Giải ngân vốn đầu tư công: Sơn La từ vị trí 33 lên thứ 11 cả nước

Thứ Sáu, 16:17, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quý 1 năm nay, tỉnh Sơn La là 1 trong 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp nhất cả nước, với khoảng 7%. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đã đạt xấp xỉ 25%, xếp thứ 11 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Năm 2026, tỉnh Sơn La được giao tổng các nguồn vốn đầu tư công thực hiện trên địa bàn là 4.768,134 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn năm 2025 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2026 hơn 790 tỷ đồng; còn lại là kế hoạch vốn năm 2026. Đến nay số vốn đã phân bổ chi tiết là hơn 3.350 tỷ đồng, bằng 70,28%.

Sơn La họp đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

 

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đối với toàn bộ 71 chủ đầu tư, bao gồm 48 UBND xã, phường, 15 Ban Quản lý dự án và 8 chủ đầu tư khác

Tính đến ngày 7/5, toàn tỉnh đã giải ngân gần 1.200 tỷ đồng, bằng 24,93% tổng kế hoạch vốn giao và bằng 35,48% kế hoạch vốn đã phân bổ chi tiết, xếp thứ 11/34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Một số chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân cao như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, xã Sốp Cộp, Ban quản  lý dự án  đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La…

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các xã, phường trên địa bàn

 

Công an tỉnh Sơn La hiện đang là chủ đầu tư xây dựng 3 công trình trường nội trú liên cấp, tiến độ đều đạt cao, trên mức bình quân chung của toàn tỉnh 

Tại cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương trong tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn tỉnh diễn ra sáng ngày 8/5, ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La – người chủ trì hội nghị cho biết, quý 1 năm nay, tỉnh Sơn La là 1 trong 2 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất cả nước, với khoảng 7%; tuy nhiên đến nay, tỷ lệ giải ngân đã đạt xấp xỉ 25%, xếp thứ 11 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Điều này cho thấy nỗ lực rất lớn của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng và giải ngân vốn đầu tư công các dự án trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự họp

Tuy nhiên, thực tế các công trình, dự án có tỷ lệ giải ngân cao chủ yếu là công trình trường học liên cấp ở các xã biên giới; nhiều công trình giao thông, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; cá biệt, một số chủ đầu tư đến nay tỷ lệ giải ngân vẫn bằng 0…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các sở, ngành, địa phương cần nghiêm túc, quyết liệt triển khai nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công bằng các giải pháp cụ thể, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng và tranh thủ chạy đua với thời gian, thực hiện "3 ca", "4 kíp" để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình khi mùa mưa lũ ở Tây Bắc đã cận kề; mục tiêu là đến 30/6, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 50%.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị các chủ đầu tư nỗ lực hơn nữa, phấn đấu đến 30/6, toàn tỉnh giải ngân vốn đầu tư công đạt ít nhất 50%.

Theo ông Tiến, câu hỏi đặt ra là tại sao cùng địa bàn đó, cũng vốn giao như vậy, các điều kiện tương đồng nhau mà có nơi giải ngân đạt cao, có đơn vị lại giải ngân thấp. Như vậy tất cả là do con người. Nơi nào mà cả hệ thống chính trị cùng quan tâm vào cuộc, nhất là những người đứng đầu nêu cao trách nhiệm trong việc đôn đốc, chỉ đạo triển khai với các giải pháp quyết liệt thì chắc chắn nơi đó, đơn vị đó sẽ giải ngân tốt.

"Và tôi nghĩ nếu không giải ngân được mà chỉ kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu là chưa đủ, mà phải kiểm điểm trách nhiệm cấp phó của người đứng đầu nữa. Như thế cấp phó mới mang hết tâm huyết ra làm. Nói chung phải cả hệ thống chính trị quan tâm vào cuộc, chứ nếu cứ nghĩ theo hướng là không giải ngân được, hoặc giải ngân đạt thấp thì trách nhiệm không thuộc về mình, là của chủ tịch, bí thư, hay của giám đốc đơn vị thôi thì suy nghĩ kiểu này không đúng, chúng ta không nên suy nghĩ như vậy mà phải cùng chung tay vào cuộc", ông Tiến nói.

 

Thu Thùy/VOV-Tây Bắc
Sơn La điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp sở, ngành

Sơn La đón hơn 312.000 lượt du khách trong dịp nghỉ lễ

Bước ngoặt của hơn 1.100 lao động tại Nhà máy gang thép Lào Cai

