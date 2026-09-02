Tấp nập khách tham quan Đại Nội Huế dịp nghỉ lễ 2/9

Các tuyến đường dẫn vào Đại Nội, xe cộ và dòng người khá nhộn nhịp. Nhiều nhóm du khách, gia đình đi theo từng tốp, ai cũng chuẩn bị máy ảnh, điện thoại để ghi lại những khoảnh khắc trong chuyến du lịch Huế. Bên trong khu di tích, các điểm tham quan như Ngọ Môn, điện Thái Hòa... thu hút đông người.

Du khách mặc cổ phục chụp ảnh tại Đại Nội Huế

Gia đình anh Nguyễn Trấn Thành, đến từ Quảng Ngãi dành 3 ngày nghỉ lễ để khám phá Huế. Sau khi tham quan một số danh thắng, gia đình anh dành trọn một buổi sáng tham quan Đại Nội.

Du khách đến Huế đông vào dịp 2/9

Anh Nguyễn Trấn Thành cho rằng, các chương trình ưu đãi, hoạt động phục vụ du khách dịp lễ cần tiếp tục được duy trì để người dân có thêm cơ hội tham quan di sản.

"Theo tôi, nên tiếp tục phát huy những chương trình ưu đãi nhân dịp lễ, Tết như thế này, tạo điều kiện để người dân có cơ hội tham quan Đại Nội, Kinh thành Huế. Gia đình tôi ở lại Huế hết dịp lễ này, một phần để ngắm cảnh, nhưng chính là muốn cho con em mình biết về cội nguồn về Cố đô Huế xưa, nơi từng là kinh đô của đất nước".

Du khách chụp ảnh tại cổng vào Đại Nội Huế

Đáng chú ý, nhiều du khách lựa chọn mặc cổ phục khi đến Đại Nội. Những bộ áo dài truyền thống, trang phục cung đình cách điệu hòa cùng không gian rêu phong, cổ kính tạo nên những hình ảnh đặc trưng của du lịch Huế. Nhiều du khách còn dành thời gian tìm hiểu lịch sử, kiến trúc và văn hóa cung đình. Các điểm dịch vụ trong khu di tích cũng hoạt động nhộn nhịp, phục vụ nhu cầu mua sắm và trải nghiệm của khách.

Tấp nập du khách tham quan Đại Nội Huế dịp nghỉ lễ 2/9

Để phục vụ lượng khách tăng trong dịp lễ, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế chủ động các phương án đón khách, đồng thời tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật nhằm tăng trải nghiệm cho du khách.

Du khách tham quan di sản Huế

Ông Lê Công Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: "Trung tâm chủ động triển khai các phương án đón khách, trong đó chú trọng tổ chức các hoạt động tăng trải nghiệm cho du khách. Tại các khu di sản, Trung tâm cũng tăng cường các hoạt động nâng cao chất lượng phục vụ du khách, như tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, các chương trình biểu diễn lễ Đổi gác, âm nhạc cung đình. Đồng thời, kết hợp với các chương trình, kế hoạch đã triển khai để phát triển kinh tế di sản".

Du khách nước ngoài than quan Huế trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9

Với hệ thống di sản phong phú cùng các hoạt động văn hóa được tổ chức trong dịp lễ, Đại Nội Huế tiếp tục là điểm đến thu hút người dân và du khách.