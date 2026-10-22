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Cha mẹ cho con mọi thứ nhưng không đi tù thay được

Thứ Năm, 08:50, 22/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Đi tù thay con là việc nhiều người làm cha làm mẹ dám làm nếu được phép. Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính. Giám sát thường xuyên là điều nên làm để không ân hận khi xảy ra điều đáng tiếc. Câu chuyện trong một gia đình sau vụ việc học trò đánh cô giáo mới đây.

- Nói là nói vậy thôi chứ không ai đi tù thay con được, luật pháp và đạo lý không cho phép làm vậy. Về vụ việc học trò đánh cô giáo vừa rồi ông thấy tôi nói đúng chưa, cái thằng rách giời rơi xuống ấy đã bị công an bắt và đang điều tra để rõ ngọn ngành. Ai đời, có loại học sinh nào mà lại đánh cô giáo ngay trên bục giảng!? À, mà thôi, nói thật, ngay cái thằng bé nhà mình ấy, ngày càng lộ tướng ngỗ ngược. Ông nên giám sát, kẻo có gì xảy ra lại bảo tôi chưa nói!

cha me cho con moi thu nhung khong di tu thay duoc hinh anh 1
Giám sát con mới lớn được nhiều người làm cha mẹ ví như phòng cháy, không lo xa sẽ có họa gần

- Bà nói thật thì tôi cũng nói thật, tướng nó ngỗ ngược là giống tôi.

- Ừ nhỉ, ngày xưa có lẽ tôi mù nên không thấy…

- Mù là mù thế nào? Tôi nhớ hồi ấy mắt bà sáng như sao, lần nào tập quân sự bắn súng cũng 3 viên vòng 10. Nào, bà nhớ lại đi, hồi ấy ngoài ngỗ ngược chắc chắn bà phải thấy nét gì khác ở tôi mới đủ sức hấp dẫn…

- Thôi đi, tôi quên rồi! Tôi đang nói chuyện thắng bé nhà mình, không giám sát thường xuyên lỡ có chuyện đáng tiếc thì… nói dại mồm, nếu công an bắt nó đang tuổi chưa thành niên thì tôi và ông có đi tù thay được không?

- Sao bà lại sợ, tôi tưởng là bà muốn công an làm vậy? Hồi nhỏ đút bột cho nó bà chả hay nói rằng, nuốt nhanh kẻo chú công an vào bắt đi bây giờ… 

- Là dọa thế chứ ai muốn? Mà bây giờ nó lớn rồi, ông có đi tù thay nó được không?

cha me cho con moi thu nhung khong di tu thay duoc hinh anh 2
Ở trường cũng như ở nhà, người lớn không làm gương không dạy bảo được con trẻ

- Không, chúng ta phải làm sao để đừng xảy ra chuyện đó. Người lớn phải làm gương cho trẻ con, đặc biệt quan tâm trẻ vị thành niên. Tôi nói thế có phải không bà?

 

Mic/VOV.VN
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