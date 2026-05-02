Thái Nguyên tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, duy trì nhóm dẫn đầu cả nước

Thứ Bảy, 15:36, 02/05/2026
VOV.VN - Những tháng đầu năm 2026, Thái Nguyên tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, qua đó giữ vững vị trí trong nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao.

Năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh Thái Nguyên được giao trên 8.350 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, tỉnh đã chủ động cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, tập trung điều hành linh hoạt, quyết liệt nhằm thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án.

Theo thống kê đến ngày 23/4/2026, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đạt 26,6% kế hoạch được giao; ước thực hiện đến hết tháng 4 đạt khoảng 27%. Với kết quả này, Thái Nguyên xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố trên cả nước, nằm trong nhóm địa phương có mức giải ngân cao hơn bình quân chung.

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại nhiều công trường các đơn vị thi công vẫn duy trì hoạt động

Kết quả tích cực trên cho thấy sự chủ động trong chỉ đạo, điều hành cũng như sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương. Các đơn vị đã tăng cường rà soát tiến độ từng dự án, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh, nhất là trong các khâu thủ tục đầu tư, tổ chức thi công và cung ứng vật liệu xây dựng. Tuy vậy, quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn.

Một số dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư; nhiều dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục nên chưa thể giải ngân. Bên cạnh đó, biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng cũng tác động đến tiến độ thi công tại một số công trình.

Trước thực tế này, các cấp, ngành và địa phương trong tỉnh Thái Nguyên tiếp tục đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, đặc biệt tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đảm bảo nguồn cung vật liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phía Bắc, tỉnh Thái Nguyên cho biết, năm 2026 được xác định là năm bản lề của cả giai đoạn. Vì vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có chỉ đạo rất sát sao vấn đề giải ngân vốn với các sở, ngành, địa phương, chuẩn bị kỹ trong công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là giải phóng mặt bằng.

“Thực hiện tinh thần chỉ đạo, các đơn vị thực hiện làm xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ. Hiện ban đang tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Trên công trường, các dự án căn cứ tình hình thực tế để bố trí máy móc, thiết bị, nhân lực phù hợp, bảo đảm tiến độ chung của dự án”, ông Tuấn cho hay.

Với quyết tâm đảm bảo tiến độ hoàn thành các mục tiêu giải ngân đề ra, ngay trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tại nhiều công trường các đơn vị thi công vẫn duy trì hoạt động, làm việc với tinh thân khẩn trương, thần tốc tranh thủ thời tiết thuận lợi để tăng tốc các hạng mục của các dự án.

Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: giải ngân vốn đầu tư công hạ tầng thái nguyên tăng trưởng
Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 8,4% kế hoạch vốn đầu tư công
VOV.VN - Đến giữa tháng 4, Quảng Ngãi mới giải ngân đạt 8,4% kế hoạch vốn đầu tư công trên tổng kế hoạch vốn hơn 7.300 tỷ đồng do Thủ tướng Chính phủ giao.

Khởi công Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu

VOV.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu, TP Đà Nẵng sẽ góp phần định vị Việt Nam sâu hơn trong mạng lưới vận tải quốc tế.

Hà Nội giải ngân đầu tư công 31.000 tỷ đồng, đạt khoảng 25,7% kế hoạch

VOV.VN - Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội cho biết, đến ngày 23/4, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt khoảng 31 nghìn tỷ đồng, tương đương khoảng 25,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn mức bình quân chung cả nước.

