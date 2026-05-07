Đắk Lắk ra mắt Hiệp hội Logistics và Cảng biển, kết nối cao nguyên ra biển

Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk là tổ chức xã hội của các công dân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực logistics, dịch vụ cảng biển, vận tải, kho vận và quản lý chuỗi cung ứng trên địa bàn tỉnh. Hiệp hội hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự trang trải kinh phí, hướng tới mục tiêu tập hợp, đoàn kết hội viên; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực logistics và dịch vụ cảng biển của địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk chúc mừng Ban chấp hành Hiệp hội Logistics và Cảng biển Đắk Lắk nhiệm kỳ đầu tiên 2026-2030.

Việc thành lập Hiệp hội Logistics và Cảng biển diễn ra trong bối cảnh tỉnh Đắk Lắk mở rộng không gian phát triển từ cao nguyên ra biển, tạo điều kiện kết nối chuỗi cung ứng, vận tải, xuất nhập khẩu và dịch vụ logistics liên vùng. Đây được xem là bước đi nhằm tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp khu vực Tây Nguyên với hệ thống cảng biển, logistics ven biển Nam Trung bộ.

Hiệp hội hiện đã thu hút hơn 50 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia, hoạt động trong các lĩnh vực logistics, vận tải, kho bãi, thương mại, sản xuất và dịch vụ liên quan. Ông Trần Tiến Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Logistics và Cảng biển tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiệp hội sẽ trở thành cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước, góp phần xây dựng mạng lưới logistics đồng bộ, hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp tại địa phương.

“Hiệp hội được thành lập đúng thời điểm Đắk Lắk đang ở giai đoạn mà xúc tiến mạnh mẽ vào vấn đề về đầu tư, thu hút đầu tư và mở ra lĩnh vực rất là mới mẻ khi mà đại ngàn kết nối với biển xanh. Đắk Lắk vừa có cảng biển, vừa có những nguyên liệu rất là tốt, thì với vai trò là Hiệp hội Logistics chúng tôi sẽ xây dựng những chương trình hành động cụ thể để làm sao mà đưa chuỗi giá trị logistics vào áp dụng cho các sản phẩm của bà con cũng như là các sản phẩm đầu ra phục vụ cho xuất khẩu.” - ông Trần Tiến Lợi cho biết.