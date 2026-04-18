  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
An Giang đối thoại với doanh nghiệp kỳ 2, tập trung bàn về chuyển đổi xanh

Thứ Bảy, 10:56, 18/04/2026
VOV.VN - Sáng nay (18/4), UBND tỉnh An Giang tổ chức họp mặt và đối thoại doanh nghiệp lần thứ 2 (chương trình cafe doanh nhân) với chủ đề chuyển đổi xanh gắn với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Hơn 200 doanh nghiệp đang hoạt động tại An Giang và nhiều lãnh đạo các sở ngành, địa phương cùng tham dự.

Đây là hoạt động định kỳ hằng tháng của UBND tỉnh nhằm tăng cường trao đổi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy định hướng phát triển kinh tế xanh và trách nhiệm xã hội. 

Lãnh đạo tỉnh tham quan các mặt hàng trưng bày tại buổi cafe doanh nhân

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Hồ Văn Mừng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, chủ đề chuyển đổi xanh gắn với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là định hướng lớn mà tỉnh sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới. Theo đó, tỉnh An Giang đang xây dựng đề án chuyển đổi xanh, trong đó lựa chọn Phú Quốc làm địa bàn thí điểm. Đến nay, công tác chuẩn bị cho chuyển đổi xanh tại Phú Quốc cơ bản hoàn tất, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Vingroup. Mục tiêu là phát triển kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, gắn với nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị đối với sự phát triển chung của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mong muốn thông qua buổi họp mặt, đối thoại doanh nghiệp nhận được nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận từ cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

"Với mong muốn làm sao phát triển kinh tế theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh toàn diện nền kinh tế đi kèm với đó là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây là nội dung tôi rất mong hôm nay có những thảo luận để giúp cho tỉnh định hướng trong thời gian sắp tới, các doanh nghiệp cũng xác định được trách nhiệm của mình đối với xã hội, với địa phương trong thời gian tới", Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Ông Hồ Văn Mừng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Tại kỳ họp mặt đối thoại lần này, An Giang triển khai việc xét chọn danh hiệu “Doanh nghiệp xanh và trách nhiệm xã hội tỉnh An Giang năm 2026”. Các tiêu chí xét chọn sẽ đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, khách quan, với nội dung đánh giá toàn diện như: tuân thủ pháp luật về môi trường, hiệu quả sử dụng tài nguyên, đổi mới công nghệ, phát triển sản phẩm thân thiện môi trường và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Đây không chỉ là cơ hội để doanh nghiệp khẳng định uy tín, thương hiệu mà còn là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong tương lai; là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt quy định về môi trường, ứng dụng công nghệ sạch, tiết kiệm năng lượng và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ doanh nghiệp phát triển hài hòa giữa kinh tế – xã hội – môi trường, nâng cao hình ảnh và sức hút đầu tư của tỉnh. 

Qua buổi họp mặt đối thoại với doanh nghiệp lần 1, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang đã phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương để tổng hợp, theo dõi và báo cáo kết quả tiếp nhận, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp. Tính đến ngày 08/4/2026, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc xử lý và trả lời 48/48 kiến nghị của 27 doanh nghiệp, tập trung vào các lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, tài chính – tín dụng, sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, thủy sản, môi trường, du lịch và logistics. Nhiều khó khăn đã được tháo gỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển ổn định. Tuy nhiên, một số vấn đề liên ngành liên quan đến quy định pháp luật và cơ chế chính sách vẫn cần tiếp tục nghiên cứu, xử lý trong thời gian tới.

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: chuyển đổi xanh kinh tế tuần hoàn doanh nghiệp xanh An Giang phát triển trách nhiệm xã hội
Tin liên quan

Hà Nội coi đối thoại thực chất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp là ưu tiên

VOV.VN - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, lãnh đạo Thành phố cùng các sở, ngành sẵn sàng trao đổi, giải đáp ngay tại hội nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Hưng Yên: Hải quan và doanh nghiệp cùng đối thoại để gỡ vướng trong xuất nhập khẩu

VOV.VN - Tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026, cơ quan Hải quan và cộng đồng doanh nghiệp đã thẳng thắn trao đổi, làm rõ khó khăn, đồng thời đề xuất giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Nhiều vướng mắc của doanh nghiệp được tháo gỡ qua đối thoại với Thuế TP.HCM

VOV.VN - Nhiều vướng mắc được tháo gỡ tại Hội nghị đối thoại giữa Thuế TP.HCM với các doanh nghiệp trọng điểm khu vực kinh tế tư nhân trên địa bàn Thành phố, với sự tham gia của đại diện 300 doanh nghiệp tư nhân. Hội nghị do Thuế TP.HCM tổ chức ngày 31/10.

