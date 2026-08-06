Vương Phi: Từ "thiên hậu" C-pop đến sự an nhiên bên người tình trẻ Tạ Đình Phong

Biểu tượng âm nhạc của làng giải trí Hoa ngữ

Với hành trình nghệ thuật kéo dài hơn ba thập kỷ, cái tên Vương Phi không đơn thuần là một ngôi sao giải trí, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng đại diện cho cả một kỷ nguyên hoàng kim của âm nhạc Hoa ngữ. Bước chân vào thị trường âm nhạc Hong Kong (Trung Quốc) từ cuối thập niên 1980 dưới nghệ danh Vương Tịnh Văn, cô gái gốc Bắc Kinh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi chất giọng trong trẻo như pha lê, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa nội lực và sự lắng đọng.

Năm 1992, ca khúc “Người con gái dễ bị tổn thương” ra đời đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự, đưa tiếng hát của Vương Phi phủ sóng khắp châu Á. Ở Việt Nam, ca khúc này được biết đến qua bản dịch lời việt của nhạc sĩ Anh Bằng có tựa đề “Người tình mùa đông”, ca sĩ Như Quỳnh thể hiện vô cùng thành công. Tuy nhiên, những ca khúc của Vương Phi không chỉ dừng ở những bản tình ca êm dịu, mà ở tinh thần của sự đổi mới và bứt phá.

"Thiên hậu" Vương Phi của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Weibo)

Sau thành công của “Người con gái dễ bị tổn thương”, nữ ca sĩ quyết định lấy lại tên thật Vương Phi thay vì nghệ danh Vương Tịnh Văn, tự sáng tác và bắt đầu cuộc cách mạng âm nhạc của riêng mình. Pha trộn giữa Cantopop truyền thống với các phong cách âm nhạc alternative rock, trip-hop và indie phương Tây, Vương Phi đã cùng các cộng đồng tài năng sáng tạo nên những kiệt tác bất hủ như: “Hồng tụ”, “Lãnh chiến”, “Biên giới của yêu và đau”... Lối hát thư giãn, sử dụng giọng giả (falsetto), nhịp điệu nghệ thuật khác biệt cùng thần thái nồng nhiệt đã biến mỗi bài hát của cô thành một sản phẩm nghệ thuật độc bản không thể sao chép.

Không dừng lại ở phạm vi châu Á, Vương Phi vẫn là cái tên tiên phong của âm nhạc Hoa ngữ vươn tầm quốc tế. Bản thu kinh điển “Eyes on me” (bài hát chủ đề của tựa game Final Fantasy VIII phát hành năm 1999) đã tạo nên cơn sốt toàn cầu, trở thành thành đĩa đơn nhạc game bán chạy nhất lịch sử lúc bấy giờ. Với hàng triệu bản đĩa “Eyes on me” được bán ra, Vương Phi được Kỷ lục Guinness thế giới ghi nhận là nữ ca sĩ Cantopop có doanh số cao nhất mọi thời đại, đồng thời vinh dự trở thành thành nữ nghệ sĩ gốc Hoa đầu tiên xuất hiện trên bìa chí TIME uy tín.

Ở lĩnh vực điện ảnh, dù chỉ “dạo chơi” qua một số sản phẩm của đạo diễn Vương Gia Vệ như Trùng Khánh rượu lâm hay 2046. Lối diễn tự nhiên nhưng ẩn chứa sức hút “ma mị” của cô vẫn đủ sức mạnh giúp cuộc “dạo chơi” điện ảnh mang về cho Vương Phi giải thưởng Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Stockholm, khẳng định một tài năng thiên bẩm xứng danh “thiên hậu” làng giải trí Hoa ngữ.

Vương Phi và Lý Á Bằng. (Ảnh: Weibo)

Đường tình gian truân

Song hành cùng sự nghiệp lẫy lừng là một đời sống tình cảm nhiều thăng trầm, tiêu tốn vô số giấy mực của báo giới. Đằng sau ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu, Vương Phi trong tình yêu lại là một người phụ nữ cuồng nhiệt và sẵn sàng hy sinh tất cả cho cảm xúc. Năm 1996, khi cô đang ở đỉnh cao phong độ nhưng chấp nhận bỏ nhung lụa Hong Kong để về sinh sống trong một hẻm nhỏ thiếu tiện nghi tại Bắc Kinh cùng nam rocker Đậu Duy. Cuộc hôn nhân giữa hai người kết trái khi cùng đón cô con gái Đậu Tĩnh Đồng (người sau này cũng kết nối nghiệp mẹ với tư duy âm nhạc cực kỳ cá tính). Thế nhưng, cuộc hôn nhân kết thúc khi Vương Phi phát hiện Đậu Duy phản bội vào năm 1999.

