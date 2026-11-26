- Ông ơi, vừa nãy lên xe trước cháu thấy ông quẹt thẻ loa báo thành công, cháu quẹt cũng thành công. Tại sao bây giờ lên xe này thẻ của ông báo thành công mà thẻ của cháu báo thất bại?

- Cháu là sinh viên trường nào? Có miễn phí thì cháu cũng phải đăng ký bus liên tuyến mới được. Thất bại có lẽ là do thẻ của cháu không được miễn phí tuyến này.

Đi bus nhiều nên mua vé tháng liên tuyến

- Dạ... cháu không phải là sinh viên. Cháu làm tự do ông à.

- Vậy mua vé lượt thôi. Thất bại là mẹ thành công, nếu cháu đi tuyến này nhiều mà không được miễn phí thì nên mua vé tháng. Nếu đi nhiều tuyến khác nữa thì nên mua liên tuyến.

Bus nhanh BRT tưởng thất bại nhưng nay đã thấy thành công và đang muốn mở rộng

- Cháu cảm ơn ông.

- Không có gì, hồi trước ông làm ở hãng bus này, nên ông nói cho vui về thất bại và thành công trên xe bus thôi. Còn thất bại trong cuộc sống, thất bại ở ngoài đời thì nhiều khi không rút kinh nghiệm được...

- Vâng, như vụ nổ gas vừa rồi thì không kịp rút kinh nghiệm ông nhỉ. May mà cháu không làm thuê ở đó.

- Ông cũng may, vì nhà không ở khu tập thể ấy. Cháu liên tưởng vậy chứ ông thấy tai nạn đó phải gọi là thảm họa, không thể nói là thất bại được.

- Vâng ạ. Gọi là thất bại có thể chỉ như hồi cháu thi trượt đại học thôi ông ạ. Trượt, nên cháu đi làm thuê ngay cũng đỡ, để cha mẹ cháu tập trung lo cho các em...

- Ừ, cố gắng lên thì sẽ có thành công được sinh ra từ đó./.