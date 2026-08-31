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Sôi động đại nhạc hội miễn phí tại Huế dịp lễ Quốc khánh

Thứ Hai, 10:14, 31/08/2026
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VOV.VN - Trong 2 tối 30/8 và 1/9, tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế diễn ra Huế Wonderverse Music Fest 2026 - Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế. Hai đêm đại nhạc hội mở cửa miễn phí, phục vụ người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9.

Với chủ đề “Đánh thức Di sản”, lễ hội mang đến cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị văn hóa của vùng đất cố đô với hơi thở trẻ trung của âm nhạc đương đại.

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Huế Wonderverse Music Fest 2026 - Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế

Đêm 30/8 với chủ đề “Di sản thức giấc” đã quy tụ nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu thích như Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, MONO, Phương Mỹ Chi... Những giai điệu quen thuộc được làm mới trên sân khấu hiện đại, kết hợp ánh sáng, âm thanh và công nghệ trình diễn đã tạo nên không gian nghệ thuật sôi động giữa lòng thành phố di sản. Không chỉ người dân Huế, chương trình còn thu hút đông đảo du khách từ nhiều địa phương khác. 

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Lãnh đạo thành phố Huế trao hoa và bằng công nhận tặng các nhà tài trợ
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Khu vực sân khấu tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế

Chị Trần Phan Diệu Thanh, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ, với những người lần đầu trải nghiệm một đại nhạc hội quy mô lớn tại Huế, sự kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và không gian văn hóa cố đô mang đến nhiều cảm xúc. 

“Em ra Huế dịp 2/9 để vui chơi và tình cờ biết có chương trình này nên đến xem. Trước đây em từng tham gia một số chương trình âm nhạc ở Huế nhưng chưa có chương trình nào quy mô và hoành tráng như lần này. Em rất bất ngờ vì Huế đã đầu tư khá chỉn chu, từ ê-kíp đến âm thanh, ánh sáng, sân khấu đều rất hiện đại, mang tiêu chuẩn quốc tế. Em hy vọng Huế sẽ ngày càng phát triển hơn về nghệ thuật và nhiều lĩnh vực khác, để người dân địa phương cũng như những người con xa quê có thêm nhiều cơ hội trở về, trải nghiệm và tự hào về thành phố của mình”.

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Một tiết mục biểu diễn tại đêm nhạc
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Sân khấu chật kín người

Nếu đêm đầu tiên là cuộc gặp gỡ giữa những thanh âm Việt Nam truyền thống và hiện đại thì đêm 1/9 với chủ đề “Di sản hội nhập” sẽ mang màu sắc âm nhạc điện tử, quy tụ nhiều DJ và nghệ sĩ trong nước, quốc tế. Từ âm nhạc, di sản của Huế được tiếp cận theo một cách mới mẻ, gần hơn với công chúng trẻ. Những chất liệu văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật của cố đô được đưa lên sân khấu, hòa cùng công nghệ trình diễn hiện đại.

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Nhiều bạn trẻ thích thú tai đêm nhạc

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Phó trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2026 đánh giá chương trình là một cách khai thác mới các giá trị di sản, hướng tới phát triển công nghiệp văn hóa của Huế: “Hướng tới mục tiêu đưa Huế trở thành một trung tâm về công nghiệp văn hóa, chương trình là một sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc tế. Các chất liệu từ di sản, văn hóa, nghệ thuật và kiến trúc cung đình được khai thác, chuyển hóa thành những tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn. Trên nền tảng di sản nhưng vẫn có hơi thở đương đại, thể hiện sự chuyển mình và phát triển của Huế. Khoảng 40.000 đến 50.000 người đã tập trung về đây để thưởng thức chương trình nghệ thuật”.

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Khán giả đến xem chật kín ở Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế

Không dừng lại ở một sự kiện giải trí, Huế Wonderverse Music Fest 2026 được thành phố Huế kỳ vọng trở thành một sản phẩm văn hóa mang thương hiệu riêng, được tổ chức thường niên. Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết, lễ hội này góp phần quảng bá hình ảnh thành phố di sản đến du khách trong nước và quốc tế: “Thực hiện Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, trong đó chú trọng phát triển công nghiệp văn hóa, lần đầu tiên thành phố xây dựng một sự kiện mang tính chất IP văn hóa, hướng tới tổ chức thường niên và định vị thành thương hiệu của Huế. Sự kiện gồm hai đêm nhạc, đêm đầu tiên là Di sản nhạc Việt, đêm thứ hai là âm nhạc quốc tế. Thành phố mở cửa miễn phí để phục vụ người dân địa phương và du khách”.

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HIEUTHUHAI biểu diễn tại đêm nhạc

Huế Wonderverse Music Fest 2026 kết hợp âm nhạc với di sản, nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn, tạo thêm một sản phẩm văn hóa mới cho thành phố. Hai đêm đại nhạc hội diễn ra tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố Huế, đường Hà Huy Tập, mở cửa miễn phí. Giữa không gian của thành phố di sản, những giai điệu mới đang vang lên, đưa Huế đến gần hơn với công chúng trẻ và mở ra một cách kể khác về di sản - trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn mang dấu ấn riêng của vùng đất cố đô.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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