An Giang bắt giữ một tàu cá vận chuyển trái phép hơn 40.000 lít dầu

Tại thời điểm kiểm tra, trên Tàu BV 99889 TS có 06 thuyền viên, do ông Nguyễn Văn Thiêm, sinh năm 1984, có địa chỉ tại Tân Yên, Bắc Ninh làm thuyền trưởng. Theo lời khai ban đầu của ông Nguyễn Văn Thiêm, trên Tàu BV 99889 TS đang vận chuyển khoảng hơn 40.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra, niêm phong hàng hóa vi phạm trên Tàu BV 99889 TS

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện, niêm phong hàng hóa, tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 421/ Hải đoàn 42 tại xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.