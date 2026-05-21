An Giang chi ngân sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát tàu cá

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 50% chi phí nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/tàu cá; Hỗ trợ 50% chi phí thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhưng tối đa không quá 11.000.000/tàu cá. Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần cho việc nâng cấp hoặc thay thế thiết bị giám sát hành trình.

Để nhận được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, các chủ tàu cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: có đầy đủ hồ sơ pháp lý còn hiệu lực theo quy định, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy phép khai thác thủy sản; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. Không vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); không khai thác vượt ranh giới vùng biển; không duy trì hoặc cố ý vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình (trừ trường hợp bất khả kháng); chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự tại địa phương khác.

Thiết bị sau khi nâng cấp hoặc thay thế phải có hóa đơn rõ ràng, kết nối ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP.

Thời gian hỗ trợ từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Nếu thuộc diện hỗ trợ của nhiều chính sách, chủ tàu chỉ được chọn một chính sách có lợi nhất.

Ngư dân An Giang sẽ được hỗ trợ 50% chi phí nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát tàu cá chống khai thác IUU

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho rằng, đây là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với ngành thủy sản, sinh kế của ngư dân và năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế. Tỉnh cam kết quá trình triển khai sẽ đảm bảo công khai, đúng đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra trục lợi chính sách hay lãng phí nguồn lực.

“Việc ban hành kịp thời chính sách này không chỉ nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu", Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhấn mạnh.