An Giang: Ngày hội OCOP, ẩm thực trở thành đòn bẩy kích cầu du lịch hè

Sự kiện này là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai hiệu quả chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của Năm Du lịch Quốc gia 2026. Ngày hội sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày, kéo dài từ ngày 22/5 đến hết ngày 31/5.

An Giang chính thức khai mạc ngày hội du lịch, ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP lần thứ II và phát động chương trình khởi động du lịch hè An Giang năm 2026

Với quy mô lên tới gần 400 gian hàng, ngày hội năm nay quy tụ đông đảo các doanh nghiệp, hợp tác xã và các chủ thể OCOP đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong và ngoài nước. Đây không chỉ đơn thuần là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, mà còn là diễn đàn để các doanh nghiệp kết nối giao thương, kết nối các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương.

Ngày hội cũng là nơi người dân có thể tiếp cận đa dạng sản phẩm chất lượng, trải nghiệm văn hóa – ẩm thực đặc sắc của các tỉnh, thành cùng tham dự, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và niềm tự hào về giá trị hàng Việt Nam.

Hội chợ là nơi các doanh nghiệp kết nối giao thương, kết nối các cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường

Đông đảo người dân tham quan các gian hàng trưng bày

Du khách đến với ngày hội sẽ được hòa mình vào chuỗi trải nghiệm phong phú gổm: Không gian quảng bá du lịch, bản sắc ẩm thực độc đáo - tôn vinh và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo của An Giang và các địa phương; thế giới sản phẩm OCOP với hàng trăm sản phẩm OCOP và hàng hóa tiêu biểu chất lượng cao và các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc được tổ chức hàng đêm để phục vụ người dân và du khách thập phương.

Đặc biệt, trong khuôn khổ lễ khai mạc tối nay, An Giang chính thức phát động chương trình khởi động du lịch hè An Giang năm 2026 với nhiều sản phẩm du lịch mới, các chương trình kích cầu cùng ưu đãi hấp dẫn đã sẵn sàng để đón chào du khách trong mùa hè này.

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang cho biết: "Sự kiện này mang ý nghĩa chiến lược trong chuỗi hoạt động hưởng ứng 'Năm Du lịch Quốc gia 2026. Đây cũng sẽ là một giải pháp kích cầu kép hiệu quả, không chỉ góp phần tăng trưởng thương mại – dịch vụ, mà còn thúc đẩy du lịch phát triển, hướng đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững cho địa phương, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của An Giang trên trên toàn quốc. Đặc biệt, sự kiện cùng với các công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh đang tạo bệ phóng vững chắc, sẵn sàng hướng tới phục vụ hội nghị APEC 2027 sẽ diễn ra tại Phú Quốc thời gian tới".