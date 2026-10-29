Mong là không ai bị phạt

- Không ai bị phạt mới là điều chúng ta hướng tới, chứ không phải là phạt nặng cho chừa. Tôi thấy có đại biểu của dân nói rằng mức phạt người điều khiển xe máy phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn đỏ hiện hành quá cao, tới 83% thu nhập bình quân một tháng của người lao động.

- Chả riêng gì xe máy, và chả riêng gì lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn giao thông. Nhưng tôi thì tôi thấy là nên phạt cao hơn nữa ông à.

- Lý do?

- Thứ nhất, mức phạt hiện hành nói là cao nhưng tôi thấy tình trạng vi phạm luật giao thông ngày càng nhiều hơn, nên có thể vẫn chưa đủ sức răn đe. Thứ hai, việc dùng camera phạt nguột đang bỏ qua nhiều lỗi, chưa xử phạt mà chỉ nhắc nhở trên truyền thông, đó là cách làm chưa đủ hiệu lực. Thứ ba, nếu người tham gia giao thông thấy hạ tầng chưa đáp ứng thì tại sao vẫn mua ôtô, xe máy? Thứ tư,...

Hạ tầng chật chội nhưng nhiều người vẫn muốn mua sắm và sử dụng phương tiện cá nhân

- Thôi thôi, tôi biết cách nhìn nhận vấn đề của ông rồi, nhưng ông nói chỉ theo một chiều, thiếu thuyết phục.

- Sao ông bảo là một chiều?

- Ví dụ như ông bảo người dân mua thêm nhiều ôtô, xe máy làm hạ tầng quá tải, vậy mà ông không hỏi là tại sao cơ quan quản lý vẫn cho đăng ký xe mới? Và...

Đi chiều nào cũng phải theo luật

- Ờ ờ, tôi đi một chiều, ông đi một chiều... nhưng đi chiều nào cũng phải đúng luật. Chuyện tôi nói với ông và đại biểu của dân nói cũng là nhằm mục đích quản lý giao thông có hiệu lực, hiệu quả, để hướng tới điều ai cũng mong muốn, đó là không ai bị phạt ông à./.