Vương Phi và Lý Á Bằng (Ảnh: Weibo)

Tháng 7/2005, nữ diva tiếp tục bước vào hôn nhân thứ hai với tài tử Lý Á Bằng. Đây là giai đoạn Vương Phi chọn tạm dừng những hào hoa showbiz để làm tròn vai trò người phụ nữ của gia đình. Khi con gái thứ hai Lý Yên ra đời với dị tật môi bẩm sinh, vợ chồng cô không giấu hay né tránh mà cùng thành lập Quỹ từ thiện Yên Nhiên Thiên Sứ (Smile Angel Foundation) chuyên phẫu thuật miễn phí và mang lại nụ cười cho hàng hoàn thiện trẻ em môi hàm ếch khắp Trung Quốc. Mặc dù cùng trải qua nhiều biến cố gắng, sự khác biệt quá lớn trong thế giới quan giữa một Lý Á Bằng thực tế, hướng ngoại và một Vương Phi hướng nội, ưu tư, cảm xúc đã khiến họ lựa chọn dừng lại cuộc hôn nhân trong hòa bình vào năm 2013.

Dù trải qua hai lần tan vỡ, cái tên Vương Phi chưa từng nhạt về cảm xúc, đặc biệt là khi được nhắc đến cùng Tạ Đình Phong. Mối duyên giữa “Thiên hậu” Vương Phi và “Thiên vương” Tạ Đình Phong trẻ hơn cô 11 tuổi thực tế bắt đầu bắt đầu từ những năm 2000, tạo nên một cuộc tình chị em chấn động làng giải trí thời bấy giờ. Họ đến với nhau bằng sự nổi loạn của cảm xúc tuổi trẻ, rồi lại chia tay trong tiếc nuối khi Tạ Đình Phong kết hôn cùng Trương Bá Chi còn Vương Phi về bên Lý Á Bằng.

Vương Phi và Lý Á Bằng (Ảnh: Weibo)

Tưởng chừng mối quan hệ Vương Phi và Tạ Đình Phong như hai đường thẳng song sẽ không bao giờ giao chung một điểm hẹn, thì đến tháng 9/2014, truyền thông châu Á lại một lần nữa bùng nổ trước thông tin cả hai chính thức tái hợp sau khi đã trở về cuộc sống độc thân. Vương Phi chia tay Lý Á Bằng và Tạ Đình Phong cũng kết thúc mối duyên tình cùng Trương Bá Chi. Màn “tái hợp thế kỷ” này không chỉ chứng minh sự hòa hợp giữa hai tâm hồn đồng nhịp mà còn là lời khẳng định cho tình yêu vượt qua mọi rào cản tuổi tác, thời gian và dư luận.

Cuộc sống an nhiên cùng người tình trẻ Tạ Đình Phong

Vương Phi và Tạ Đình Phong ở thời điểm hiện tại lựa chọn một lối sống hoàn toàn giản dị, kín tiếng và riêng tư. Trải qua hơn một thập kỷ bên nhau kể từ ngày tái hợp, không kết hôn, cũng không có con chung, cả hai không bận tâm đến những lời xì xầm hay hoài nghi từ công chúng. Họ thống nhất một nguyên tắc sống chung văn minh, không bị buộc phải ràng buộc bằng một tờ giấy kết hôn và cũng không có ý định định sinh thêm con. Với họ, tình yêu ở giai đoạn trưởng thành này không cần phải có công nhận của xã hội hay những nghi lễ hình thức, mà là sự hiểu biết và tôn trọng khoảng trời riêng của nhau.

Vương Phi và Tạ Đình Phong. (Ảnh: Sohu)

Ở tuổi ngoài ngũ tuần, “thiên hậu” sống như một ẩn sĩ giữa lòng đô thị ồn ào. Cô gần như rút lui hoàn toàn khỏi các sự kiện giải trí lớn, từ chối các lời mời tham gia chương trình truyền hình thực tế với thù lao kếch xù. Nữ ca sĩ dành phần lớn thời gian cho công việc thiền định, đọc sách, du lịch tự túc và tận hưởng những niềm vui bình dị. Thỉnh thoảng mới thấy cô trở lại qua một vài ca khúc nhạc phim được thu âm cho các đạo diễn bạn thân, như một cách để nguôi đi nỗi nhớ nghề chứ không còn áp lực chạy theo thành tích hay danh vọng. Trong khi đó, Tạ Đình Phong vẫn gặt hái nhiều thành công rực rỡ ở mảng kinh doanh ẩm thực và điện ảnh, nhưng luôn dành thời gian trở về bên người tình.

Những hình ảnh hiếm hoi ghi lại cảnh cặp đôi nắm tay nhau đi dạo ở sân bay hay cùng nhau du lịch nước ngoài luôn có thể hiện sự gắn kết bình Yên nhưng sâu lắng. Cuộc sống ung dung, tự tại của Vương Phi bên cạnh Tạ Đình Phong đã vẽ nên một cái kết đẹp cho mối tình nhiều giấy mực nhất showbiz Hoa ngữ.

Vương Phi và Tạ Đình Phong. (Ảnh: Sohu)

Bước qua mọi thăng trầm của đời người, Vương Phi không chỉ giữ cốt cách một huyền thoại âm nhạc bất tử, mà còn khiến người ngưỡng mộ bởi bản lĩnh sống thật với chính mình, dám yêu, dám hận, đồng thời biết buông bỏ để sống thư thái, hạnh phúc, an nhiên ở hiện tại.