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Người đàn ông Australia nhận vé phạt giao thông sau 19 năm vi phạm

Thứ Sáu, 16:50, 11/09/2026
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VOV.VN - Tại Australia, thông thường giấy thông báo nộp phạt giao thông được gửi đi từ 2 đến 4 tuần sau khi xảy ra vi phạm. Tuy vậy, mới đây, một người đàn ông sống tại thủ đô Canberra vừa nhận được 2 vé phạt giao thông cách đây 19 năm.

Mới đây, một người đàn ông có tên là Robert Scott sống tại thành phố Canberra, Australia, đăng tải trên trang Facebook hình ảnh chụp 2 thông báo phạt vi phạm giao thông mà ông vừa nhận được, với các vi phạm diễn ra vào tháng 5/2007 và tháng 6/2007, tức là gần 19 năm trước đây.

nguoi dan ong australia nhan ve phat giao thong sau 19 nam vi pham hinh anh 1
Access Canberra - cơ quan xử lý các vé phạt tại Canberra. Ảnh: ABC News

Ông Robert Scott đã rất bất ngờ khi nhận được những thông báo này vì ông luôn cập nhật đầy đủ thông tin liên lạc mỗi khi chuyển nơi ở hoặc mua xe mới. Do vậy, việc nhận được phiếu phạt sau 19 năm là điều rất khó hiểu. Ông cũng nghi ngờ liệu đây có phải là thông báo phạt giả để lừa tiền. Tuy vậy, ông Robert Scott đã liên lạc với cơ quan chức năng để yêu cầu cung cấp hình ảnh của lỗi vi phạm thì được trả lời là hình ảnh không còn tồn tại.

Tại Australia, thông báo nộp phạt giao thông thường được gửi đi từ 2-4 tuần và một số nơi có thể là 6 tuần sau khi xảy ra vi phạm. Tuy nhiên, Access Canberra, cơ quan xử lý các vé phạt tại Canberra, cho biết cũng có một số trường hợp thông báo phạt được gửi đi muộn vì thông tin không được cập nhật kịp thời khi có thay đổi nơi ở hoặc đổi xe; hoặc cũng có trường hợp các tài khoản khác nhau của khách hàng được nhập thành một nên nếu có khoản tiền nợ chưa nộp thì thông báo sẽ được gửi đi.

Mặc dù không giải thích rõ trường hợp gửi thông báo phạt chậm tới ông Robert Scott nhưng Acess Canberra sau đó đã thu hồi 2 thông báo này và ông Robert Scott không phải nộp 2 khoản tiền này.

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Việt Nga/VOV-Australia
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