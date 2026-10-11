9 tháng, Hải Phòng thu hút hơn 3,6 tỷ USD vốn FDI, đạt trên 93% kế hoạch năm



Theo báo cáo của UBND thành phố Hải Phòng, 9 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút trên địa bàn đạt hơn 3 tỷ 638 triệu USD (đạt 93,3% kế hoạch năm), tăng 64,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các khu công nghiệp, khu kinh tế tiếp tục là địa bàn thu hút phần lớn dòng vốn FDI, với hơn 3,3 tỷ USD, chiếm gần 91% tổng vốn thu hút toàn thành phố. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của Hải Phòng đối với các nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo.

Từ đầu năm đến tháng 9/2026, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thu hút trên địa bàn đạt hơn 3,6 tỷ USD, đạt 93,3% kế hoạch năm.

Những lợi thế về hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông kết nối, mạng lưới khu công nghiệp cùng các chính sách hỗ trợ đầu tư đang tạo điều kiện thuận lợi để thành phố đón nhận các dự án mới. Đây cũng là nền tảng để Hải Phòng chuyển mạnh từ thu hút vốn đầu tư theo quy mô sang chú trọng chất lượng dự án, hàm lượng công nghệ và khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước.

Để duy trì sức hút đầu tư, Hải Phòng đang tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời chuẩn bị những điều kiện cần thiết để đón các dự án công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn.

Lãnh đạo thành phố và các ban ngành thành phố Hải Phòng kịp thời tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng các doanh nghiệp FDI trong quá trình đầu tư, kinh doanh tại thành phố.

Theo bà Nguyễn Thị Bích Dung, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, yêu cầu đặt ra hiện nay đối với thành phố Hải Phòng không chỉ là chuẩn bị mặt bằng sản xuất mà còn phải xây dựng hệ sinh thái công nghiệp đồng bộ, đáp ứng những tiêu chuẩn ngày càng cao của nhà đầu tư. Đặc biệt, Khu thương mại tự do Hải Phòng với những cơ chế đặc thù được kỳ vọng sẽ là động lực then chốt, tạo đột phá để khơi thông và thu hút mạnh mẽ các dòng vốn FDI thế hệ mới.

Cùng với việc hoàn thiện hạ tầng, Hải Phòng cũng đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Đối với Khu thương mại tự do, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đang triển khai cơ chế giải quyết thủ tục hành chính theo “luồng xanh”, đặt mục tiêu rút ngắn thời gian thực hiện một số thủ tục để tạo thuận lợi cho nhà đầu tư. Những giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dư địa thu hút thêm các dự án FDI trong những tháng cuối năm và các năm tiếp theo.