Madonna - Michael Jackson: Hai quỹ đạo lớn và chương dang dở của lịch sử nhạc pop

Trong những đợt sóng hồi sinh của văn hóa đại chúng, khi các biểu tượng cũ trở lại bằng điện ảnh và âm nhạc, câu chuyện giữa Madonna và Michael Jackson lại được nhắc đến như một lát cắt đặc biệt: Ngắn ngủi, lạ lùng và chưa bao giờ thực sự hòa hợp.

Sự trở lại gần đây của hai cái tên này, một bên là dự án phim tiểu sử “Michael” của đạo diễn Antoine Fuqua, một bên là chuỗi sân khấu và kế hoạch âm nhạc mới của Madonna không chỉ khơi dậy ký ức về hào quang, mà còn kéo theo một câu hỏi cũ: điều gì đã xảy ra khi hai “đế chế” cố gắng đứng chung một sân khấu?

Madonna và Michael Jackson xuất hiện cùng nhau tại lễ trao giải Oscar 1991 – khoảnh khắc gây chấn động truyền thông.

Khi hai biểu tượng chạm nhau

Đầu thập niên 1990, Madonna và Michael Jackson là hai cực của quyền lực pop. Một người định nghĩa sự nổi loạn, tính dục và khả năng tái sinh hình ảnh; người còn lại là chuẩn mực của sự hoàn hảo, kiểm soát và tính phổ quát toàn cầu. Họ không chỉ là nghệ sĩ, họ là hệ sinh thái văn hóa.

Khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất diễn ra tại Academy Awards 1991. Họ xuất hiện cùng nhau, tay trong tay, như một tuyên ngôn thị giác. Madonna hóa thân theo phong cách Marilyn Monroe khi trình diễn “Sooner or Later”, trong khi Jackson giữ nguyên hình ảnh đã trở thành thương hiệu: Áo khoác sequin, găng tay, cây gậy. Đó không chỉ là một màn xuất hiện. Đó là khoảnh khắc hai huyền thoại thử nghiệm việc chia sẻ ánh hào quang.

Hấp lực và bất đồng

Đằng sau ánh đèn là một mối quan hệ nhiều lực kéo trái chiều. Madonna chủ động, trực diện, luôn muốn đẩy giới hạn, kể cả trong cách cô nhìn nhận Jackson. Nhiều năm sau, trong cuộc trò chuyện với James Corden, cô thẳng thắn kể về việc mình chủ động hôn Jackson, thậm chí “chỉ dẫn” anh.

Cô cũng không ngại góp ý về hình ảnh của anh: Kiểu tóc, cách ăn mặc, thậm chí cả khí chất. Ở chiều ngược lại, Jackson là người ám ảnh với sự kiểm soát và tính toàn vẹn hình tượng. Anh quan sát Madonna, nhưng không dễ bị tác động.

Một giai đoạn hợp tác ngắn ngủi trong phòng thu đã cho thấy rõ điều đó. Ca khúc “In the Closet” từng được phát triển từ những trao đổi giữa hai người, với đề xuất táo bạo từ Madonna về việc đảo ngược giới tính trong hình ảnh. Tuy nhiên, theo nhà sản xuất Kenneth Edmonds, Jackson đã từ chối dứt khoát. Sự khác biệt không nằm ở ý tưởng, mà ở triết lý: Madonna muốn phá vỡ giới hạn, Jackson muốn bảo vệ cấu trúc mà anh tin là hoàn hảo.

Madonna trình diễn với hình tượng gợi nhớ Marilyn Monroe, trong khi Michael Jackson giữ phong cách biểu diễn đặc trưng.

Những rạn nứt không thể hàn gắn

Những câu chuyện hậu trường sau này cho thấy mối quan hệ nhanh chóng rạn nứt. Trong các cuộc trò chuyện với Shmuley Boteach, Jackson kể lại việc từ chối một buổi tối mà Madonna lên kế hoạch, bao gồm cả việc đến câu lạc bộ thoát y, điều đi ngược hoàn toàn với hệ giá trị cá nhân của anh.

Những va chạm tiếp tục kéo dài sang truyền thông. Jackson từng phản ứng gay gắt, còn Madonna cũng không né tránh khi xác nhận các cuộc tranh cãi giữa họ. Những phát ngôn, dù mang tính cá nhân, lại phản ánh một thực tế: Họ không chỉ khác nhau về cá tính, mà còn về cách định nghĩa nghệ thuật và quyền lực.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của quản lý kỳ cựu Freddy DeMann, nhiều năm sau, Jackson vẫn dõi theo Madonna. Trong một cuộc gặp năm 2008, anh nhận xét cô “đã quên mất giai điệu”, một lời bình vừa chuyên môn, vừa mang sắc thái cạnh tranh kéo dài.

Cái nắm tay giữa Madonna và Michael Jackson trên thảm đỏ trở thành một trong những hình ảnh biểu tượng của văn hóa pop thập niên 1990.

Một chương ngắn, một dư âm dài

Trong lịch sử nhạc pop, không thiếu những cuộc hợp tác đình đám. Nhưng Madonna và Michael Jackson lại là một trường hợp khác, không phải thất bại, mà là “không thể xảy ra”. Họ quá giống nhau ở vị trí và quá khác nhau ở bản chất.

Madonna xây dựng quyền lực bằng việc liên tục phá vỡ chuẩn mực. Jackson đạt đến đỉnh cao bằng cách tinh chỉnh và kiểm soát từng chi tiết. Khi hai quỹ đạo ấy giao nhau, ma sát là điều tất yếu. Điều còn lại không phải là một sản phẩm chung mang tính biểu tượng, mà là một chương ngắn ngủi, đầy tò mò trong lịch sử văn hóa đại chúng, nơi hai huyền thoại thử tiến lại gần, để rồi nhận ra khoảng cách giữa họ là không thể lấp đầy. Và có lẽ chính sự dang dở đó lại khiến câu chuyện này tiếp tục được kể lại, mỗi khi thế giới một lần nữa gọi tên họ.