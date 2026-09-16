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TOP vẫn luôn thể hiện sự ủng hộ BIGBANG: “Tôi sẽ luôn cổ vũ cho các thành viên”

Thứ Tư, 15:23, 16/09/2026
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VOV.VN - TOP chia sẻ sự ủng hộ không ngừng nghỉ của mình dành cho BIGBANG nhân dịp nhóm kỷ niệm 20 năm thành lập, đồng thời trải lòng về giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp solo của mình và cho giai đoạn khó khăn đó đã giúp anh trưởng thành.

TOP bày tỏ tình cảm và sự ủng hộ không ngừng dành cho các thành viên cũ của BIGBANG nhân dịp nhóm kỷ niệm 20 năm thành lập.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với kênh truyền hình TV Asahi Channel 1 của Nhật Bản, TOP đã được hỏi cảm xúc của anh ấy như thế nào sau khi nghe tin BIGBANG bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần đầu tiên sau chín năm.

TOP cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục hoạt động với tư cách nghệ sĩ solo. Mặc dù không thể ở bên nhóm, tôi luôn ủng hộ và cổ vũ các hoạt động cũng như âm nhạc của các thành viên”.

top van luon the hien su ung ho bigbang toi se luon co vu cho cac thanh vien hinh anh 1
TOP vẫn luôn ủng hộ BIGBANG. (Ảnh: Kbizoom)

TOP cũng hồi tưởng về những năm tháng khó khăn mà anh ấy đã trải qua trong thời gian dài tạm nghỉ: “Đó là giai đoạn đen tối nhất trong cuộc đời tôi, điều mà tôi chưa từng trải qua trước đây”, TOP nói và cho biết thêm rằng giai đoạn khó khăn đó cuối cùng đã giúp anh trưởng thành.

Anh ấy giải thích rằng việc sáng tác nhạc đã giúp anh ấy cảm thấy mình sống lại và có thêm sức mạnh để đứng dậy.

TOP ra mắt với tư cách thành viên của BIGBANG vào năm 2006 và tham gia vào nhiều bài hát đình đám trước khi rời nhóm. Sau đó, anh trở lại làng giải trí thông qua bộ phim Squid Game 2 của Netflix vào năm 2024.

Vào tháng 4/2026, TOP đã phát hành album solo đầu tay của mình, Album TOP – 1st Album (TOP SPOT – ANOTHER DIMENSION), đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp nghệ sĩ solo của anh.

Thư Vũ/VOV.VN
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