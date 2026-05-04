Đắk Lắk phát động 30 ngày đêm giải phóng mặt bằng đường ven biển

Chiến dịch diễn ra từ 4/5 đến 4/6/2026, đặt mục tiêu sau 10 ngày nâng chiều dài bàn giao lên 17,22km; kết thúc chiến dịch đạt hơn 19km, phấn đấu hoàn thành 100% giải phóng mặt bằng trước 31/8/2026. Riêng đoạn gần 1km phía Bắc cầu An Hải qua xã Tuy An Đông hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Dự án có chiều dài 25,47 km, tổng mức đầu tư 3.825 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và tỉnh, đi qua các phường Bình Kiến, Xuân Đài và các xã Tuy An Đông, Ô Loan, Tuy An Nam. Dự án được chia 3 thành phần; trong đó 2 dự án đã thi công hơn 22 km, phần còn lại 3,4 km đang hoàn tất thủ tục.

Để phục vụ thi công, cần thu hồi khoảng 125ha đất của 1.546 hộ dân. Đến nay đã bàn giao hơn 15/22km mặt bằng; thi công nền đường hơn 9km, thảm nhựa hơn 3km; hoàn thành 2/6 khu tái định cư. Tuy nhiên, tiến độ giải phóng mặt bằng vẫn chậm, ảnh hưởng tiến độ chung.

Phát động chiến dịch, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh, đây là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, mở rộng không gian đô thị, du lịch và khai thác kinh tế biển. Công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, quyết định tiến độ dự án.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ngành, địa phương đầy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, coi đây là khâu then chốt, quyết định tiến độ dự án.

Ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2026; người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện. Việc thu hồi đất, bồi thường, tái định cư phải công khai, đúng quy định; khen thưởng kịp thời các trường hợp chấp hành tốt, xử lý nghiêm trường hợp chây ì. Các lực lượng bám sát địa bàn, tháo gỡ vướng mắc; chủ đầu tư, đơn vị thi công huy động tối đa nguồn lực, thi công ngay khi có mặt bằng, phấn đấu giải ngân 100% vốn trong năm.

“Tôi yêu cầu đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường có dự án đi qua phải trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không giao khoán cho cấp dưới, không chỉ đạo chung chung, không để hồ sơ tồn đọng, không để mặt bằng bị ách tắc vì sự chậm trễ của bộ máy. Địa phương nào chậm tiến độ, cơ quan nào thiếu trách nhiệm, né tránh gây cản trợ thì phải xử lý nghiêm", ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh.