AEF 2026: Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu

Diễn đàn có hơn 1.800 đại biểu, 250 diễn giả trong nước và quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, mở ra không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Đặc biệt, các hoạt động trọng tâm được tổ chức theo hình thức đồng thương hiệu với Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), góp phần tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các mạng lưới hợp tác, đổi mới sáng tạo và đầu tư toàn cầu.

Phiên toàn thể cấp cao quy tụ lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cùng đại diện các nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và giới chuyên gia, học giả. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

AEF 2026 được định vị là “Sự hội tụ của các cực tăng trưởng mới toàn cầu”, với chủ đề xuyên suốt “Tinh thần hợp tác trong kỷ nguyên mới”, hướng đến tạo nền tảng đối thoại giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và giới nghiên cứu; thúc đẩy kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và hình thành những quan hệ đối tác mới.

TP.HCM mong muốn trở thành đầu mối kết nối các cực tăng trưởng

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, Thành phố đang kiến tạo những nền tảng phát triển mới: trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, hệ sinh thái khoa học- công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời phát triển hạ tầng chiến lược, logistics, cảng biển, giao thông đô thị gắn với dòng chảy tài chính quốc tế. Mỗi nền tảng có một chức năng khác nhau, nhưng cùng hướng tới một mục tiêu: Đưa Thành phố hội nhập sâu hơn vào mạng lưới khu vực và toàn cầu, qua đó đóng góp nhiều hơn cho Việt Nam, khu vực và thế giới.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Tinh thần hợp tác được đặt ở vị trí trung tâm, bởi trong một nền kinh tế ngày càng liên kết chặt chẽ, không quốc gia, địa phương hay doanh nghiệp nào có thể tự mình giải quyết toàn bộ những thách thức về công nghệ, nguồn vốn, chuyển đổi xanh và năng lực cạnh tranh. Khả năng kết nối, khai thác thế mạnh bổ trợ và cùng phát triển các giải pháp trở thành yếu tố quan trọng để hình thành những động lực tăng trưởng bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới vào tham dự phiên khai mạc, phiên toàn thể cấp cao và phiên đối thoại tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Thành phố muốn trở thành một điểm hội tụ, một đầu mối kết nối các cực tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới; kết nối Việt Nam với khu vực, khu vực với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới, nguồn lực trong nước với nguồn lực quốc tế, vốn với công nghệ, tri thức với nhân lực và thị trường với năng lực sản xuất.

"Nếu “hội tụ” là xu hướng của toàn cầu, thì với TP.HCM, đó cũng đang trở thành một yêu cầu của chính không gian phát triển mới. Thành phố hôm nay đang đứng trước một không gian phát triển rộng lớn hơn, với sự kết nối ngày càng chặt chẽ giữa đô thị, công nghiệp, cảng biển, logistics, thương mại, dịch vụ, tài chính, khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời mở rộng khả năng liên kết với vùng Đông Nam Bộ, với cả nước, với khu vực Đông Nam Á và với các mạng lưới kinh tế toàn cầu.", ông Nguyễn Văn Được khẳng định.

Nâng cao năng lực tự chủ gắn liền với tăng cường hợp tác quốc tế là đòi hỏi tất yếu

Phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao các hoạt động kết nối, trao đổi chính sách và chuyển giao công nghệ diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn, qua đó mở ra nhiều cơ hội tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cho Việt Nam nói chung và các cực tăng trưởng trọng điểm như TP.HCM nói riêng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Trước bối cảnh toàn cầu chứng kiến cạnh tranh chiến lược gay gắt, phân mảnh kinh tế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng, đi liền với sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Thủ tướng khẳng định: Việc nâng cao năng lực tự chủ gắn liền với tăng cường hợp tác quốc tế là đòi hỏi tất yếu. Không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh và bền vững nếu đứng riêng lẻ; không một thách thức toàn cầu nào có thể được giải quyết hiệu quả chỉ bằng nỗ lực đơn phương.

