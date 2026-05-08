中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Giải ngân đầu tư công: Đắk Lắk tập trung tháo “điểm nghẽn” để giữ đà tăng trưởng

Thứ Sáu, 21:57, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2026, UBND tỉnh Đắk Lắk xác định giải ngân vốn đầu tư công đang là “điểm nghẽn” lớn nhất ảnh hưởng đến mục tiêu tăng trưởng của địa phương trong năm nay.


GRDP quý I của tỉnh Đắk Lắk chỉ tăng 7,47%, khiến áp lực tăng trưởng 10% năm 2026 đang dồn mạnh vào 9 tháng còn lại, trong khi các lĩnh vực xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và tiêu dùng chịu tác động tiêu cực từ chi phí logistics và giá nguyên liệu tăng cao.

giai ngan dau tu cong Dak lak tap trung thao diem nghen de giu da tang truong hinh anh 1
UBND tỉnh Đắk Lắk bàn giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhằm giảm áp lực tăng trưởng cho các quý còn lại của năm 2026.

Trong bối cảnh đó, đầu tư công được xem là “đầu kéo” quan trọng để kích thích tăng trưởng, tạo việc làm và dẫn dắt đầu tư xã hội. Tuy nhiên, đến ngày 28/4, tỉnh Đắk Lắk mới giải ngân được hơn 717 tỷ đồng, đạt 7,56% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, chỉ bằng hơn một nửa mức bình quân chung của cả nước (14,2%). Nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026 cũng mới giải ngân gần 4%.

Tiến độ giải ngân chậm chủ yếu do vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục đầu tư, đấu thầu kéo dài; thiếu vật liệu xây dựng ở một số công trình và năng lực triển khai của một số chủ đầu tư còn hạn chế. Nhiều dự án tồn đọng kéo dài chưa được xử lý dứt điểm.

giai ngan dau tu cong Dak lak tap trung thao diem nghen de giu da tang truong hinh anh 2
Các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư và tiến độ thi công các dự án trọng điểm.

Để tháo gỡ “điểm nghẽn”, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát từng dự án, tập trung xử lý ngay các vướng mắc về đất đai, mặt bằng và thủ tục đầu tư; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm như cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, cao tốc Bắc – Nam phía Đông và các khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.

Cùng với đó, Đắk Lắk sẽ tăng cường kiểm tra hiện trường, yêu cầu chủ đầu tư cam kết tiến độ giải ngân theo từng tháng; kiên quyết điều chuyển vốn đối với các dự án chậm triển khai, đồng thời siết chặt trách nhiệm người đứng đầu gắn với kết quả giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phê bình các Ban quản lý dự án chủ đầu tư chưa có văn bản cam kết tiến độ giải ngân, đồng thời yêu cầu các cấp xác định công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm cao điểm trong tháng 5/2026.

"Chủ tịch UBND các xã phường rà soát việc ký kết các tiến độ giải ngân giải phóng mặt bằng của từng dự án qua địa bàn. Tập trung theo dõi tháo gỡ khó khăn vướng mắc công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đối với 4 xã ven biển, triển khai chiến dịch 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng, hàng tuần phải có 2 báo cáo về lĩnh vực này. Các xã phường có vướng mắc phải kiến nghị để làm sao đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng ở địa phương”, ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu.

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
Tag: kinh tế xã hội đắk lắk tiến độ giải ngân tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đắk Lắk tăng tốc gỡ vướng, chạy đua tiến độ các dự án động lực Nam Phú Yên
Đắk Lắk tăng tốc gỡ vướng, chạy đua tiến độ các dự án động lực Nam Phú Yên

VOV.VN -Sáng 5/5, kiểm tra thực địa các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu triển khai cao điểm “60 ngày đêm”, phấn đấu hoàn thành khoảng 95% giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, bảo đảm điều kiện khởi công dự án vào đầu tháng 9.

Đắk Lắk tăng tốc gỡ vướng, chạy đua tiến độ các dự án động lực Nam Phú Yên

Đắk Lắk tăng tốc gỡ vướng, chạy đua tiến độ các dự án động lực Nam Phú Yên

VOV.VN -Sáng 5/5, kiểm tra thực địa các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu triển khai cao điểm “60 ngày đêm”, phấn đấu hoàn thành khoảng 95% giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, bảo đảm điều kiện khởi công dự án vào đầu tháng 9.

Giải ngân vốn đầu tư công: Sơn La từ vị trí 33 lên thứ 11 cả nước
Giải ngân vốn đầu tư công: Sơn La từ vị trí 33 lên thứ 11 cả nước

VOV.VN - Quý 1 năm nay, tỉnh Sơn La là 1 trong 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất cả nước, với khoảng 7%. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đã đạt xấp xỉ 25%, xếp thứ 11 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Giải ngân vốn đầu tư công: Sơn La từ vị trí 33 lên thứ 11 cả nước

Giải ngân vốn đầu tư công: Sơn La từ vị trí 33 lên thứ 11 cả nước

VOV.VN - Quý 1 năm nay, tỉnh Sơn La là 1 trong 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất cả nước, với khoảng 7%. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đã đạt xấp xỉ 25%, xếp thứ 11 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

TP.HCM tăng kỷ luật, thay thế nhà thầu yếu để thúc đẩy giải ngân đầu tư công 2026
TP.HCM tăng kỷ luật, thay thế nhà thầu yếu để thúc đẩy giải ngân đầu tư công 2026

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

TP.HCM tăng kỷ luật, thay thế nhà thầu yếu để thúc đẩy giải ngân đầu tư công 2026

TP.HCM tăng kỷ luật, thay thế nhà thầu yếu để thúc đẩy giải ngân đầu tư công 2026

VOV.VN - UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp