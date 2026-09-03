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45 ngày đêm tạo chuyển biến mạnh trong giải phóng mặt bằng ở Đắk Lắk

Thứ Năm, 18:58, 03/09/2026
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VOV.VN - Sau 45 ngày đêm triển khai quyết liệt, Chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạo chuyển biến rõ nét, với 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên.

 

Để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 53 công trình, dự án trọng điểm, tỉnh Đắk Lắk thành lập 5 Tổ công tác của Tỉnh ủy, do Bí thư và các Phó Bí thư Tỉnh ủy làm Tổ trưởng. Nhiều dự án trong số này đã tồn đọng hồ sơ, vướng mắc về đất đai, bồi thường, tái định cư trong thời gian dài.

45 ngay dem tao chuyen bien manh trong giai phong mat bang o Dak lak hinh anh 1
Hội nghị tổng kết Chiến dịch 45 ngày đêm, đánh giá kết quả và thống nhất các giải pháp tiếp tục đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tiến độ các dự án trọng điểm

Sau 45 ngày đêm, 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng; 15 dự án đạt từ 90% trở lên. Phương thức chỉ đạo được chuyển mạnh từ theo dõi tiến độ sang bám dự án, xử lý từng hồ sơ, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm. Các Tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở, cùng địa phương và chủ đầu tư bóc tách từng vướng mắc; bảng điều khiển cập nhật tiến độ hằng ngày giúp lãnh đạo tỉnh kịp thời nhận diện các trường hợp có nguy cơ chậm.

45 ngay dem tao chuyen bien manh trong giai phong mat bang o Dak lak hinh anh 2
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá, nhiều vướng mắc của các dự án, công trình thực chất nằm ở khâu tổ chức thực hiện.

Qua chiến dịch giải phóng mặt bằng, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá, vướng mắc của các dự án, công trình thực chất nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Khi người đứng đầu trực tiếp xuống hiện trường, cùng cán bộ chuyên môn xử lý từng trường hợp, nhiều vướng mắc đã được tháo gỡ.

“Nhiều việc trước đây chúng ta cho rằng khó, cho rằng vướng cơ chế, chính sách, nhưng khi lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường và cùng các cơ quan chuyên môn, từng cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng bóc tách từng nội dung, xác định rõ trách nhiệm, rõ thời hạn thì nhiều việc hoàn toàn có thể giải quyết được.”, ông Lương Nguyễn Minh Triết chỉ rõ

Chiến dịch cho kết quả tích cực, song tiến độ giữa các dự án vẫn chưa đồng đều. Còn 21 dự án đạt dưới 90% và 10 dự án đang chuẩn bị đầu tư, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng. Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục rà soát từng dự án, xác định rõ phần việc còn lại, nguyên nhân, cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành.

45 ngay dem tao chuyen bien manh trong giai phong mat bang o Dak lak hinh anh 3
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thi công trên phần mặt bằng đã được bàn giao, “không để tình trạng đất có mà không thi công”.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, chiến dịch kết thúc về thời gian nhưng không được kết thúc trách nhiệm. Phương thức làm việc sát dự án, giao rõ trách nhiệm và xử lý ngay từ cơ sở phải được duy trì thường xuyên.

“Dù rằng là kết thúc chiến dịch 45 ngày đêm nhưng mà không có nghĩa là trùng xuống, và cũng không có nghĩa là hết trách nhiệm. Tôi đề nghị đối với các dự án đạt tỷ lệ cao thì các nhà thầu phải khẩn trương thi công ngay, không để tình trạng mà đất có mà không thi công. Đối với các dự án mà còn tồn đọng lớn, chậm thì tiếp tục giao cho Ủy ban Nhân dân các xã, phường phối hợp với chủ đầu tư bóc tách đến từng thửa, rồi từng trường hợp cụ thể”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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