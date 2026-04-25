Đồng Tháp: Tạm đình chỉ cơ sở dạy thêm do thầy giáo đánh học sinh

Thứ Bảy, 14:24, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bà Nguyễn Nhất Thi, Phó Chủ tịch UBND phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, vừa ký Quyết định số 154 về việc tạm đình chỉ hoạt động giáo dục đối với hộ kinh doanh của ông Nguyễn An Phong (sinh năm 1968, chủ cơ sở dạy thêm môn Toán bậc THCS) tại số 1123, khu phố 22, phường Đạo Thạnh.

Lý do đình chỉ là do có đơn tố cáo của phụ huynh học sinh về việc con mình trong quá trình học thêm tại đây đã bị ông Phong đánh vào người, vi phạm đạo đức nhà giáo. Thời gian tạm đình chỉ từ ngày 24/4 cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về vụ việc.

Học sinh bị thầy dạy thêm đánh bằng cành cây.

Báo cáo xác minh ban đầu của Công an phường Đạo Thạnh cho biết, ngày 22/4, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà Nguyễn Ngọc Dung (sinh năm 1975, ngụ phường Đạo Thạnh) về việc cháu nội của bà là em Lê Nguyễn Hoàng B. (sinh năm 2013) bị thầy dạy thêm là ông Nguyễn An Phong dùng cây đánh gây thương tích.

Cụ thể, ngày 20/4, em Lê Nguyễn Hoàng B. đi học thêm tại cơ sở của ông Nguyễn An Phong (khu phố 22, phường Đạo Thạnh) và vô ý gỡ bỏ miếng lót chống trầy bàn ghế tại đây. Đến ngày 24/4, khi quay lại học thêm, em bị thầy Phong dùng cây đánh vào người, gây trầy xước ở tay trái, vai trái và lưng.

Làm việc với cơ quan công an, ông Nguyễn An Phong đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình do bực tức với em B., và có dùng cành cây đánh em.

Kết quả xác minh của công an phường về vụ thầy dạy thêm đánh học sinh.

Được biết, ông Nguyễn An Phong chỉ phụ trách cơ sở dạy thêm, không tham gia giảng dạy tại trường học nào. Trước đây, ông từng là giáo viên công tác tại tỉnh Cà Mau, sau đó chuyển về Trường THCS Tam Hiệp (huyện Châu Thành) và Trường THPT Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cũ). Năm 1996, ông nghỉ công tác do điều kiện gia đình.

Công an phường Đạo Thạnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xác định mức độ vi phạm của ông Phong để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Chu Trinh/VOV -ĐBSCL
Tag: dạy thêm sai phạm thầy giáo đánh học sinh vi phạm đạo đức bạo lực học đường đình chỉ cơ sở Đồng Tháp giáo viên vi phạm học sinh bị đánh phụ huynh tố cáo xử lý giáo dục an toàn học đường kỷ luật giáo viên cơ sở dạy thêm bảo vệ trẻ em điều tra vụ việc
Vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh: Tạm đình chỉ đứng lớp 2 giáo viên

VOV.VN - Liên quan vụ phụ huynh vào trường đánh học sinh lớp 3 theo “giao kèo” ở Cà Mau, nhà trường đã tạm đình chỉ đứng lớp 2 giáo viên để phục vụ xác minh; UBND tỉnh yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

Vụ “giao kèo” đánh học sinh: Không thể tồn tại thỏa thuận bạo lực trong trường học

VOV.VN - Vụ phụ huynh vào trường thực hiện “giao kèo” đánh học sinh lớp 3 tại Cà Mau không chỉ gây bức xúc dư luận mà còn phơi bày những lỗ hổng trong kỷ cương học đường. Trao đổi với phóng viên VOV.VN, TS. Nguyễn Tùng Lâm nhấn mạnh: “Không thể có bất kỳ thỏa thuận bạo lực nào tồn tại trong trường học”.

Xác minh thông tin cô giáo ở Huế đánh học sinh

VOV.VN - UBND phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã kiểm tra, xác minh vụ việc liên quan một giáo viên tại Trường Tiểu học Vĩnh Ninh bị phản ánh dùng thước gỗ đánh học sinh lớp 4.