Thủ tướng yêu cầu, hợp tác không thể dừng ở tuyên bố, cam kết mà phải thực sự chuyển hóa thành cơ chế thực chất, dự án khả thi và kết quả cụ thể, có thể đo lường. Thủ tướng cũng gửi đi thông điệp rõ ràng của Việt Nam trong hợp tác quốc tế.

"Bốn trụ cột của Diễn đàn năm nay: vai trò của siêu đô thị, công nghệ đột phá, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các mô hình hợp tác trong kỷ nguyên mới và vai trò của khu vực tư nhân cần được kết nối thành một chương trình hành động thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm và kết quả cụ thể. Trong đó, Chính phủ kiến tạo thể chế và môi trường phát triển; địa phương chủ động, sáng tạo, quyết liệt tổ chức thực hiện; doanh nghiệp trong nước và nước ngoài tiên phong trong đầu tư, đổi mới; giới khoa học cung cấp tri thức và giải pháp; các đối tác quốc tế cùng chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác triển khai các nguồn lực. Tương lai không chỉ thuộc về các quốc gia có nguồn lực lớn nhất hay công nghệ tiên tiến nhất mà còn thuộc về các quốc gia biết kết nối nguồn lực, khơi dậy sáng tạo và hợp tác hiệu quả vì lợi ích chung. Tại Diễn đàn hôm nay, Việt Nam gửi đi thông điệp rõ ràng: Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để cùng phát triển, sẵn sàng chia sẻ để cùng phát triển, sẵn sàng đổi mới để cùng tạo ra giá trị và sẵn sàng hành động vì một tương lai hòa bình, ổn định, thịnh vượng, bền vững.", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tăng trưởng phụ thuộc vào khả năng kết nối

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới- WEF cho rằng, thế giới đang trong một giai đoạn chuyển đổi kinh tế sâu sắc. Sự bất ổn địa chính trị, các chuỗi cung ứng đang dịch chuyển, các hệ thống năng lượng và những tiến bộ công nghệ nhanh chóng đang chuyển đổi nền kinh tế toàn cầu. Những thay đổi này đưa ra những thách thức thực sự đồng thời mở ra những cơ hội đáng kể.

Đối với một nền kinh tế sản xuất năng động như Việt Nam, sự hội tụ này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (ảnh: Tỷ Huỳnh)

"Tăng trưởng phụ thuộc vào khả năng kết nối ý tưởng, vốn, tài năng và thị trường. Và các thành phố đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong khả năng kết nối này. Đó là nơi các hệ sinh thái đổi mới phát triển, nơi các doanh nghiệp và doanh nhân xích lại gần nhau, và nơi các cơ hội toàn cầu được chuyển hóa thành các hoạt động kinh tế địa phương. Chúng ta có thể thấy điều đó ngay tại TP.HCM, nơi có vị thế tốt để củng cố vai trò của mình như một trong những trung tâm kết nối tăng trưởng này. Sự năng động trong kinh doanh, năng lực công nghiệp và tầm nhìn quốc tế của thành phố này cung cấp một nền tảng vững chắc để quy tụ các doanh nghiệp Việt Nam, các nhà đầu tư toàn cầu và các đối tác công nghệ.", ông Stephan Mergenthaler cho biết.

Đại biểu dự Diễn đàn (ảnh: Tỷ Huỳnh)

AEF 2026 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang chuyển dịch sâu sắc dưới tác động của biến động địa chính trị, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và yêu cầu chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Dòng vốn đầu tư tìm kiếm những điểm đến mới, chuỗi cung ứng được tổ chức lại nhằm tăng khả năng thích ứng, trong khi trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử và các công nghệ chiến lược đang làm thay đổi phương thức sản xuất, quản trị và cạnh tranh.

Cùng với sự dịch chuyển của các chuỗi giá trị, những trung tâm tăng trưởng mới đang hình thành tại châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh. Các siêu đô thị ngày càng giữ vai trò quan trọng trong kết nối dòng vốn, công nghệ, nguồn nhân lực và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Tuy nhiên, những chuyển dịch này cũng làm gia tăng cạnh tranh về nguồn lực, đặt ra yêu cầu xây dựng các cơ chế hợp tác hiệu quả hơn giữa chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và các trung tâm kinh tế.