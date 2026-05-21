An Giang chi ngân sách hỗ trợ ngư dân nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát tàu cá

Thứ Năm, 16:16, 21/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 21/5, tại kỳ họp chuyên đề đầu tiên của HĐND tỉnh An Giang, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Đây là bước đi quyết liệt nhằm chung tay cùng cả nước sớm gỡ "thẻ vàng" IUU.

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ 50% chi phí nâng cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhưng tối đa không quá 5.000.000 đồng/tàu cá;  Hỗ trợ 50% chi phí  thay thế thiết bị giám sát hành trình tàu cá nhưng tối đa không quá 11.000.000/tàu cá. Mỗi tàu cá chỉ được hỗ trợ một lần cho việc nâng cấp hoặc thay thế thiết bị giám sát hành trình.

Để nhận được hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, các chủ tàu cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: có đầy đủ hồ sơ pháp lý còn hiệu lực theo quy định, gồm: Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá; Giấy phép khai thác thủy sản; Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá. Không vi phạm khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); không khai thác vượt ranh giới vùng biển; không duy trì hoặc cố ý vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình (trừ trường hợp bất khả kháng); chưa được hưởng chính sách hỗ trợ tương tự tại địa phương khác.

Kỳ họp chuyên đề đầu tiên của HĐND tỉnh An Giang diễn ra chiều ngày 21/5

Thiết bị sau khi nâng cấp hoặc thay thế phải có hóa đơn rõ ràng, kết nối ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 41/2026/NĐ-CP.

Thời gian hỗ trợ từ ngày Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. Nếu thuộc diện hỗ trợ của nhiều chính sách, chủ tàu chỉ được chọn một chính sách có lợi nhất.

Ngư dân An Giang sẽ được hỗ trợ 50% chi phí nâng cấp, thay thế thiết bị giám sát tàu cá chống khai thác IUU

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang cho rằng, đây là nhiệm vụ cấp bách, có ý nghĩa sống còn đối với ngành thủy sản, sinh kế của ngư dân và năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế. Tỉnh cam kết quá trình triển khai sẽ đảm bảo công khai, đúng đối tượng, tuyệt đối không để xảy ra trục lợi chính sách hay lãng phí nguồn lực.

“Việc ban hành kịp thời chính sách này không chỉ nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy sản, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh trong việc cùng cả nước sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu", Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

  

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: giám sát hành trình tàu cá An Giang hỗ trợ ngư dân chống khai thác IUU thẻ vàng EC
Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Tây Nam quyết tâm chống IUU
VOV.VN - Trong hải trình khảo sát vùng biển, đảo phía Tây Nam từ ngày 12 - 16/5, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động hỗ trợ, động viên ngư dân đang khai thác hải sản trên biển.

VOV.VN - Trong hải trình khảo sát vùng biển, đảo phía Tây Nam từ ngày 12 - 16/5, Đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động hỗ trợ, động viên ngư dân đang khai thác hải sản trên biển.

CSB khảo sát vùng biển đảo Tây Nam, vận động ngư dân chấp hàng nghiêm quy định IUU

VOV.VN - Từ ngày 12-16/5, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Đoàn công tác đi khảo sát, nắm tình hình tại vùng biển, đảo phía Tây Nam.

Đà Nẵng dựng “hàng rào số” chống khai thác IUU

VOV.VN - Trong nỗ lực chống khai thác IUU gỡ “thẻ vàng” của EC, Đà Nẵng đang đẩy mạnh số hóa quản lý nghề cá. Từ giám sát hành trình bằng VMS, nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, một “hàng rào số” dần hình thành, minh bạch từng chuyến biển, mẻ lưới.

Đồng Tháp triển khai số hóa trong quản lý tàu cá để phòng chống vi phạm IUU

VOV.VN - Hiện nay, công tác phòng chống vi phạm trong khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng đến phát triển ngành thủy sản bền vững, rất được các cấp các ngành và ngư dân tỉnh Đồng Tháp quan tâm, thực hiện quyết liệt. 

Đắk Lắk định hình trụ cột kinh tế biển: Từ gỡ IUU đến logistics, du lịch

VOV.VN - Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu thời gian tới, toàn tỉnh tập trung chuyển mạnh tư duy từ “khai thác” sang “kinh tế biển bền vững”, lấy bảo vệ môi trường biển làm nền tảng.

