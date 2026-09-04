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Trường liên cấp vùng biên A Lưới sẵn sàng cho năm học mới

Thứ Sáu, 10:10, 04/09/2026
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VOV.VN - Những ngày đầu tháng 9, vùng cao A Lưới rộn ràng hơn khi học sinh từ các bản làng đến trường chuẩn bị cho năm học mới. Tại 2 Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3 và A Lưới 4, các thầy, cô giáo đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng đón học sinh vào năm học mới.

 

Năm học này, với nhiều học sinh vùng cao, việc đến trường mang đến nhiều niềm vui mới. Không chỉ được học tập trong những phòng học khang trang, các em còn có nơi ăn, ở và sinh hoạt ngay tại trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những học sinh ở các bản làng xa trung tâm, nơi việc đi lại còn nhiều khó khăn.

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Một góc Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3

Tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 4, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương. Phòng học, khu nội trú và các không gian sinh hoạt chung đã được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Các thầy, cô giáo hướng dẫn học sinh làm quen với môi trường học tập và sinh hoạt.

Năm học 2026-2027, trường có 1.420 học sinh với 42 lớp và 85 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các hạng mục chính của trường cơ bản hoàn thành, một số công trình phụ trợ đang tiếp tục được hoàn thiện. Ông Võ Sĩ Đoàn, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 4 cho biết, nhà trường đã huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng phụ huynh và các lực lượng trên địa bàn chung tay chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, sắp xếp bàn ghế, khu nội trú và các điều kiện phục vụ học sinh trong năm học mới. 

“Nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới. Hiện toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường cùng hội phụ huynh và các lực lượng trên địa bàn đang hỗ trợ tổng dọn vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, hoàn thiện các phần việc cuối cùng để đón học sinh vào năm học mới.” 

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Niềm vui trước năm học mới

Cách đó không xa, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3 cũng đã sẵn sàng cho năm học mới. Các điều kiện phục vụ học sinh nội trú, từ phòng học, chỗ ở, nhà ăn đến bếp ăn và các bộ phận phục vụ đời sống, được nhà trường đặc biệt quan tâm. Năm học mới, trường có 1.028 học sinh, trong đó 160 học sinh nội trú. Nhà trường hiện có 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 16 nhân viên cấp dưỡng. Cô giáo Trần Thị Tỷ Muội, Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3 cho biết, nhà trường đã tổ chức vận hành thử bếp ăn, bảo đảm cho học sinh có môi trường học tập và sinh hoạt ổn định. 

“Đội ngũ nhà trường đã sẵn sàng, từ phòng ở đến các điều kiện phục vụ cho năm học mới. Chúng tôi đã chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giảng dạy, tổ đời sống và tổ chức vận hành thử bếp ăn để phục vụ học sinh bán trú.” 

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Vận hành thử bếp ăn trong trường

Điểm khác biệt của 2 ngôi trường mới ở vùng cao A Lưới, thành phố Huế là học sinh không chỉ đến trường để học tập mà còn được tổ chức ăn, ở và sinh hoạt tập trung. Vì vậy, công tác chuẩn bị đòi hỏi nhà trường phải xây dựng một quy trình vận hành đồng bộ, từ quản lý học sinh, tổ chức dạy học đến chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn.

Trước ngày khai giảng, các trường đã tổ chức vận hành thử, rà soát từng khâu như đón và quản lý học sinh, bố trí phòng ngủ, tổ chức bếp ăn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, điện, nước và các điều kiện bảo đảm an toàn trường học. Chính quyền địa phương cũng phối hợp với ngành Giáo dục và các nhà trường trong quá trình chuẩn bị. Bà Nguyễn Thị Liễu, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 3 cho biết, địa phương đã phối hợp tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, giúp các lực lượng làm quen với phương thức vận hành trường nội trú. 

“Hiện nay, các nội dung liên quan đến vận hành đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ. Trước ngày 10/8, chúng tôi đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của trường liên cấp để trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản, bảo đảm vận hành hiệu quả mô hình trường nội trú trong thời gian tới.” 

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Bếp ăn phục vụ học sinh nội trí Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3

Vận hành mô hình trường học mới ở vùng biên giới, yêu cầu đặt ra không chỉ là có trường mới, lớp học mới, mà quan trọng hơn là tổ chức được một môi trường nội trú an toàn, nền nếp, phù hợp với điều kiện học tập và sinh hoạt của học sinh vùng cao. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, việc đưa 2 trường nội trú mới vào hoạt động không chỉ bổ sung cơ sở vật chất cho giáo dục vùng cao mà còn tạo ra một môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, nền nếp cho học sinh. 

“Chúng tôi đã tập huấn các quy trình tổ chức vận hành, từ đón học sinh, bố trí ăn ở, chỗ ngủ đến tổ chức học tập và sinh hoạt tại khu nội trú. Trong quá trình vận hành phải rà soát đầy đủ các điều kiện về điện, nước, an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ để sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng biên giới”.

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Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3

Hai Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS A Lưới 3 và A Lưới 4 được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí hơn 420 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu học tập, ăn ở và sinh hoạt cho hơn 2.400 học sinh. Trong năm học mới, 2 ngôi trường nội trú liên cấp ở vùng biên giới A Lưới sẽ trở thành nơi học tập, ăn ở và sinh hoạt của hàng nghìn học sinh.

Với các thầy, cô giáo và học sinh vùng biên, cánh cửa trường học đang mở ra một hành trình mới trong sự nghiệp giáo dục.

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Thành phố Huế điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

VOV.VN - Sáng 3/9, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ. Ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế dự, trao quyết định và giao nhiệm vụ.

Lê Hiếu- Vinh Thông/VOV-Miền Trung
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