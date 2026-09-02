English
/ VĂN HÓA
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tấp nập khách tham quan Đại Nội Huế dịp nghỉ lễ 2/9

Thứ Tư, 16:39, 02/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 2/9, dòng người đổ về Đại Nội Huế ngày càng đông. Trời nắng đẹp, từng đoàn khách nối nhau qua cổng Ngọ Môn, nhiều gia đình tranh thủ chụp ảnh, tham quan các công trình kiến trúc cung đình. Trong không gian cổ kính của Hoàng thành, những bộ cổ phục tạo nên sắc màu sinh động giữa ngày Quốc khánh.

Các tuyến đường dẫn vào Đại Nội, xe cộ và dòng người khá nhộn nhịp. Nhiều nhóm du khách, gia đình đi theo từng tốp, ai cũng chuẩn bị máy ảnh, điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến du lịch Huế. Bên trong khu di tích, các điểm tham quan như Ngọ Môn, điện Thái Hòa... thu hút đông người.

tap nap khach tham quan Dai noi hue dip nghi le 2 9 hinh anh 1
Du khách mặc cổ phục chụp ảnh tại Đại Nội Huế

Gia đình anh Nguyễn Trấn Thành, đến từ Quảng Ngãi dành 3 ngày nghỉ lễ để khám phá Huế. Sau khi tham quan một số danh thắng, gia đình anh dành trọn một buổi sáng tham quan Đại Nội.

tap nap khach tham quan Dai noi hue dip nghi le 2 9 hinh anh 2
Du khách đến Huế đông vào dịp 2/9

Anh Nguyễn Trấn Thành cho rằng, các chương trình ưu đãi, hoạt động phục vụ du khách dịp lễ cần tiếp tục được duy trì để người dân có thêm cơ hội tham quan di sản.

"Theo tôi, nên tiếp tục phát huy những chương trình ưu đãi nhân dịp lễ, Tết như thế này, tạo điều kiện để người dân có cơ hội tham quan Đại Nội, Kinh thành Huế. Gia đình tôi ở lại Huế hết dịp lễ này, một phần để ngắm cảnh, nhưng chính là muốn cho con em mình biết về cội nguồn về Cố đô Huế xưa, nơi từng là kinh đô của đất nước".

tap nap khach tham quan Dai noi hue dip nghi le 2 9 hinh anh 3
Du khách chụp ảnh tại cổng vào Đại Nội Huế

Đáng chú ý, nhiều du khách lựa chọn mặc cổ phục khi đến Đại Nội. Những bộ áo dài truyền thống, trang phục cung đình cách điệu hòa cùng không gian rêu phong, cổ kính tạo nên những hình ảnh đặc trưng của du lịch Huế. Nhiều du khách còn dành thời gian tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và văn hóa cung đình. Các điểm dịch vụ trong khu di tích cũng hoạt động nhộn nhịp, phục vụ nhu cầu mua sắm và trải nghiệm của khách.

tap nap khach tham quan Dai noi hue dip nghi le 2 9 hinh anh 4
Tấp nập du khách tham quan Đại Nội Huế dịp nghỉ lễ 2/9

Để phục vụ lượng khách tăng trong dịp lễ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ động các phương án đón khách, đồng thời tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tăng trải nghiệm cho du khách.

tap nap khach tham quan Dai noi hue dip nghi le 2 9 hinh anh 5
Du khách tham quan di sản Huế

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: "Trung tâm chủ động triển khai các phương án đón khách, trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động tăng trải nghiệm cho du khách. Tại các khu di sản, Trung tâm cũng tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng phục vụ du khách, như tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các chương trình biểu diễn lễ Đổi gác, âm nhạc cung đình. Đồng thời, kết hợp với các chương trình, kế hoạch đã triển khai để phát triển kinh tế di sản".

tap nap khach tham quan Dai noi hue dip nghi le 2 9 hinh anh 6
Du khách nước ngoài than quan Huế trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9

Với hệ thống di sản phong phú cùng các hoạt động văn hóa được tổ chức trong dịp lễ, Đại Nội Huế tiếp tục là điểm đến thu hút người dân và du khách.

cac-doi-dua-xuat-phat.jpg

Sôi nổi Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ 37

VOV.VN - Sáng 2/9, trên sông Hương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế tổ chức Giải đua ghe truyền thống thành phố Huế lần thứ 37 năm 2026. Đây là hoạt động thể thao truyền thống được tổ chức nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sôi động đại nhạc hội miễn phí tại Huế dịp lễ Quốc khánh
Sôi động đại nhạc hội miễn phí tại Huế dịp lễ Quốc khánh

VOV.VN - Trong 2 tối 30/8 và 1/9, tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế diễn ra Huế Wonderverse Music Fest 2026 - Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế. Hai đêm đại nhạc hội mở cửa miễn phí, phục vụ người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Sôi động đại nhạc hội miễn phí tại Huế dịp lễ Quốc khánh

Sôi động đại nhạc hội miễn phí tại Huế dịp lễ Quốc khánh

VOV.VN - Trong 2 tối 30/8 và 1/9, tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế diễn ra Huế Wonderverse Music Fest 2026 - Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế. Hai đêm đại nhạc hội mở cửa miễn phí, phục vụ người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Ca sĩ MONO chính thức trở thành sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế
Ca sĩ MONO chính thức trở thành sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế

VOV.VN - Sáng 29/8, tại Ngọ Môn, thành phố Huế công bố ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng, nghệ danh MONO, trở thành sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế nhiệm kỳ 2026-2030. Đây được kỳ vọng là cách làm mới trong quảng bá di sản, nhất là tiếp cận thế hệ trẻ.

Ca sĩ MONO chính thức trở thành sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế

Ca sĩ MONO chính thức trở thành sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế

VOV.VN - Sáng 29/8, tại Ngọ Môn, thành phố Huế công bố ca sĩ Nguyễn Việt Hoàng, nghệ danh MONO, trở thành sứ giả quảng bá di sản văn hóa Huế nhiệm kỳ 2026-2030. Đây được kỳ vọng là cách làm mới trong quảng bá di sản, nhất là tiếp cận thế hệ trẻ.

Huế quan tâm giữ chân du khách dịp lễ 2/9
Huế quan tâm giữ chân du khách dịp lễ 2/9

VOV.VN - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, thành phố Huế dự kiến đón lượng khách tăng cao. Ngành Du lịch thành phố Huế và các đơn vị cung ứng dịch vụ đang chủ động chuẩn bị, bảo đảm phục vụ du khách đến tham quan.

Huế quan tâm giữ chân du khách dịp lễ 2/9

Huế quan tâm giữ chân du khách dịp lễ 2/9

VOV.VN - Dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, thành phố Huế dự kiến đón lượng khách tăng cao. Ngành Du lịch thành phố Huế và các đơn vị cung ứng dịch vụ đang chủ động chuẩn bị, bảo đảm phục vụ du khách đến tham quan.

ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc