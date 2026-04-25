Đồng Tháp: Tạm đình chỉ cơ sở dạy thêm do thầy giáo đánh học sinh

Lý do đình chỉ là do có đơn tố cáo của phụ huynh học sinh về việc con mình trong quá trình học thêm tại đây đã bị ông Phong đánh vào người, vi phạm đạo đức nhà giáo. Thời gian tạm đình chỉ từ ngày 24/4 cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng về vụ việc.

Học sinh bị thầy dạy thêm đánh bằng cành cây.

Báo cáo xác minh ban đầu của Công an phường Đạo Thạnh cho biết, ngày 22/4, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của bà Nguyễn Ngọc Dung (sinh năm 1975, ngụ phường Đạo Thạnh) về việc cháu nội của bà là em Lê Nguyễn Hoàng B. (sinh năm 2013) bị thầy dạy thêm là ông Nguyễn An Phong dùng cây đánh gây thương tích.

Cụ thể, ngày 20/4, em Lê Nguyễn Hoàng B. đi học thêm tại cơ sở của ông Nguyễn An Phong (khu phố 22, phường Đạo Thạnh) và vô ý gỡ bỏ miếng lót chống trầy bàn ghế tại đây. Đến ngày 24/4, khi quay lại học thêm, em bị thầy Phong dùng cây đánh vào người, gây trầy xước ở tay trái, vai trái và lưng.

Làm việc với cơ quan công an, ông Nguyễn An Phong đã thừa nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình do bực tức với em B., và có dùng cành cây đánh em.

Kết quả xác minh của công an phường về vụ thầy dạy thêm đánh học sinh.

Được biết, ông Nguyễn An Phong chỉ phụ trách cơ sở dạy thêm, không tham gia giảng dạy tại trường học nào. Trước đây, ông từng là giáo viên công tác tại tỉnh Cà Mau, sau đó chuyển về Trường THCS Tam Hiệp (huyện Châu Thành) và Trường THPT Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cũ). Năm 1996, ông nghỉ công tác do điều kiện gia đình.

Công an phường Đạo Thạnh sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, chứng cứ, xác định mức độ vi phạm của ông Phong để đề xuất xử lý theo đúng quy định của pháp luật.