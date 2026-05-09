中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao cứ đến World Cup, cả thế giới lại nhớ Shakira?

Thứ Bảy, 11:16, 09/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau hơn một thập kỷ, Shakira chính thức trở lại đường đua World Cup với ca khúc mới mang tên “Dai Dai” kết hợp cùng Burna Boy. Chỉ một đoạn teaser ngắn được tung ra cũng đủ khiến mạng xã hội bùng nổ, bởi với nhiều khán giả, World Cup và âm nhạc của Shakira gần như là một phần ký ức không thể tách rời.

Không quá lời khi gọi Shakira là “nữ hoàng nhạc World Cup”. Trong suốt gần 20 năm, cô là nghệ sĩ hiếm hoi biến các ca khúc bóng đá thành hiện tượng văn hóa toàn cầu, vượt xa khuôn khổ một bài hát cổ vũ thể thao thông thường.

“Dai Dai” - Bài hát World Cup được mong chờ nhất năm nay

Trên trang cá nhân, Shakira xác nhận “Dai Dai” sẽ là ca khúc chính thức dành cho FIFA World Cup 2026 và phát hành đầy đủ vào ngày 14/5.

 

Teaser được quay tại sân vận động huyền thoại Maracanã Stadium, nơi Shakira xuất hiện giữa dàn vũ công đa quốc gia với hình ảnh đậm chất lễ hội bóng đá. Ca khúc pha trộn Latin Pop, Afrobeats và màu sắc world music – công thức từng giúp cô tạo nên những “quốc ca World Cup” đình đám trong quá khứ.

Ở đoạn điệp khúc, Shakira hát: “Here in this place, you belong” (Tại nơi này, bạn thuộc về nơi đây), trong khi Burna Boy tiếp nối bằng câu hát: “What broke you once made you strong” (Những điều từng khiến bạn tổn thương lại làm bạn mạnh mẽ hơn). Tinh thần của bài hát hướng đến sự kết nối, vượt qua nghịch cảnh và nguồn năng lượng cuồng nhiệt đúng chất World Cup. Nhiều fan quốc tế bình luận rằng: “World Cup cuối cùng cũng có lại không khí thật sự khi Shakira trở lại”.

vi sao cu den world cup, ca the gioi lai nho shakira hinh anh 1
Ca sĩ Shakira

Người phụ nữ tạo ra “DNA âm nhạc World Cup”

Trước khi “Dai Dai” xuất hiện, Shakira đã có ba lần gắn bó đặc biệt với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Năm 2006, cô gây sốt toàn cầu với phiên bản “Hips Don’t Lie (Bamboo)” biểu diễn tại lễ bế mạc World Cup ở Đức. Dù không phải bài hát chính thức, ca khúc vẫn trở thành một trong những bản nhạc bóng đá biểu tượng nhất lịch sử.

Đến năm 2010, Shakira thật sự bước lên “ngai vàng” với “Waka Waka” (This Time for Africa) – bài hát chính thức của FIFA World Cup 2010.

Ca khúc mang âm hưởng châu Phi, Latin và pop đại chúng, tạo nên cơn sốt toàn cầu với hàng tỷ lượt xem. Điệu nhảy “Waka Waka” từng phủ sóng khắp mạng xã hội, trường học, sân vận động và các lễ hội bóng đá trên toàn thế giới. Đến nay, đây vẫn là bài hát World Cup nổi tiếng nhất thế kỷ 21.

Năm 2014, dù FIFA chọn một ca khúc khác làm nhạc chủ đề chính thức, nhưng “La La La” (Brazil 2014) của Shakira mới là bài hát được công chúng yêu thích áp đảo. Từ các sân cỏ ở Brazil đến mạng xã hội toàn cầu, giai điệu của cô gần như xuất hiện ở mọi nơi.

Điều đặc biệt là các ca khúc World Cup của Shakira không “hết vòng đời” sau giải đấu. Chúng tiếp tục sống như một phần văn hóa đại chúng nhiều năm sau đó – điều rất ít bài hát thể thao làm được.

Vì sao Shakira luôn hợp với World Cup?

Shakira sở hữu thứ năng lượng rất đặc trưng: hoang dại, nóng bỏng, tự do và đầy kết nối. Âm nhạc của cô luôn khiến khán giả muốn nhảy, hát theo và hòa vào bầu không khí lễ hội.

Sinh ra ở Colombia với dòng máu Lebanon, Shakira có khả năng hòa trộn nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau: Latin, Trung Đông, châu Phi và pop hiện đại. Chính sự giao thoa đó giúp cô trở thành nghệ sĩ “toàn cầu” đúng nghĩa – điều mà World Cup luôn hướng đến.

Không chỉ có hit, Shakira còn mang đến cảm giác biểu tượng. Mỗi lần cô xuất hiện ở World Cup đều giống như tín hiệu báo rằng mùa hè bóng đá thật sự đã bắt đầu.

vi sao cu den world cup, ca the gioi lai nho shakira hinh anh 2
Shakira được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc World Cup”

Ở tuổi 49, Shakira vẫn duy trì sức hút đáng kinh ngạc. Sau biến cố chia tay cựu danh thủ Gerard Piqué, nữ ca sĩ bước vào giai đoạn được nhiều người gọi là “hoàng kim thứ hai”. Các sản phẩm âm nhạc gần đây của cô liên tục tạo hiệu ứng toàn cầu, tour diễn cháy vé tại nhiều quốc gia và những màn trình diễn quy mô hàng triệu khán giả tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng văn hóa đại chúng.

