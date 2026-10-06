276 cơ sở nhà, đất dôi dư ở Bắc Ninh sẽ được xử lý thế nào?

Sở Tài chính thành phố Bắc Ninh đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường thống nhất phương án xử lý đối với 276 cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn.

Trong số này, 143 cơ sở phù hợp quy hoạch được ưu tiên giữ lại để phục vụ nhu cầu dân sinh. Thành phố sẽ thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng, giao trực tiếp cho cấp xã quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc, trường học, trạm y tế hoặc các công trình công cộng như sân chơi, vườn hoa.

Cận cảnh khu đất vàng bỏ hoang tại phường Bắc Giang, thành phố Bắc Ninh

Đối với những công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn giá trị sử dụng, địa phương sẽ thực hiện phá dỡ, thanh lý tài sản và bàn giao quỹ đất sạch cho địa phương quản lý theo quy định của Luật Đất đai.

Bên cạnh đó, 113 cơ sở đủ điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được bàn giao cho UBND cấp xã lập phương án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, qua đó sớm đưa nguồn lực đất đai vào khai thác.

Đáng chú ý, nhằm tránh tình trạng đất công bị bỏ trống, lãng phí, 15 cơ sở còn giá trị sử dụng nhưng đang chờ duyệt quy hoạch phân khu hoặc chờ triển khai dự án sẽ được Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các chi nhánh trực thuộc tiếp tục thông báo cho thuê ngắn hạn. Việc này phải hoàn thành trước ngày 10/10/2026.

Đối với 4 cơ sở nằm trong phạm vi thu hồi đất, thành phố sẽ bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư triển khai dự án theo tiến độ. Một cơ sở thuộc quyền quản lý của Bộ Quốc phòng sẽ được phối hợp báo cáo cấp có thẩm quyền để loại khỏi danh mục nhà, đất dôi dư.

Bắc Ninh đã phân loại phương án xử lý 276 cơ sở nhà, đất dôi dư

Để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Sở Tài chính yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương lập hồ sơ đề nghị xử lý, gửi Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố và các chi nhánh trực thuộc tổng hợp.

Phương án xử lý hoàn chỉnh phải được gửi về Sở Tài chính thẩm định trước khi trình Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định. Các cơ quan, đơn vị chậm trễ hoặc không thực hiện báo cáo sẽ được tổng hợp, xem xét phê bình theo quy định.