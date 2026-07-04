Sức mua trong nước tăng mạnh, doanh thu bán lẻ đạt gần 3,89 triệu tỷ đồng

Hoạt động thương mại và dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng 6 cũng như nửa đầu năm 2026. Theo số liệu Cục Thống kê vừa công bố, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, chỉ tiêu này tăng 12,9%, cho thấy sức mua trong nước và các ngành dịch vụ tiếp tục phục hồi mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế.

Trong tháng 6/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 665.600 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Tiêu dùng nội địa tiếp tục là điểm tựa quan trọng của nền kinh tế (Ảnh minh họa)

Ở lĩnh vực bán lẻ hàng hóa, nhiều nhóm hàng tiếp tục ghi nhận tăng trưởng. Doanh thu bán lẻ ô tô các loại tăng 2% so với tháng trước và tăng 0,7% so với cùng năm trước; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 1,4% và tăng 17,1%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 0,8% và tăng 11,9%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 0,6% và tăng 13,1%; hàng may mặc tăng 0,4% và tăng 11,7%.

Trong khi đó, một số nhóm hàng thiết yếu có xu hướng chững lại so với tháng trước: Doanh thu nhóm hàng đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 0,6% so với tháng trước và tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng lương thực, thực phẩm tương đương với tháng trước và tăng 11,3%.

Các ngành dịch vụ tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 2,4% so với tháng trước và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước; du lịch lữ hành tăng 1,7% và tăng 24,9%; các nhóm hàng hóa dịch vụ khác tăng 3,8% và tăng 17,9%.

Trong quý II/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.977,6 nghìn tỷ đồng, tăng 3,4% so với quý trước và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.889,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 7,3% (năm 2025 tăng 7,4%).

Bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đều tăng trưởng tích cực

Doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 2.941,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 75,6% tổng mức và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Một số nhóm hàng có mức tăng cao gồm: đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 31,3%; xăng, dầu các loại tăng 15,3%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 13,2%; hàng may mặc tăng 12,5%; lương thực, thực phẩm tăng 11,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 10,1%; vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 9,4%.

Ở địa phương, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng khá tại nhiều tỉnh, thành như Quảng Ninh tăng 14,1%; Đà Nẵng tăng 13,9 %; Cần Thơ tăng 12,9%; Đồng Nai tăng 12,8%; Hà Nội và Hải Phòng cùng tăng 12,7 %; TP.HCM tăng 12,1%.

Tiêu dùng nội địa phục hồi mạnh, thị trường trong nước giữ vai trò trụ cột VOV.VN - Báo cáo của Tổ điều hành Thị trường cho thấy, năm 2025, thị trường trong nước duy trì được sự ổn định và tăng trưởng tương đối tích cực.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 493.000 tỷ đồng, chiếm 12,7% tổng mức và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương ghi nhận mức tăng nổi bật gồm Đà Nẵng tăng 20,1%; Quảng Ninh và Khánh Hòa cùng tăng 19,7%; Huế tăng 19%; Thanh Hóa tăng 15,9%; TP.HCM tăng 15,3%; Nghệ An tăng 15%; Hải Phòng tăng 14,9%; Hà Nội tăng 14,2%.

Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng đầu năm 2026 ước đạt 49.800 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Khánh Hòa tăng 32,2%; Huế tăng 27,7%; Quảng Ninh tăng 27,1%; Quảng Ngãi tăng 24,5%; Hải Phòng tăng 16,2%; Hà Nội tăng 14,5%; TP.HCM tăng 11,4%.

Trong khi đó, doanh thu các dịch vụ khác đạt 404.900 tỷ đồng, chiếm 10,4% tổng mức và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước của một số địa phương như sau: Huế tăng 31,6%; Quảng Ninh tăng 26,0%; Ninh Bình tăng 20,8%; Bắc Ninh tăng 18,8%; Hà Nội tăng 11,3%; Thành phố Hồ Chí Minh tăng 8,9%.

Kết quả trên cho thấy tiêu dùng nội địa tiếp tục là điểm tựa quan trọng của nền kinh tế trong bối cảnh sức mua duy trì tích cực, cùng với sự phục hồi mạnh của các ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch.