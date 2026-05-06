  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Đắk Lắk lập “đội đặc nhiệm”, xử lý các điểm nghẽn giải phóng mặt bằng

Thứ Tư, 19:20, 06/05/2026
VOV.VN - Sáng 6/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk họp cho ý kiến về mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026–2030. Trọng tâm là hoàn thiện kịch bản tăng trưởng, tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, tạo động lực bứt phá cho địa phương.


Theo Ban Chỉ đạo 152 Đắk Lắk, tỉnh đã kiện toàn 4 tổ giúp việc theo các lĩnh vực trọng tâm, đồng thời rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng cho các tháng, quý còn lại. Theo đó, mục tiêu GRDP của 9 tháng này đạt 152.247 tỷ đồng, tăng trưởng từ 10,64% trở lên.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị đề nghị xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết theo từng tháng, từng quý, lượng hóa đóng góp của từng ngành, từng dự án vào GRDP.

Để đạt mục tiêu đã đề ra, Đắk Lắk sẽ lượng hóa rõ đóng góp của từng ngành, từng dự án vào GRDP, thay vì cách làm dàn trải.

Ông Từ Thái Giang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk cho rằng: “Xác định 9 tháng còn lại, phải đạt trên 152 nghìn tỷ đồng, chia 3 quý thì phải có kế hoạch chi tiết từng tháng, quý; từng nhóm dự án của từng sở, ngành để biết rõ sự đóng góp của từng dự án của từng lĩnh vực cho GRDP và biết được mức độ hoàn thành của từng sở ngành".

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, nhiều “điểm nghẽn” cụ thể đã bộc lộ, nhất là ở khâu xử lý thủ tục và phối hợp giữa các đơn vị, làm chậm tiến độ các dự án.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh vai trò dẫn dắt của đầu tư công, đề nghị tháo gỡ dứt điểm các dự án tồn đọng để thúc đẩy tăng trưởng.

Ở góc độ điều hành, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt nhằm hỗ trợ nhà đầu tư, tháo gỡ vướng mắc, nhưng một số “điểm nghẽn” then chốt vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Trong đó, đầu tư công, giải phóng mặt bằng và thủ tục đất đai tiếp tục là những khâu cần tập trung cao độ để tạo lực kéo tăng trưởng.

Ông Đỗ Hữu Huy đề nghị phải xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài: “Đầu tư công hiện nay dẫn dắt, chiếm 40% tăng trưởng của tỉnh trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban tỉnh có chỉ đạo để triển khai xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, kéo dài. Nếu các dự án tháo gỡ được, đưa vào sản xuất như 4 dự án năng lượng sẽ đóng góp ngay cho tăng trưởng và phấn đấu thu hút đầu tư toàn xã hội 9 tháng cuối năm đạt trên 80 ngàn tỷ".

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk chỉ đạo thành lập “đội đặc nhiệm” để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh yêu cầu siết chặt kỷ luật thực thi, nâng cao chất lượng kịch bản tăng trưởng, không bỏ sót dư địa; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, với các dự án trọng điểm, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu cách làm quyết liệt, tập trung lực lượng để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn giải phóng mặt bằng:

“Phải rà soát những dự án đặc biệt, dự án quan trọng, phải có cách làm đặc biệt. Tôi yêu cầu thành lập ngay một “đội đặc nhiệm” về giải phóng mặt bằng, biệt phái con người kể các các xã phường có ít dự án, tập trung về hết một bộ phận, tập trung vào một dự án để xử lý dứt điểm từng dự án ", ông  Triết yêu cầu.

 

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
VOV.VN - Sáng 4/5, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra thực tế hàng loạt công trình, dự án chậm tiến độ tại phường Bình Kiến, qua đó yêu cầu rà soát, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn để tránh lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng mục tiêu tăng trưởng.

VOV.VN -Sáng 5/5, kiểm tra thực địa các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nam Phú Yên, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk yêu cầu triển khai cao điểm “60 ngày đêm”, phấn đấu hoàn thành khoảng 95% giải phóng mặt bằng đất nông nghiệp, bảo đảm điều kiện khởi công dự án vào đầu tháng 9.

VOV.VN -Chiều 4/5, UBND tỉnh Đắk Lắk phát động chiến dịch “30 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng” dự án Tuyến đường bộ ven biển, nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.

