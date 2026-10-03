Bắc Ninh tăng trưởng GRDP 11,81%, đứng thứ 4 cả nước sau 9 tháng

Theo Cục Thống kê, Bộ Tài chính cho thấy, 9 tháng năm 2026, cả nước có 12 địa phương đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số. Trong nhóm các địa phương có quy mô kinh tế lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

Trong quý III/2026, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố Bắc Ninh ước tăng 13,83% so với cùng kỳ, đứng thứ 3 trong 34 tỉnh, thành phố. Tính chung 9 tháng, GRDP của Bắc Ninh tăng 11,81%, đứng thứ 4 cả nước.

Toàn cảnh Bắc Ninh từ góc nhìn trên cao

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khu vực công nghiệp - xây dựng, với mức tăng 13,87%. Khu vực dịch vụ tăng 8,88%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,8%, trong bối cảnh chịu ảnh hưởng của thiên tai. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,35%.

Trong đó, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực chính, ước tăng 17,17% trong 9 tháng đầu năm, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng của ngành công nghiệp cũng như tăng trưởng chung của thành phố.

Hoạt động xây dựng cũng ghi nhận mức tăng đáng kể khi nhiều dự án lớn trên địa bàn bước vào giai đoạn thi công nước rút nhằm bảo đảm tiến độ. Riêng quý III, ngành xây dựng tăng 24,14%; tính chung 9 tháng, mức tăng đạt 14,58% so với cùng kỳ.

Cùng với sản xuất công nghiệp và xây dựng, hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Bắc Ninh. 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của thành phố ước đạt 177,8 tỷ USD, tiếp tục khẳng định vị thế địa phương có quy mô xuất khẩu lớn.

Thu hút đầu tư tiếp tục đạt kết quả tích cực, với tổng vốn quy đổi hơn 18 tỷ USD, trong đó vốn FDI đứng thứ 4 cả nước. Thu ngân sách 9 tháng ước đạt gần 68.000 tỷ đồng, bằng 94% dự toán.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 130.113 tỷ đồng, tăng 17,88% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 84,64% kế hoạch Chính phủ giao. Nhiều công trình hạ tầng quy mô lớn được triển khai, khánh thành và đưa vào hoạt động, tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Từ nay đến cuối năm, Bắc Ninh tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì đà tăng trưởng, trong đó trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; thu hút thêm doanh nghiệp mới và tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.