Tháo gỡ ách tắc kiểm nghiệm để giữ thị trường xuất khẩu sầu riêng

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), thời gian qua hoạt động xuất khẩu sầu riêng và một số nông sản chủ lực gặp nhiều khó khăn, đặc biệt do ách tắc trong khâu kiểm nghiệm, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường nhập khẩu. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ sản phẩm, thu nhập của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, Bộ NN&MT đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành và địa phương chủ động làm việc với doanh nghiệp, hợp tác xã nhằm hỗ trợ tiêu thụ, kết nối thị trường và xử lý ngay các vướng mắc trong sản xuất, thu hoạch, sơ chế, đóng gói và lưu thông nông sản.

Các địa phương được yêu cầu tăng cường quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói; bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định về mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

Bộ NN&MT cũng yêu cầu các cơ sở kiểm nghiệm thuộc địa phương nâng cao năng lực, bổ sung nhân lực và trang thiết bị nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm nghiệm sầu riêng và nông sản, không để xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Đồng thời, các địa phương cần kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các cơ sở kiểm nghiệm có hành vi gây khó khăn, chậm trễ hoặc không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo quy định.

Đối với các cơ sở kiểm nghiệm nông sản, yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực, bố trí làm việc linh hoạt, kể cả ngoài giờ khi cần thiết nhằm rút ngắn thời gian kiểm nghiệm nhưng vẫn bảo đảm chính xác, đúng quy định. Các cơ sở phải công khai, minh bạch quy trình, thời gian và chi phí kiểm nghiệm; không để phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu; đồng thời chủ động hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã đáp ứng yêu cầu của từng thị trường nhập khẩu.

Bên cạnh đó, các cơ sở kiểm nghiệm được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ số, liên thông dữ liệu kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc để tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan và xuất khẩu.

Đối với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, giao nhiệm vụ làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) để đề nghị công nhận bổ sung các phòng kiểm nghiệm mới đã nộp hồ sơ; xem xét công nhận lại các phòng kiểm nghiệm bị đình chỉ sau khi đã khắc phục tồn tại; đồng thời công khai danh sách các phòng kiểm nghiệm được chấp thuận hoặc bị tạm đình chỉ.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũng được giao rà soát, cảnh báo các vùng trồng có nguy cơ ô nhiễm Cadimi (Cd) cao; hướng dẫn địa phương áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp nhằm giảm thiểu nguy cơ và đáp ứng yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Đồng thời, đơn vị này cần rà soát, hoàn thiện quy định quản lý vùng trồng, quy trình canh tác, kiểm dịch thực vật xuất khẩu; tăng cường đàm phán mở rộng xuất khẩu chính ngạch nông sản và thiết lập cơ chế phản ứng nhanh để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong xuất khẩu.

Đối với Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, cần hướng dẫn, hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn trong thủ tục hành chính liên quan đến chỉ định cơ sở kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước; đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nông lâm thủy sản đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu.

Bộ NN&MT nhấn mạnh, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ trưởng về kết quả triển khai. Các đơn vị phải thường xuyên báo cáo tình hình, khó khăn và đề xuất giải pháp để Bộ kịp thời tổng hợp, chỉ đạo.

Đề nghị các địa phương, cơ quan và đơn vị liên quan khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện nhằm tháo gỡ ách tắc, thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng và nông sản, góp phần ổn định sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.