Giờ đây, với “Dai Dai”, Shakira không đơn thuần trở lại với World Cup. Cô đang quay về với “sân khấu định mệnh” đã biến mình thành huyền thoại của những mùa hè bóng đá. Và với nhiều người hâm mộ, có lẽ World Cup chỉ thật sự bắt đầu khi giọng hát của Shakira vang lên.

son_tung_mtp_11.jpg

Sơn Tùng M-TP đến lúc phải thay đổi: Không thể chỉ tạo hit để giữ ngôi vương

VOV.VN - Những đồn đoán về màn tái xuất của Sơn Tùng M-TP đang khiến Vpop xôn xao. Nhưng sau gần 2 năm im ắng và sự vươn lên mạnh mẽ của thế hệ nghệ sĩ mới, điều khán giả chờ đợi ở Sơn Tùng lúc này không còn là một bản hit triệu view, mà là một bước chuyển trưởng thành đủ để định nghĩa lại vị thế số một của anh.

Hải Hà/VOV.VN
Tag: Shakira Shakira World Cup nhạc World Cup 2026 Dai Dai ca khúc World Cup nhạc bóng đá giải trí quốc tế
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

5 “Anh Tài” lộ diện khiến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nóng hơn bao giờ hết
5 “Anh Tài” lộ diện khiến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nóng hơn bao giờ hết

VOV.VN - Sau dàn Anh Tài đầu tiên gây sốt, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục tung ra 5 gương mặt mới đầy màu sắc. Từ đạo diễn - diễn viên trăm tỷ Huỳnh Lập, giọng ca nội lực Đông Hùng đến producer Mew Amazing hay Á vương Thuận Nguyễn, mỗi nghệ sĩ đều mang theo tham vọng bứt phá và chinh phục giới hạn mới.

5 “Anh Tài” lộ diện khiến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nóng hơn bao giờ hết

5 “Anh Tài” lộ diện khiến Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 nóng hơn bao giờ hết

VOV.VN - Sau dàn Anh Tài đầu tiên gây sốt, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục tung ra 5 gương mặt mới đầy màu sắc. Từ đạo diễn - diễn viên trăm tỷ Huỳnh Lập, giọng ca nội lực Đông Hùng đến producer Mew Amazing hay Á vương Thuận Nguyễn, mỗi nghệ sĩ đều mang theo tham vọng bứt phá và chinh phục giới hạn mới.

Madonna - Michael Jackson: Hai quỹ đạo lớn và chương dang dở của lịch sử nhạc pop
Madonna - Michael Jackson: Hai quỹ đạo lớn và chương dang dở của lịch sử nhạc pop

VOV.VN - Sự trở lại của hai cái tên Madonna và Michael Jackson gần đây khiến công chúng nhắc lại mối quan hệ đặc biệt giữa hai huyền thoại. Từng xuất hiện cùng nhau và thử hợp tác nhưng khác biệt về cá tính và nghệ thuật đã khiến họ sớm rẽ hướng, để lại một câu chuyện nhiều tò mò.

Madonna - Michael Jackson: Hai quỹ đạo lớn và chương dang dở của lịch sử nhạc pop

Madonna - Michael Jackson: Hai quỹ đạo lớn và chương dang dở của lịch sử nhạc pop

VOV.VN - Sự trở lại của hai cái tên Madonna và Michael Jackson gần đây khiến công chúng nhắc lại mối quan hệ đặc biệt giữa hai huyền thoại. Từng xuất hiện cùng nhau và thử hợp tác nhưng khác biệt về cá tính và nghệ thuật đã khiến họ sớm rẽ hướng, để lại một câu chuyện nhiều tò mò.

Michael Jackson: Biểu tượng thời trang bất tử và di sản vượt thời gian
Michael Jackson: Biểu tượng thời trang bất tử và di sản vượt thời gian

VOV.VN - Từ những chiếc áo khoác military ánh kim, găng tay trắng đính pha lê đến fedora đen huyền thoại, Michael Jackson không chỉ định nghĩa lại âm nhạc pop mà còn tạo ra một hệ ngôn ngữ thời trang mang tính biểu tượng toàn cầu. Gần hai thập kỷ sau khi ông qua đời, những dấu ấn thị giác ấy vẫn tiếp tục được tái hiện.

Michael Jackson: Biểu tượng thời trang bất tử và di sản vượt thời gian

Michael Jackson: Biểu tượng thời trang bất tử và di sản vượt thời gian

VOV.VN - Từ những chiếc áo khoác military ánh kim, găng tay trắng đính pha lê đến fedora đen huyền thoại, Michael Jackson không chỉ định nghĩa lại âm nhạc pop mà còn tạo ra một hệ ngôn ngữ thời trang mang tính biểu tượng toàn cầu. Gần hai thập kỷ sau khi ông qua đời, những dấu ấn thị giác ấy vẫn tiếp tục được tái hiện.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
VĂN HÓA
XÃ HỘI
THỂ THAO
KINH TẾ
PHÁP LUẬT
SỨC KHỎE
CÔNG NGHỆ
Nghệ sĩ
Thời trang
Sao Việt