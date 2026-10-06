English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

276 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh sẽ được xử lý thế nào?

Thứ Ba, 16:49, 06/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bắc Ninh đã phân loại phương án xử lý 276 cơ sở nhà, đất dôi dư, trong đó 143 cơ sở được ưu tiên giữ lại phục vụ dân sinh, 113 cơ sở đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất và 15 cơ sở được cho thuê ngắn hạn để tránh lãng phí đất công.

Sở Tài chính thành phố Bắc Ninh đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường thống nhất phương án xử lý đối với 276 cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn.

Trong số này, 143 cơ sở phù hợp quy hoạch được ưu tiên giữ lại để phục vụ nhu cầu dân sinh. Thành phố sẽ thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng, giao trực tiếp cho cấp xã quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế hoặc các công trình công cộng như sân chơi, vườn hoa.

276 co so nha, dat doi du o bac ninh se duoc xu ly the nao hinh anh 1
Cận cảnh khu đất vàng bỏ hoang tại phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh

Đối với những công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn giá trị sử dụng, địa phương sẽ thực hiện phá dỡ, thanh lý tài sản và bàn giao quỹ đất sạch cho địa phương quản lý theo quy định của Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, 113 cơ sở đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được bàn giao cho UBND cấp xã lập phương án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, qua đó sớm đưa nguồn lực đất đai vào khai thác.

Đáng chú ý, nhằm tránh tình trạng đất công bị bỏ trống, lãng phí, 15 cơ sở còn giá trị sử dụng nhưng đang chờ duyệt quy hoạch phân khu hoặc chờ triển khai dự án sẽ được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các chi nhánh trực thuộc tiếp tục thông báo cho thuê ngắn hạn. Việc này phải hoàn thành trước ngày 10/10/2026.

Đối với 4 cơ sở nằm trong phạm vi thu hồi đất, thành phố sẽ bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư triển khai dự án theo tiến độ. Một cơ sở thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng sẽ được phối hợp báo cáo cấp có thẩm quyền để loại khỏi danh mục nhà, đất dôi dư.

276 co so nha, dat doi du o bac ninh se duoc xu ly the nao hinh anh 2
 Bắc Ninh đã phân loại phương án xử lý 276 cơ sở nhà, đất dôi dư

Để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Tài chính yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương lập hồ sơ đề nghị xử lý, gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các chi nhánh trực thuộc tổng hợp.

Phương án xử lý hoàn chỉnh phải được gửi về Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định. Các cơ quan, đơn vị chậm trễ hoặc không thực hiện báo cáo sẽ được tổng hợp, xem xét phê bình theo quy định.

Kinh Bắc/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắc Ninh tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ 4 cả nước sau 9 tháng
Bắc Ninh tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ 4 cả nước sau 9 tháng

VOV.VN - Sau 9 tháng năm 2026, GRDP của Bắc Ninh tăng 11,81% so với cùng kỳ, đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố cả nước. Công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và xuất nhập khẩu tiếp tục là những động lực quan trọng giúp địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Bắc Ninh tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ 4 cả nước sau 9 tháng

Bắc Ninh tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ 4 cả nước sau 9 tháng

VOV.VN - Sau 9 tháng năm 2026, GRDP của Bắc Ninh tăng 11,81% so với cùng kỳ, đứng thứ 4 trong 34 tỉnh, thành phố cả nước. Công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng và xuất nhập khẩu tiếp tục là những động lực quan trọng giúp địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Thanh tra Bắc Ninh chỉ rõ tồn tại hạn chế ở mỏ đất Hố Nóng, phường Kép
Thanh tra Bắc Ninh chỉ rõ tồn tại hạn chế ở mỏ đất Hố Nóng, phường Kép

VOV.VN - Thanh tra thành phố Bắc Ninh chỉ ra hàng loạt vi phạm của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Thịnh (phường Kép) trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Thanh tra Bắc Ninh chỉ rõ tồn tại hạn chế ở mỏ đất Hố Nóng, phường Kép

Thanh tra Bắc Ninh chỉ rõ tồn tại hạn chế ở mỏ đất Hố Nóng, phường Kép

VOV.VN - Thanh tra thành phố Bắc Ninh chỉ ra hàng loạt vi phạm của Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Phúc Thịnh (phường Kép) trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Sở Xây dựng Bắc Ninh “tuýt còi” quảng cáo bất động sản khi chưa đủ điều kiện
Sở Xây dựng Bắc Ninh “tuýt còi” quảng cáo bất động sản khi chưa đủ điều kiện

VOV.VN - Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1) - Vinhomes King Park khẩn trương rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, môi giới sau khi xuất hiện nhiều thông tin như “mở bán quỹ căn sớm”, “nhận bảng hàng sớm”.

Sở Xây dựng Bắc Ninh “tuýt còi” quảng cáo bất động sản khi chưa đủ điều kiện

Sở Xây dựng Bắc Ninh “tuýt còi” quảng cáo bất động sản khi chưa đủ điều kiện

VOV.VN - Sở Xây dựng thành phố Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư Dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1) - Vinhomes King Park khẩn trương rà soát, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, môi giới sau khi xuất hiện nhiều thông tin như “mở bán quỹ căn sớm”, “nhận bảng hàng sớm”.

Xử lý nhiều vụ vi phạm về thị trường, thu nộp ngân sách gần 1,9 tỷ đồng ở Bắc Ninh
Xử lý nhiều vụ vi phạm về thị trường, thu nộp ngân sách gần 1,9 tỷ đồng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Bắc Ninh kiểm tra 114 vụ việc, phát hiện và xử lý 89 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,9 tỷ đồng; buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm với tổng trị giá gần 600 triệu đồng.

Xử lý nhiều vụ vi phạm về thị trường, thu nộp ngân sách gần 1,9 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Xử lý nhiều vụ vi phạm về thị trường, thu nộp ngân sách gần 1,9 tỷ đồng ở Bắc Ninh

VOV.VN - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Bắc Ninh kiểm tra 114 vụ việc, phát hiện và xử lý 89 vụ vi phạm; thu nộp ngân sách nhà nước gần 1,9 tỷ đồng; buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm với tổng trị giá gần 600 triệu đồng.

Bắc Ninh khởi công, khánh thành loạt dự án nghìn tỷ chào mừng lên TP trực thuộc TƯ
Bắc Ninh khởi công, khánh thành loạt dự án nghìn tỷ chào mừng lên TP trực thuộc TƯ

VOV.VN - Ngày 16/9, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lễ khánh thành và khởi công 7 dự án hàng nghìn tỷ đồng thuộc các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội và văn hóa nhằm chào mừng sự kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

Bắc Ninh khởi công, khánh thành loạt dự án nghìn tỷ chào mừng lên TP trực thuộc TƯ

Bắc Ninh khởi công, khánh thành loạt dự án nghìn tỷ chào mừng lên TP trực thuộc TƯ

VOV.VN - Ngày 16/9, tỉnh Bắc Ninh đồng loạt tổ chức lễ khánh thành và khởi công 7 dự án hàng nghìn tỷ đồng thuộc các lĩnh vực công nghiệp, đô thị, nhà ở xã hội và văn hóa nhằm chào mừng sự kiện thành lập thành phố trực thuộc Trung ương.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp