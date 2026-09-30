Các lỗi vi phạm giao thông camera AI phát hiện nhiều nhất tại Hà Nội

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội, nhờ camera AI, từ ngày 17/9 đến 23/9, lực lượng CSGT trên địa bàn đã xử lý 8.456 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, lực lượng chức năng tạm giữ 1.847 phương tiện, tước giấy phép lái xe 60 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 1.208 trường hợp.

Đáng chú ý, riêng hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đã phát hiện, trích xuất dữ liệu và gửi thông báo phạt nguội đối với 4.007 trường hợp vi phạm.

Các lỗi giao thông được hệ thống camera AI tại Hà Nội phát hiện và gửi thông báo phạt nguội nhiều nhất gồm đi ngược chiều, không đội mũ bảo hiểm và dừng đỗ sai quy định...

Trong số các hành vi được camera AI phạt nguội phát hiện, phổ biến nhất là đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, với 2.130 trường hợp. Đây cũng là lỗi chiếm tỷ trọng cao nhất trong số các trường hợp camera ghi nhận trong tuần.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi này có sự khác biệt đáng kể giữa ô tô và xe máy. Đây là một trong những lỗi có mức xử phạt tương đối cao do hành vi đi ngược chiều tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp gây xung đột với dòng phương tiện đang lưu thông đúng hướng.

Đối với người điều khiển ô tô, hành vi đi ngược chiều của đường một chiều hoặc đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ một số trường hợp được pháp luật quy định, bị phạt 18-20 triệu đồng. Người vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đối với xe mô tô, xe gắn máy, lỗi tương tự bị phạt 4-6 triệu đồng.

Đứng thứ hai là hành vi không đội mũ bảo hiểm, với 1.390 trường hợp được camera AI ghi nhận trong một tuần.

Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định người điều khiển mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm hoặc có đội nhưng không cài quai đúng quy cách bị phạt 400.000-600.000 đồng. Mức phạt này cũng áp dụng với người điều khiển xe chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm hoặc không cài quai đúng quy cách, trừ một số trường hợp ngoại lệ được quy định.

Một lỗi khác được camera AI ghi nhận khá nhiều là không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, với 162 trường hợp, gồm 95 ô tô và 67 mô tô. Theo Nghị định 168, người điều khiển ô tô vượt đèn đỏ hoặc không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông có thể bị phạt 18-20 triệu đồng, đồng thời bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đối với người điều khiển mô tô, xe gắn máy, hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu bị phạt 4-6 triệu đồng.

Camera AI cũng phát hiện 203 trường hợp dừng xe tại vị trí có biển cấm dừng, cấm đỗ trong khoảng thời gian từ 17-23/9.

Đối với ô tô, Nghị định 168 quy định một số hành vi như dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”, dừng hoặc đỗ không đúng vị trí theo quy định có thể bị phạt 600.000-800.000 đồng, tùy hành vi và vị trí vi phạm cụ thể. Đối với xe mô tô, hành vi dừng, đỗ tại nơi có biển cấm dừng, cấm đỗ nằm trong nhóm hành vi có mức phạt 400.000-600.000 đồng.

Camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo (camera AI) của Cục CSGT đã nhận diện được hơn 20 lỗi vi phạm giao thông và tự động trích xuất được ảnh, clip liên quan.

Ngoài ra, hệ thống giám sát tự động còn phát hiện 22 trường hợp phương tiện vận tải vi phạm quy định về đón, trả khách và 02 trường hợp người ngồi trên ô tô không thắt dây an toàn.

Cũng theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô chở khách thực hiện hành vi đón, trả hành khách không đúng nơi quy định trên tuyến đường đã xác định điểm đón, trả khách; hoặc đón, trả hành khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ có thể bị phạt từ 1-2 triệu đồng. Riêng trường hợp đón, trả hành khách trên đường cao tốc, mức xử phạt cao hơn đáng kể (từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe và trừ 6 điểm giấy phép lái xe).

Đối với người điều khiển ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy hoặc chở người trên xe không thắt dây an toàn tại vị trí được trang bị dây đai cũng sẽ bị xử phạt vi phạm. Người được chở trên ô tô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây đai khi xe đang chạy có thể bị phạt 350.000 - 400.000 đồng.

Hà Nội đã lắp đặt 1.837 camera AI

Hà Nội bắt đầu chính thức vận hành giai đoạn 1 hệ thống Trung tâm điều khiển giao thông tích hợp camera AI từ ngày 13/12/2025 (với 1.837 camera AI được bố trí tại 195 nút giao và 25 tuyến phố trọng điểm) và tiếp tục đưa giai đoạn 2 với 2.460 camera AI chính thức vận hành từ ngày 1/7/2026.

Theo Công an TP Hà Nội, hệ thống có khả năng tự động thu thập dữ liệu giao thông, hỗ trợ điều khiển đèn tín hiệu theo thời gian thực và tự động phân tích, phát hiện, ghi nhận để hỗ trợ xử lý gần 30 hành vi vi phạm giao thông phổ biến, trong đó có các lỗi vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, dừng đỗ sai quy định và không đội mũ bảo hiểm.

Trong tháng đầu tiên vận hành, từ ngày 13/12/2025 đến 12/1/2026, hệ thống đã ghi nhận và kiểm duyệt 6.351 trường hợp đủ căn cứ gửi thông báo xử lý vi phạm. Trong đó, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu chiếm 4.215 trường hợp (chiếm tỷ lệ 66,36% ) và không đội mũ bảo hiểm 2.053 trường hợp (chiếm tỷ lệ 32,32%).

Lực lượng chức năng đồng thời xử lý 672 trường hợp vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh, với tổng số tiền phạt ước tính khoảng hơn 570 triệu đồng.

Việc mở rộng hệ thống giám sát tự động đang khiến nhiều hành vi trước đây chủ yếu được phát hiện thông qua tuần tra trực tiếp có thể được ghi nhận liên tục bằng hình ảnh. Tuy nhiên, camera AI là công cụ phát hiện và cung cấp dữ liệu; việc xác minh, lập hồ sơ và xử lý vi phạm vẫn phải được thực hiện theo trình tự và căn cứ pháp luật hiện hành.

Người dân khi tham gia giao thông nên chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy và chấp hành tín hiệu đèn giao thông.