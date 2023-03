6 năm thi công, dự án cầu Lợi Nôn vẫn chưa xong

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ đầu tư nhằm kết nối khu nhà ở An Đông sang khu A- Đô thị mới An Vân Dương, thành phố Huế. Sau nhiều năm thi công dang dở, tháng 9/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định điều chỉnh dự án. Theo đó, tổng mức đầu tư dự án được tăng từ 32 tỷ đồng lên hơn 100 tỷ đồng. Việc tăng mức đầu tư dự án lên gấp 3 lần theo hướng mở rộng quy mô công trình, làm đường dẫn đấu nối cầu cũng như để giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, đã gần 6 năm thi công, công trình vẫn chưa hoàn thành.

Hiện công trình vẫn còn dang dở, nhiều hạng mục chưa được thi công.

Công ty Cổ phần Cầu 1 Thăng Long đã có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế về việc chấm dứt hợp đồng gói thầu số 9 (đường dẫn 2 đầu cầu). Theo Công ty Cổ phần Cầu 1 Thăng Long, do công trình ngừng thi công trong thời gian dài nên giá vật liệu, nhiên liệu, máy và nhân công tăng cao so với thời điểm dự thầu. Liên danh nhà thầu đề nghị được điều chỉnh giá và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công nhưng không được giải quyết. Vì vậy, liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần Cầu 1 Thăng Long-Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế xin chấm dứt hợp đồng thi.

Công trình cầu Lợi Nông thi công dang dở gần 6 năm vẫn chưa xong.

Ông Đặng Quang Ngọc, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: “Do nhiều nguyên nhân thì trong đó công tác giải phóng mặt bằng, rồi vướng đường dây điện, hệ thống cáp ngầm giữa vị trí thi công và đường dẫn hai đầu cầu nên công tác thi công có chậm. Cuối năm 2022 mưa nhiều, mưa liên tục. Ngoài ra, đường dẫn hai đầu cầu, nhà thầu đã tạm dừng thi công nên hiện nay, chủ đầu tư đang xin các cấp có thẩm quyền để chấm dứt hợp đồng. Sau khi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thì tổ chức đấu thầu hoặc triển khai tiếp tục thi công”./.