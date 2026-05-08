Giải ngân đầu tư công: Đắk Lắk tập trung tháo “điểm nghẽn” để giữ đà tăng trưởng



GRDP quý I của tỉnh Đắk Lắk chỉ tăng 7,47%, khiến áp lực tăng trưởng 10% năm 2026 đang dồn mạnh vào 9 tháng còn lại, trong khi các lĩnh vực xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và tiêu dùng chịu tác động tiêu cực từ chi phí logistics và giá nguyên liệu tăng cao.

UBND tỉnh Đắk Lắk bàn giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm giảm áp lực tăng trưởng cho các quý còn lại của năm 2026.

Trong bối cảnh đó, đầu tư công được xem là “đầu kéo” quan trọng để kích thích tăng trưởng, tạo việc làm và dẫn dắt đầu tư xã hội. Tuy nhiên, đến ngày 28/4, tỉnh Đắk Lắk mới giải ngân được hơn 717 tỷ đồng, đạt 7,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, chỉ bằng hơn một nửa mức bình quân chung của cả nước (14,2%). Nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 cũng mới giải ngân gần 4%.

Tiến độ giải ngân chậm chủ yếu do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục đầu tư, đấu thầu kéo dài; thiếu vật liệu xây dựng ở một số công trình và năng lực triển khai của một số chủ đầu tư còn hạn chế. Nhiều dự án tồn đọng kéo dài chưa được xử lý dứt điểm.

Các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư và tiến độ thi công các dự án trọng điểm.

Để tháo gỡ “điểm nghẽn”, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát từng dự án, tập trung xử lý ngay các vướng mắc về đất đai, mặt bằng và thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, cao tốc Bắc – Nam phía Đông và các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Cùng với đó, Đắk Lắk sẽ tăng cường kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân theo từng tháng; kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai, đồng thời siết chặt trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình các Ban quản lý dự án chủ đầu tư chưa có văn bản cam kết tiến độ giải ngân, đồng thời yêu cầu các cấp xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm cao điểm trong tháng 5/2026.

"Chủ tịch UBND các xã phường rà soát việc ký kết các tiến độ giải ngân giải phóng mặt bằng của từng dự án qua địa bàn. Tập trung theo dõi tháo gỡ khó khăn vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với 4 xã ven biển, triển khai chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng, hàng tuần phải có 2 báo cáo về lĩnh vực này. Các xã phường có vướng mắc phải kiến nghị để làm sao đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở địa phương”, ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu.