An Giang bắt giữ một tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu

Thứ Tư, 19:01, 13/05/2026
VOV.VN - Chiều 13/5, tại An Giang, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện và bắt giữ tàu BV 99889 TS vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ. Phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa đã bị tạm giữ và dẫn giải về Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, trên Tàu BV 99889 TS có 06 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Thiêm, sinh năm 1984, có địa chỉ tại Tân Yên, Bắc Ninh làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Nguyễn Văn Thiêm, trên Tàu BV 99889 TS đang vận chuyển khoảng hơn 40.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, niêm phong hàng hóa vi phạm trên Tàu BV 99889 TS

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421/ Hải đoàn 42 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
An Giang: 3 lãnh đạo tại UBND xếp loại “hoàn thành nhiệm vụ”

VOV.VN - Lần đầu tiên, 3 người đứng đầu đơn vị trực thuộc UBND tỉnh An Giang chỉ được xếp loại “hoàn thành nhiệm vụ” trong quý I. Việc đánh giá gắn với kết quả công việc cụ thể, đồng thời siết chặt kỷ luật, nâng hiệu quả giải ngân đầu tư công và quản lý điều hành.

VOV.VN - Lần đầu tiên, 3 người đứng đầu đơn vị trực thuộc UBND tỉnh An Giang chỉ được xếp loại “hoàn thành nhiệm vụ” trong quý I. Việc đánh giá gắn với kết quả công việc cụ thể, đồng thời siết chặt kỷ luật, nâng hiệu quả giải ngân đầu tư công và quản lý điều hành.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri tại An Giang

VOV.VN - Ngày 6/5, tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri xã Chợ Mới sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

VOV.VN - Ngày 6/5, tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang đã tiếp xúc cử tri xã Chợ Mới sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân tại tỉnh An Giang

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, sáng 29/4, tại tỉnh An Giang, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn.

VOV.VN - Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 140 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, sáng 29/4, tại tỉnh An Giang, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, tặng quà gia đình chính sách, công nhân, người lao động khó khăn.

