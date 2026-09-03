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8 tháng, người Việt chi hơn 5,2 triệu tỷ đồng cho mua sắm, dịch vụ

Thứ Năm, 16:16, 03/09/2026
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VOV.VN - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 8 tháng năm 2026 đạt hơn 5,2 triệu tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 12,8%, dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,4%.

Bán lẻ hàng hóa tăng 12,8%

Theo Cục Thống kê, hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng 8 tiếp tục duy trì xu hướng tăng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước, phản ánh nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động dịch vụ tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ.

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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 8 năm 2026 ước đạt 679.800 tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu bán lẻ hàng hóa của hầu hết các nhóm hàng trong tháng 8 đều tăng so với tháng trước và cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) tăng 2,2% so với tháng trước và 25,9% so với cùng kỳ; gỗ và vật liệu xây dựng tăng lần lượt 1,8% và 24,8%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 0,7% và 19,2%.

Nhóm lương thực, thực phẩm tăng 2,0% so với tháng trước và 12,9% so với cùng kỳ; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có động cơ tăng 2,7% và 12,3%; hàng may mặc tăng 2,4% và 11,9%.

Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 1,6% so với tháng trước và 9,2% so với cùng kỳ; phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) tăng 0,3% và 4,3%.

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Sức mua trong nước tăng mạnh, doanh thu bán lẻ đạt gần 3,89 triệu tỷ đồng

VOV.VN - Sức mua trong nước tiếp tục cải thiện trong 6 tháng đầu năm 2026 với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt gần 3,89 triệu tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều lĩnh vực dịch vụ như lưu trú, ăn uống và du lịch tăng trưởng cao, góp phần thúc đẩy đà phục hồi của nền kinh tế.

Riêng doanh thu nhóm hàng ô tô các loại giảm 2,7% so với tháng trước và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,6% (cùng kỳ năm 2025 tăng 7,5%).

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2026 ước đạt 3.947,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,4% tổng mức và tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước.

Một số nhóm hàng ghi nhận mức tăng cao gồm: nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 28,1%; hàng hóa khác tăng 19,2%; nhóm gỗ và vật liệu xây dựng tăng 16,5%; xăng dầu các loại tăng 15,2%; nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) tăng 16,4%. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 8 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 14,2%; Quảng Ninh tăng 13,9%; Cần Thơ và Hải Phòng cùng tăng 13,1%; Hà Nội tăng 12,8%; TP.HCM tăng 12,2%.

Dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,4%

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng năm 2026 ước đạt 670.300 tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng mức và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 8 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Đà Nẵng tăng 21,4%; Khánh Hòa tăng 20,4%; Huế tăng 20,2%; Lâm Đồng tăng 19,5%; Thanh Hóa tăng 17,5%; Hải Phòng tăng 16,8%; Cần Thơ tăng 16,5%; Hà Nội tăng 14,4%; TP.HCM tăng 13,9%; Cà Mau tăng 13,2%.

Doanh thu du lịch lữ hành 8 tháng năm 2026 ước đạt 68.700 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 8 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 26,5%; An Giang tăng 21,8%; TP.HCM tăng 16%; Đà Nẵng tăng 15,9%; Hà Nội tăng 14,1%.

Doanh thu dịch vụ khác 8 tháng năm 2026 ước đạt 548.900 tỷ đồng, chiếm 10,5% tổng mức và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 8 tháng năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Quảng Ninh tăng 29,6%; Huế tăng 28,2%; Đà Nẵng tăng 20,9%; Ninh Bình tăng 21%; Hà Nội tăng 11,2%; TP.HCM tăng 9,6%.

Diệp Diệp/VOV.VN
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