English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

9 tháng, Hải Phòng thu hút hơn 3,6 tỷ USD vốn FDI, đạt trên 93% kế hoạch năm

Chủ Nhật, 16:21, 11/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong 9 tháng năm 2026, thành phố Hải Phòng thu hút hơn 3,6 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 93,3% kế hoạch năm. Thành phố đang tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư và phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù để đón dòng vốn đầu tư thế hệ mới.


Theo báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng, 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút trên địa bàn đạt hơn 3 tỷ 638 triệu USD (đạt 93,3% kế hoạch năm), tăng 64,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các khu công nghiệp, khu kinh tế tiếp tục là địa bàn thu hút phần lớn dòng vốn FDI, với hơn 3,3 tỷ USD, chiếm gần 91% tổng vốn thu hút toàn thành phố. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Hải Phòng đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

9 thang, hai phong thu hut hon 3,6 ty usd von fdi, dat tren 93 ke hoach nam hinh anh 1
Từ đầu năm đến tháng 9/2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút trên địa bàn đạt hơn 3,6 tỷ USD, đạt 93,3% kế hoạch năm.

Những lợi thế về hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông kết nối, mạng lưới khu công nghiệp cùng các chính sách hỗ trợ đầu tư đang tạo điều kiện thuận lợi để thành phố đón nhận các dự án mới. Đây cũng là nền tảng để Hải Phòng chuyển mạnh từ thu hút vốn đầu tư theo quy mô sang chú trọng chất lượng dự án, hàm lượng công nghệ và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Để duy trì sức hút đầu tư, Hải Phòng đang tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.

9 thang, hai phong thu hut hon 3,6 ty usd von fdi, dat tren 93 ke hoach nam hinh anh 2
Lãnh đạo thành phố và các ban ngành thành phố Hải Phòng kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng các doanh nghiệp FDI trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Dung, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, yêu cầu đặt ra hiện nay đối với thành phố Hải Phòng không chỉ là chuẩn bị mặt bằng sản xuất mà còn phải xây dựng hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của nhà đầu tư. Đặc biệt, Khu thương mại tự do Hải Phòng với những cơ chế đặc thù được kỳ vọng sẽ là động lực then chốt, tạo đột phá để khơi thông và thu hút mạnh mẽ các dòng vốn FDI thế hệ mới.

Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng, Hải Phòng cũng đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Đối với Khu thương mại tự do, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đang triển khai cơ chế giải quyết thủ tục hành chính theo “luồng xanh”, đặt mục tiêu rút ngắn thời gian thực hiện một số thủ tục để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dư địa thu hút thêm các dự án FDI trong những tháng cuối năm và các năm tiếp theo.

cong-nghiep-ho-tro-hp-1.jpg

Hải Phòng mở lối cho doanh nghiệp nội vào chuỗi FDI

VOV.VN - Nhiều tập đoàn FDI hiện diện tại Hải Phòng, tạo thị trường lớn cho linh kiện, phụ tùng và dịch vụ sản xuất. Tuy nhiên, có đơn hàng ngay bên cạnh không đồng nghĩa doanh nghiệp trong nước đã vào được chuỗi cung ứng. Khoảng cách về công nghệ, quản trị, nhân lực và tiêu chuẩn kỹ thuật là rào cản.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hải Phòng thu hút FDI chất lượng cao, tạo sức lan tỏa
Hải Phòng thu hút FDI chất lượng cao, tạo sức lan tỏa

VOV.VN - Với lợi thế về cảng biển, logistics, hạ tầng công nghiệp và vị trí trong chuỗi cung ứng khu vực, Hải Phòng đang đứng trước cơ hội đón dòng vốn FDI thế hệ mới. Thành phố sẽ lựa chọn và tạo điều kiện thế nào để dòng vốn này thực sự tạo giá trị lâu dài?

Hải Phòng thu hút FDI chất lượng cao, tạo sức lan tỏa

Hải Phòng thu hút FDI chất lượng cao, tạo sức lan tỏa

VOV.VN - Với lợi thế về cảng biển, logistics, hạ tầng công nghiệp và vị trí trong chuỗi cung ứng khu vực, Hải Phòng đang đứng trước cơ hội đón dòng vốn FDI thế hệ mới. Thành phố sẽ lựa chọn và tạo điều kiện thế nào để dòng vốn này thực sự tạo giá trị lâu dài?

Hải Phòng thu hút gần 1 tỉ USD vốn FDI quý 1/2026, sẵn sàng cho những dự án lớn
Hải Phòng thu hút gần 1 tỉ USD vốn FDI quý 1/2026, sẵn sàng cho những dự án lớn

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Hải Phòng vẫn khẳng định vị thế là "thỏi nam châm" thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn gần 1 tỉ USD trong quý I/2026.

Hải Phòng thu hút gần 1 tỉ USD vốn FDI quý 1/2026, sẵn sàng cho những dự án lớn

Hải Phòng thu hút gần 1 tỉ USD vốn FDI quý 1/2026, sẵn sàng cho những dự án lớn

VOV.VN - Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, Hải Phòng vẫn khẳng định vị thế là "thỏi nam châm" thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với số vốn gần 1 tỉ USD trong quý I/2026.

Khu kinh tế Hải Phòng thu hút 18,6 tỷ USD vốn FDI
Khu kinh tế Hải Phòng thu hút 18,6 tỷ USD vốn FDI

VOV.VN - Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng trong thu hút đầu tư, với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nhiệm kỳ đạt 18,6 tỷ USD (bằng 186% so với chỉ tiêu Nghị quyết và bằng 206% so với nhiệm kỳ 2015-2020).

Khu kinh tế Hải Phòng thu hút 18,6 tỷ USD vốn FDI

Khu kinh tế Hải Phòng thu hút 18,6 tỷ USD vốn FDI

VOV.VN - Khu kinh tế Hải Phòng tiếp tục là điểm sáng trong thu hút đầu tư, với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong nhiệm kỳ đạt 18,6 tỷ USD (bằng 186% so với chỉ tiêu Nghị quyết và bằng 206% so với nhiệm kỳ 2015-2020).

Hải Phòng trao chứng nhận đầu tư cho 12 dự án FDI, tổng vốn 1,8 tỷ USD
Hải Phòng trao chứng nhận đầu tư cho 12 dự án FDI, tổng vốn 1,8 tỷ USD

VOV.VN - Chiều nay (14/11), UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trong khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Thành phố với tổng số đầu tư vốn lên tới 1,8 tỷ USD. Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị.

Hải Phòng trao chứng nhận đầu tư cho 12 dự án FDI, tổng vốn 1,8 tỷ USD

Hải Phòng trao chứng nhận đầu tư cho 12 dự án FDI, tổng vốn 1,8 tỷ USD

VOV.VN - Chiều nay (14/11), UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trong khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Thành phố với tổng số đầu tư vốn lên tới 1,8 tỷ USD. Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng đối thoại với doanh nghiệp FDI
Thường trực Thành ủy Hải Phòng đối thoại với doanh nghiệp FDI

VOV.VN - Ngày 5/10, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2024 với chủ đề “Doanh nghiệp FDI đồng hành cùng TP Hải Phòng: Đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; kết nối chuỗi cung ứng trong nước và chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng đối thoại với doanh nghiệp FDI

Thường trực Thành ủy Hải Phòng đối thoại với doanh nghiệp FDI

VOV.VN - Ngày 5/10, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2024 với chủ đề “Doanh nghiệp FDI đồng hành cùng TP Hải Phòng: Đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; kết nối chuỗi cung ứng trong nước và chuỗi cung ứng toàn cầu”.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp