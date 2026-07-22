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Từng biến mất 5 năm, "Anh trai say hi" Bùi Duy Ngọc trải lòng qua MV mới

Thứ Tư, 09:40, 22/07/2026
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VOV.VN - Sau thời gian vắng bóng vì biến cố, "Anh trai say hi" Bùi Duy Ngọc trở lại với MV Điều em muốn. Ca khúc mang màu sắc Citypop là lời nhắn gửi về sự buông bỏ, chữa lành và hành trình đối diện với chính mình sau những thăng trầm của cuộc sống.

Sau "Cảm ơn đã chung đường" phát hành hồi tháng 5/2026, Bùi Duy Ngọc tiếp tục giới thiệu đến khán giả MV mới mang tên "Điều em muốn". Đây là sản phẩm mới nhất của nam ca sĩ, producer và vocal coach sau khi trở lại hoạt động nghệ thuật.

Theo Bùi Duy Ngọc, Điều em muốn không kể về nỗi buồn của một cuộc chia tay theo cách quen thuộc mà là câu chuyện của một người đã đi qua biến cố, chọn đặt xuống mọi thứ bằng sự trân trọng thay vì oán trách.

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Bùi Duy Ngọc trở lại với MV Điều em muốn sau Cảm ơn đã chung đường

Ca khúc được viết từ chính những trải nghiệm của nam ca sĩ. Trước năm 2020, con đường nghệ thuật của anh vốn nhiều bấp bênh. Bùi Duy Ngọc cho biết từng dành gần như toàn bộ thời gian cho công việc, không còn nhiều khoảng trống cho tình yêu. Sau biến cố lớn vào năm 2020, anh phải rút khỏi sân khấu suốt 5 năm. Khoảng thời gian đó càng khiến anh tập trung hơn vào sự nghiệp để khẳng định bản thân, còn chuyện tình cảm cũng không diễn ra như kỳ vọng vì bản thân chưa thực sự ổn định.

Chia sẻ về nguồn cảm hứng sáng tác, Bùi Duy Ngọc cho biết những năm tháng ấy, âm nhạc trở thành nơi anh tìm lời giải cho những câu hỏi về sự nghiệp, tình yêu và chính mình.

Ca từ "Anh mong em đạt được điều em muốn" vừa là lời chúc chân thành dành cho một mối quan hệ đã qua, vừa là lời động viên anh gửi đến chính mình trong giai đoạn khó khăn, với niềm tin rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn.

Điều em muốn do Bùi Duy Ngọc và Nguyễn Trần Trung Nguyên đồng sáng tác. Bùi Duy Ngọc đảm nhận vai trò producer, phần hòa âm phối khí do Long Rex thực hiện, guitarist là Khôi Vũ.

MV kể về một chàng trai, lấy cảm hứng từ chính trải nghiệm của Bùi Duy Ngọc, lang thang giữa thành phố trong một đêm nhiều suy tư như cách đối diện với cảm xúc bên trong. Thay vì xây dựng một cốt truyện hoàn chỉnh, sản phẩm tập trung kết nối cảm xúc và thể hiện góc nhìn của nghệ sĩ. 

Nếu ở Cảm ơn đã chung đường, khán giả bắt gặp hình ảnh một Bùi Duy Ngọc tích cực và cởi mở, thì với Điều em muốn, nam ca sĩ mang đến hình ảnh của một người đàn ông trưởng thành hơn sau những đổ vỡ trong tình yêu và cuộc sống.

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Nam ca sĩ ghi dấu ấn với khán giả khi tham gia chương trình Anh trai say hi năm 2025

Bùi Duy Ngọc từng vào bán kết Sao Mai 2015. Sau cuộc thi, anh cùng những người bạn tại Hải Phòng thành lập nhóm The Wings. Năm 2016, nhóm tham gia Nhân tố bí ẩn và giành ngôi á quân.

Sau biến cố tai nạn giao thông, Bùi Duy Ngọc ít xuất hiện trên sân khấu với vai trò ca sĩ, chuyển sang giảng dạy thanh nhạc và sản xuất âm nhạc. Anh đứng sau nhiều sản phẩm của các ca sĩ như Vicky Nhung, Orange, Ngô Lan Hương và Mỹ Mỹ.

Năm 2025, Bùi Duy Ngọc tham gia chương trình Anh trai say hi, ghi dấu ấn với giọng hát nội lực và khả năng sản xuất âm nhạc qua các tiết mục Em đã chờ anh bao lâu, Đã từng. Dù dừng chân ở livestage 3, anh vẫn đồng hành cùng các thí sinh trong quá trình thực hiện các ca khúc nhóm và cá nhân. Sau chương trình, anh kết hợp với Khôi Vũ phát hành ca khúc Đi về thôi.

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Pháp Kiều vượt Quang Hùng MasterD, Dương Domic để dẫn đầu Tinh Hà "Say Hi"

VOV.VN - Pháp Kiều vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau tập 3 Tinh Hà "Say Hi", vượt qua nhiều gương mặt nổi bật như Dương Domic và Quang Hùng MasterD để giành quyền ưu tiên lập đội tại Livestage 2. Tập phát sóng cũng ghi dấu với loạt tình huống hài hước trong hội thao và màn tranh giành đồng đội đầy kịch tính.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: NVCC
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