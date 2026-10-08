Quảng Ngãi: Hơn 5 năm đến Làng Thanh niên lập nghiệp, người dân vẫn chưa có sổ đỏ

Dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua, xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi được triển khai từ năm 2016, hoàn thành năm 2021, với tổng mức đầu tư gần 43 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Nhà làm việc Ban Quản lý dự án Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua.

Dự án được triển khai trên địa bàn có dân cư sinh sống ổn định từ lâu. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tuyển chọn 30 hộ thanh niên vào định cư tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua.

Phần lớn các hộ ở đây đều tập trung trồng trọt, chăn nuôi và ổn định cuộc sống, đến năm 2023, một hộ rời khỏi dự án còn lại 29 hộ. Bà Nguyễn Thị Thu Sương vào Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua từ năm 2020. Gia đình bà được giao 1.200 m² đất, hỗ trợ tiền làm nhà và con giống để phát triển sản xuất. Sau nhiều năm, gia đình bà đã ổn định cuộc sống nhờ buôn bán, trồng trọt và chăn nuôi.

Điều bà Sương lo lắng là chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình chưa yên tâm đầu tư phát triển kinh tế.

“Hồi trước, khi chúng tôi về đây thì Tỉnh đoàn Quảng Ngãi thông tin sẽ cấp sổ. Khi mình xác định ổn định trên đây cũng muốn phải có một sổ đỏ. Gia đình tôi ở như thế này chưa có sổ đỏ thì chưa gọi là ổn định. Khi nào có sổ đỏ thì mới ổn định, cố gắng phát triển kinh tế hơn được”, bà Nguyễn Thị Thu Sương nói.

Nhà Văn hóa Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua.

Theo phản ánh của người dân, trước đây khi đến ở tại Làng Thanh niên lập nghiệp, họ được thông tin sau khoảng 4-5 năm sống ổn định sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đến nay vẫn chưa có.

Ông Đỗ Minh Vương, một trong những hộ đầu tiên vào Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua, từ tháng 9/2019 nêu ý kiến: “Trước kia, Ban Quản lý Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua của Tỉnh đoàn Quảng Ngãi có cam kết là sau khi ở ổn định khoảng 4-5 năm sẽ làm sổ đỏ cho các hộ thanh niên. Nhưng đến nay vẫn chưa có. Xã cũng đã họp với thanh niên để trao đổi với Tỉnh đoàn, nhằm giải quyết chuyện này. Bản thân tôi cũng như các hộ thanh niên trong làng mong muốn sớm có sổ đỏ để yên tâm, đồng thời có thể vay vốn để phát triển kinh tế”.

Một hộ dân tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua.

Sau nhiều năm dự án hoàn thành, thủ tục đất đai cho các hộ dân vẫn chưa được giải quyết. Ông Từ Tiến Lực, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Sơn Tây Thượng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tháng 6/2026, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp với địa phương thực hiện công việc chuẩn bị bàn giao Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua cho xã quản lý. Ngày 16/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi thống nhất bàn giao nguyên trạng dự án. Đến ngày 28/9, UBND xã Sơn Tây Thượng có công văn thống nhất tiếp nhận toàn bộ dự án. Để có cơ sở xử lý những vấn đề tồn tại, xã Sơn Tây Thượng đề nghị Tỉnh đoàn Quảng Ngãi bàn giao đầy đủ hồ sơ từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi kết thúc dự án. Ông Từ Tiến Lực cho biết thêm, địa phương sẽ rà soát diện tích đất, các hộ dân, số thửa, bản đồ và hồ sơ pháp lý liên quan.

“Bây giờ nhận bàn giao những hồ sơ có liên quan để xã có cơ sở làm bước tiếp theo, về diện tích, hộ dân, số thửa, bản đồ và những hồ sơ pháp lý có liên quan. Xã sẽ tiếp tục thực hiện các bước, nếu đủ điều kiện theo quy định pháp luật thì sẽ cấp cho hộ dân theo quy định”, ông Từ Tiến Lực cho biết thêm.

Một căn nhà tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua.

Trong khi đó, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho rằng, việc hoàn thiện thủ tục đất đai đã được triển khai từ trước nhưng phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bà Hồ Thị Thu Thanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi cho biết, cuối năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với UBND huyện Sơn Tây cũ thực hiện các thủ tục bàn giao, đo đạc để cấp đất cho người dân. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện vị trí các lô đất thực tế có sai lệch so với bản đồ được cấp ban đầu nên phải đo đạc lại.

Đến năm 2025, quá trình này tiếp tục ảnh hưởng bởi việc sắp xếp, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Theo bà Hồ Thị Thu Thanh, sau khi được UBND tỉnh thống nhất chủ trương, dự án sẽ được bàn giao nguyên trạng cho chính quyền địa phương. Việc cấp đất ở thuộc trách nhiệm của UBND xã; Tỉnh đoàn phối hợp, cung cấp thông tin về các hộ dân đủ điều kiện.

“Hiện nay chúng tôi cũng đã ký tờ trình xin chủ trương của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi có biên bản làm việc giữa Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và UBND xã Sơn Tây Thượng, sẽ thực hiện xin chủ trương của UBND tỉnh để bàn giao toàn bộ dự án Làng thanh niên lập nghiệp Sơn Bua, trong đó có hạng mục cấp đất cho người dân”, bà Hồ Thị Thu Thanh nói.

Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua hiện có 29 hộ dân sinh sống.

Sau hơn 5 năm, 29 hộ dân tại Làng Thanh niên lập nghiệp Sơn Bua vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi cần làm rõ nguyên nhân chậm trễ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan, trong đó cần xác định trách nhiệm của người đứng đầu. Người dân nơi đây mong thủ tục sớm được hoàn tất để yên tâm đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống.