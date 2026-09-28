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CSGT Hà Nội phạt nguội hơn 4.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera AI

Thứ Hai, 14:56, 28/09/2026
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VOV.VN - Từ ngày 17/9 đến 23/9, CSGT Hà Nội đã xử lý hơn 8.400 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó hệ thống camera AI phát hiện và gửi thông báo xử lý hơn 4.000 trường hợp

Từ ngày 17/9 đến 23/9, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý hơn 8.400 trường hợp vi phạm giao thông trên địa bàn. Qua công tác xử lý, lực lượng chức năng đã tạm giữ hơn 1.800 phương tiện, tước giấy phép lái xe đối với 60 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe hơn 1.200 trường hợp.

csgt ha noi phat nguoi hon 4.000 truong hop vi pham giao thong qua camera ai hinh anh 1
Chỉ trong một tuần, CSGT Hà Nội phạt nguội hơn 4.000 trường hợp vi phạm giao thông qua camera AI

Trong số các lỗi vi phạm được phát hiện, có hơn 1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ, hơn 200 trường hợp chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng xe bị xử lý. Đáng chú ý, hệ thống camera AI được lắp đặt trên địa bàn Hà Nội tiếp tục phát hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông. Từ ngày 17/9 đến 23/9, hệ thống đã phát hiện và gửi thông báo xử lý tới hơn 4.000 trường hợp.

Các lỗi vi phạm được camera AI ghi nhận gồm hơn 2.100 trường hợp đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, gần 1.400 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, hơn 200 trường hợp dừng xe tại nơi cấm dừng, cấm đỗ, 162 trường hợp vượt đèn đỏ và 22 trường hợp đón, trả khách không đúng quy định.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm qua hệ thống camera AI, CSGT Hà Nội tiếp tục phối hợp với công an các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn.

Trong khoảng một tuần, CSGT Hà Nội và công an các xã, phường đã xử lý hơn 670 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, với số tiền phạt ước tính hơn 570 triệu đồng.

Việc kết hợp giữa tuần tra, kiểm soát trực tiếp và ứng dụng camera AI trong phát hiện, xử lý vi phạm giao thông đang được lực lượng chức năng Hà Nội triển khai nhằm tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

Văn Ngân/VOV.VN
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