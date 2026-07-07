37 cơ sở đạt chuẩn kiểm nghiệm Cadimi, Vàng O hoa quả xuất khẩu sang Trung Quốc

Theo thông tin được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố ngày 7/7, danh sách được cập nhật đến ngày 26/6/2026. Hiện cả nước có 37 cơ sở kiểm nghiệm được GACC công nhận, trong đó 30 cơ sở đủ năng lực phân tích chỉ tiêu Cadimi và 31 cơ sở được chấp nhận kiểm nghiệm chỉ tiêu Vàng O đối với trái cây tươi xuất khẩu, chủ yếu là sầu riêng và mít. Đây là bước tiến quan trọng, tạo điều kiện để doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật ngày càng chặt chẽ từ thị trường Trung Quốc.

Mạng lưới các cơ sở kiểm nghiệm được phân bố tại bốn khu vực trên cả nước. Cụ thể, khu vực Đồng bằng sông Hồng có 8 cơ sở, gồm 1 cơ sở tại Quảng Ninh và 7 cơ sở tại Hà Nội. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có 4 cơ sở, đặt tại Đà Nẵng, Đắk Lắk và Lâm Đồng. Đông Nam Bộ là khu vực tập trung nhiều cơ sở nhất với 15 đơn vị, đều hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Đồng bằng sông Cửu Long có 10 cơ sở, gồm 1 đơn vị tại Đồng Tháp, 8 đơn vị tại Cần Thơ và 1 đơn vị tại Cà Mau.

Sầu riêng là một trong những mặt hàng quả tươi phải kiểm nghiệm chỉ tiêu Cadimi và Vàng O khi xuất khẩu sang Trung Quốc.

Danh sách này quy tụ nhiều đơn vị kiểm nghiệm, phân tích và chứng nhận chất lượng uy tín đang tham gia hỗ trợ hoạt động xuất khẩu nông sản, bao gồm các Trung tâm Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường vùng, Trung tâm Kiểm định và Khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật, Viện Kiểm nghiệm An toàn thực phẩm Quốc gia cùng nhiều doanh nghiệp kiểm nghiệm trong và ngoài nước đang hoạt động tại Việt Nam.

Việc các phòng thử nghiệm trong nước được GACC công nhận không chỉ góp phần nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng nông sản xuất khẩu mà còn giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ, giảm chi phí kiểm nghiệm và tăng tính chủ động trong quá trình xuất khẩu. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhằm đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm của Trung Quốc trong bối cảnh nước này tiếp tục siết chặt việc kiểm soát chất lượng đối với trái cây tươi nhập khẩu.