với Christopher Nolan, anh gần như phải học lại từ đầu. Không còn chiếc mặt nạ để che đi biểu cảm như Spider-Man, từng ánh mắt, từng nhịp thở trong các cảnh hành động đều phải kể được câu chuyện của nhân vật.

Đó cũng là lý do Christopher Nolan dành cho nam diễn viên những lời khen hiếm thấy. Theo đạo diễn từng đoạt Oscar, Holland không chỉ sở hữu năng khiếu mà còn có sự tập trung và khả năng đào sâu tâm lý nhân vật – yếu tố cần thiết để Telemachus trở thành linh hồn cảm xúc của bộ phim.

(Ảnh: Instagram)

Điều thú vị nhất của Tom Holland trong tháng 7 này không nằm ở việc anh đóng hai bom tấn. Hollywood không thiếu những ngôi sao có nhiều phim ra mắt trong cùng một năm. Điều hiếm gặp là hai bộ phim ấy lại đại diện cho hai cực khác nhau của điện ảnh. Một bên là Marvel – thương hiệu siêu anh hùng thành công nhất lịch sử. Bên kia là Christopher Nolan – đạo diễn luôn theo đuổi những trải nghiệm điện ảnh nguyên bản, nơi kỹ xảo chỉ là công cụ còn cảm xúc mới là trung tâm.

(Ảnh: Instagram)

(Ảnh: Sony Pictures)

Một bộ phim hướng đến nhịp điệu nhanh, giải trí và văn hóa đại chúng. Bộ phim còn lại đặt tham vọng hồi sinh dòng phim sử thi trên màn ảnh rộng và Tom Holland đứng ở điểm giao của hai thế giới ấy.

Có lẽ, đây mới là điều đáng kỳ vọng nhất. Khán giả sẽ vẫn yêu thích Tom Holland trong vai Spider-Man nhưng sau “The Odyssey”, có thể họ có thể bắt đầu nhìn anh bằng một góc nhìn khác.

Vì thế, tháng 7/2026 sẽ không chỉ là thời điểm hai bom tấn cùng ra rạp. Đó sẽ là tháng mà Tom Holland bước qua ranh giới giữa một ngôi sao phòng vé và một diễn viên đang thực sự trưởng thành trong sự nghiệp.