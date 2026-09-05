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7 biên bản ghi nhớ được ký kết tại giao lưu, hợp tác Việt Nam – Nhật Bản tại Huế

Thứ Bảy, 17:07, 05/09/2026
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VOV.VN - 7 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, mở ra nhiều cơ hội trong giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư, khởi nghiệp và giao lưu văn hóa.

Ngày 5/9, tại thành phố Huế diễn ra chương trình “Giao lưu, Hợp tác Việt Nam - Nhật Bản” với sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp hai nước. Dịp này, 7 biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết, mở ra nhiều cơ hội trong giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đầu tư, khởi nghiệp và giao lưu văn hóa.

Tại chương trình, các đại biểu trao đổi về những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác; trong đó giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được xác định là trọng tâm. Các bên chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến nhằm tăng cường kết nối giữa địa phương, tổ chức xã hội, cơ sở giáo dục và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản.

7 bien ban ghi nho duoc ky ket tai giao luu, hop tac viet nam nhat ban tai hue hinh anh 1
Đại biểu phát biểu tại chương trình giao lưu hợp tác giáo dục Việt Nam-Nhật Bản

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết 7 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các tổ chức, doanh nghiệp 2 nước. Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam ký kết với Tập đoàn Phúc lợi Xã hội Iki Iki Kan, tỉnh Okayama, Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác trong giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Công ty Cổ phần All Nippon Partners ký kết với Quỹ Đầu tư Giáo dục Khởi nghiệp Sáng tạo SVenture và Công ty Cổ phần Thương mại, Đầu tư và Phát triển BIVAGROUP, hướng tới kết nối các nguồn lực trong giáo dục, đầu tư, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp. BIVAGROUP cũng ký kết với Morita Kensetsu, Hiroshima, Nhật Bản, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Ở lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực và kết nối cộng đồng, Hội Người Việt Nam tại tỉnh Nara ký kết với thành phố Nara, Nhật Bản; Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa và Giáo dục Việt Nam – Nhật Bản (VJCE) ký kết với Công ty With The World, Nhật Bản, hướng tới triển khai các dự án giáo dục tại Việt Nam theo hướng thiết thực, bền vững.

7 bien ban ghi nho duoc ky ket tai giao luu, hop tac viet nam nhat ban tai hue hinh anh 2
Chương trình “Giao lưu, Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản”

Ông Hà Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Ứng dụng công nghệ và Phát triển giáo dục Việt Nam, cho rằng hợp tác giáo dục Việt Nam – Nhật Bản cần tập trung vào những lĩnh vực 2 bên có nhu cầu cao. Ba trụ cột chính là tăng cường trao đổi chương trình, phương pháp đào tạo, giảng viên, chuyên gia và sinh viên; phát triển các chương trình đào tạo liên kết, song ngữ, trực tuyến và theo chuẩn quốc tế.

"Đặc biệt, cần quan tâm các ngành như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot và tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, năng lượng xanh, logistics, chăm sóc sức khỏe, quản trị doanh nghiệp, du lịch và dịch vụ chất lượng cao”, theo ông Hà Ngọc Anh.

Theo Ban Tổ chức, 7 biên bản ghi nhớ được ký kết là cơ sở để các bên cụ thể hóa những ý tưởng, sáng kiến được trao đổi tại chương trình thành các hoạt động hợp tác thiết thực. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới kết nối Việt Nam – Nhật Bản với sự tham gia của cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục, tổ chức xã hội và doanh nghiệp.

Chương trình “Giao lưu, Hợp tác Việt Nam – Nhật Bản tại thành phố Huế” do Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa và Giáo dục Việt Nam – Nhật Bản (VJCE) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka tổ chức, góp phần tăng cường giao lưu, mở rộng quan hệ hợp tác và tạo thêm động lực kết nối giữa Huế với các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian tới.

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Trường liên cấp vùng biên A Lưới sẵn sàng cho năm học mới

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 9, vùng cao A Lưới rộn ràng hơn khi học sinh từ các bản làng đến trường chuẩn bị cho năm học mới. Tại 2 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3 và A Lưới 4, các thầy, cô giáo đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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