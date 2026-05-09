Vì sao cứ đến World Cup, cả thế giới lại nhớ Shakira?

Không quá lời khi gọi Shakira là “nữ hoàng nhạc World Cup”. Trong suốt gần 20 năm, cô là nghệ sĩ hiếm hoi biến các ca khúc bóng đá thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, vượt xa khuôn khổ một bài hát cổ vũ thể thao thông thường.

“Dai Dai” - Bài hát World Cup được mong chờ nhất năm nay

Trên trang cá nhân, Shakira xác nhận “Dai Dai” sẽ là ca khúc chính thức dành cho FIFA World Cup 2026 và phát hành đầy đủ vào ngày 14/5.

Teaser được quay tại sân vận động huyền thoại Maracanã Stadium, nơi Shakira xuất hiện giữa dàn vũ công đa quốc gia với hình ảnh đậm chất lễ hội bóng đá. Ca khúc pha trộn Latin Pop, Afrobeats và màu sắc world music – công thức từng giúp cô tạo nên những “quốc ca World Cup” đình đám trong quá khứ.

Ở đoạn điệp khúc, Shakira hát: “Here in this place, you belong” (Tại nơi này, bạn thuộc về nơi đây), trong khi Burna Boy tiếp nối bằng câu hát: “What broke you once made you strong” (Những điều từng khiến bạn tổn thương lại làm bạn mạnh mẽ hơn). Tinh thần của bài hát hướng đến sự kết nối, vượt qua nghịch cảnh và nguồn năng lượng cuồng nhiệt đúng chất World Cup. Nhiều fan quốc tế bình luận rằng: “World Cup cuối cùng cũng có lại không khí thật sự khi Shakira trở lại”.

Ca sĩ Shakira

Người phụ nữ tạo ra “DNA âm nhạc World Cup”

Trước khi “Dai Dai” xuất hiện, Shakira đã có ba lần gắn bó đặc biệt với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Năm 2006, cô gây sốt toàn cầu với phiên bản “Hips Don’t Lie (Bamboo)” biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup ở Đức. Dù không phải bài hát chính thức, ca khúc vẫn trở thành một trong những bản nhạc bóng đá biểu tượng nhất lịch sử.

Đến năm 2010, Shakira thật sự bước lên “ngai vàng” với “Waka Waka” (This Time for Africa) – bài hát chính thức của FIFA World Cup 2010.

Ca khúc mang âm hưởng châu Phi, Latin và pop đại chúng, tạo nên cơn sốt toàn cầu với hàng tỷ lượt xem. Điệu nhảy “Waka Waka” từng phủ sóng khắp mạng xã hội, trường học, sân vận động và các lễ hội bóng đá trên toàn thế giới. Đến nay, đây vẫn là bài hát World Cup nổi tiếng nhất thế kỷ 21.

Năm 2014, dù FIFA chọn một ca khúc khác làm nhạc chủ đề chính thức, nhưng “La La La” (Brazil 2014) của Shakira mới là bài hát được công chúng yêu thích áp đảo. Từ các sân cỏ ở Brazil đến mạng xã hội toàn cầu, giai điệu của cô gần như xuất hiện ở mọi nơi.

Điều đặc biệt là các ca khúc World Cup của Shakira không “hết vòng đời” sau giải đấu. Chúng tiếp tục sống như một phần văn hóa đại chúng nhiều năm sau đó – điều rất ít bài hát thể thao làm được.

Vì sao Shakira luôn hợp với World Cup?

Shakira sở hữu thứ năng lượng rất đặc trưng: hoang dại, nóng bỏng, tự do và đầy kết nối. Âm nhạc của cô luôn khiến khán giả muốn nhảy, hát theo và hòa vào bầu không khí lễ hội.

Sinh ra ở Colombia với dòng máu Lebanon, Shakira có khả năng hòa trộn nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau: Latin, Trung Đông, châu Phi và pop hiện đại. Chính sự giao thoa đó giúp cô trở thành nghệ sĩ “toàn cầu” đúng nghĩa – điều mà World Cup luôn hướng đến.

Không chỉ có hit, Shakira còn mang đến cảm giác biểu tượng. Mỗi lần cô xuất hiện ở World Cup đều giống như tín hiệu báo rằng mùa hè bóng đá thật sự đã bắt đầu.

Shakira được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc World Cup”

Ở tuổi 49, Shakira vẫn duy trì sức hút đáng kinh ngạc. Sau biến cố chia tay cựu danh thủ Gerard Piqué, nữ ca sĩ bước vào giai đoạn được nhiều người gọi là “hoàng kim thứ hai”. Các sản phẩm âm nhạc gần đây của cô liên tục tạo hiệu ứng toàn cầu, tour diễn cháy vé tại nhiều quốc gia và những màn trình diễn quy mô hàng triệu khán giả tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng văn hóa đại chúng.

Giờ đây, với “Dai Dai”, Shakira không đơn thuần trở lại với World Cup. Cô đang quay về với “sân khấu định mệnh” đã biến mình thành huyền thoại của những mùa hè bóng đá. Và với nhiều người hâm mộ, có lẽ World Cup chỉ thật sự bắt đầu khi giọng hát của Shakira vang lên.