Chuyện cuối tuần ở tổ dân phố: Tin lành đồn xa

- Ông hay nói là tin lành đồn xa, nhưng câu chuyện cuối tuần hôm nay nói thật với ông là tôi chưa thấy tin nào lành. Thu hút dư luận nhiều nhất là mấy vụ đánh đập trẻ em. Đây, vụ này đây, cháu bé 2 tuổi bị mẹ đẻ bạo hành đã ổn định sức khỏe rồi. Sao lại có người mẹ không giống người thế nhỉ? Đáng bị trời chu đất diệt!

- Bà nói vừa thôi, việc này báo chí phản ánh mấy hôm nay nhiều người biết, không cần nguyền rủa nữa. Nên nói thế nào nhỉ? Các cụ bảo trong họa có phúc, cháu bé ăn uống được và đỡ khóc coi như là tin lành rồi. Và, tin lành sẽ đồn xa…

- Ông đừng xoa dịu, tôi thấy tin lành giờ chả đồn xa được, mà tin dữ mới đồn nhanh, đồn rộng, đồn xa.

- Dạ vâng, thưa bà, đồn sâu, đồn lâu, lại còn thêm thắt, thêu dệt nữa. Cái đó là sở trường của bà với bà nhà tôi, lạ gì!

- Nói như ông là nói quá rồi. Phụ nữ chúng tôi có thêm thắt, thêu dệt gì chăng nữa cũng chưa nguy hiểm bằng tin giả tràn lan trên mạng xã hội. Mà tôi thấy ông và ông nhà tôi suốt ngày dán mắt vào smartphone, nhiều khi do bị mạng xã hội dẫn dắt mà quên việc của người đàn ông trụ cột trong nhà.

- Úi, bà vừa nói gì, tin giả á? Này này, bà đừng coi thường ông nhà bà nhé! Ông ấy vừa gửi qua chi bộ tổ dân phố bài thi chính luận về nhận biết và xử lý tin giả trên mạng xã hội. Và, việc này không phân biệt đàn ông đàn bà đâu, vì đó là cuộc chiến của mọi người bà ơi!

- Thật vậy ư, sao bây giờ ông mới nói?

- À ờ, bởi vì, bời vì… đây là tin lành bà ạ./.