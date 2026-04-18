Áp lực giải phóng mặt bằng dự án lớn, Hưng Yên sẽ xử lý nghiêm hành vi trục lợi

Thứ Bảy, 06:00, 18/04/2026
VOV.VN - Áp lực giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị, du lịch sinh thái sân golf Khoái Châu đang đè nặng khi Hưng Yên đứng trước yêu cầu cơ bản hoàn thành trong tháng 4 này ở giai đoạn 1 để kịp bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư quốc tế.

Giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 trước 30/4

Dự án sân golf Khoái Châu (Hưng Yên) có diện tích lập quy hoạch khoảng 888,5 ha, trong đó xã Châu Ninh là 673,08 ha; xã Khoái Châu là 208,11 ha; xã Chí Minh là 7,31 ha. Với diện tích giải phóng mặt bằng lớn nhất trong giai đoạn 1, xã Châu Ninh phải hoàn thành khoảng 522,61 ha, trong đó đất nông nghiệp là khoảng 431,63 ha, đất ở tại nông thôn khoảng 0,8 ha; đất khác khoảng 90,18 ha. Dự kiến giải phóng xong mặt bằng giai đoạn 1 trước 30/4.

Hiện trạng tại khu vực quy hoạch sân golf, gần như toàn bộ đều là đất nông nghiệp, hiện đang trồng hoa màu.

Ông Đỗ Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Ninh cho biết, sau gần 1 năm triển khai, toàn xã đã giải phóng mặt bằng được khoảng trên 50% diện tích. Đây là một nỗ lực rất lớn của người dân, chính quyền địa phương khi triển khai dự án trong thời điểm chuyển đổi thực hiện chính quyền hai cấp. 

Ở thời điểm “nước rút” phải bàn giao mặt bằng trước 30/4, xã tiếp tục huy động cả hệ thống chính trị, chi bộ thôn họp bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.

"Xã quyết tâm cao nhất để bàn giao dự án đúng thời gian theo quy định. Xã cũng sẽ làm hết thẩm quyền, chức năng nhiệm vụ trong giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, nếu vẫn còn hộ dân chưa thật sự hiểu hết giá trị của dự án và chưa thực sự đồng thuận thì trong quy định, quy trình của pháp luật về giải phóng mặt bằng có cho phép triển khai bằng biện pháp hành chính, xã đã có chỉ đạo và phương án cho việc này", ông Dũng nói.

Trụ sở UBND xã Châu Ninh (Hưng Yên).

Cũng theo đại diện UBND xã Châu Ninh, đến nay, thôn Kiến Châu có 423 hộ dân trong diện có đất phải thu hồi giải phóng mặt bằng, sau thời gian tuyên truyền, vận động, đến nay cơ bản số hộ dân trong thôn đã đồng thuận. Tương tự thôn Cam Hòa (Châu Ninh) cũng có 90% số hộ dân đã nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng dự án sân gôn Khoái Châu.

Tuy nhiên, đến thời điểm này, vẫn có một số hộ dân chưa bàn giao ruộng, đất, tài sản trên đất phục vụ công tác giải phóng mặt bằng sân gôn. Người dân cho rằng giá đền bù chưa thỏa đáng so với các dự án ở xã lân cận. Anh Nguyễn Văn Hanh, thôn Xuân Trù, xã Châu Ninh (Hưng Yên) mong muốn được nhà nước nâng giá đền bù đất nông nghiệp, đồng thời giúp người dân chuyển đổi nghề sau khi bàn giao đất cho dự án.

Anh Nguyễn Văn Hanh, thôn Xuân Trù, xã Châu Ninh chia sẻ với phóng viên.

Ông Nguyễn Văn Khuyến, thôn Năm Mẫu, xã Châu Ninh (Hưng Yên) cho biết, về giá cả đền bù, xã cũng phải theo quy định chung, người dân có kiến nghị, nếu phù hợp Nhà nước có thể điều chỉnh. Còn khi đã không thể thay đổi được về giá đền bù thì người dân phải thực hiện, vì dự án làm lợi cho người dân, lợi cho nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Khuyến, thôn Năm Mẫu, xã Châu Ninh chia sẻ với phóng viên.

Xử lý nghiêm các hành vi trục lợi

Qua nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân; cũng như thực hiện cam kết môi trường đầu tư luôn thuận lợi, từ khi dự án được “khởi động” tháng 5/2025, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều cuộc họp để thông tin, tuyên truyền, lắng nghe, đối thoại với người dân về chủ trương, chính sách, đơn giá đền bù, hỗ trợ.

 Giai đoạn 1 dự án nằm ngoài khu vực bãi sông Hồng.

Mới đây nhất, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên đã đối thoại trực tiếp với đại diện người dân trong dự án sân gôn Khoái Châu nhằm tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Tại buổi đối thoại, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Văn Chiến đề nghị: Quá trình giải phóng mặt bằng, cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu đi đầu thực hiện; Tổ tuyên truyền cần tích cực tuyên truyền, vận động để các hộ dân cùng đồng thuận.

Đồng thời yêu cầu, chính quyền địa phương chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong nhân dân; kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng liên quan đến dự án để người dân tin và làm theo quan điểm chủ trương của Nhà nước.

Các khu vực dân cư hiện hữu không nằm trong khu vực quy hoạch.

Liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án sân gôn Khoái Châu, ông Nguyễn Đức Cảnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên thông tin, dự án trên thuộc diện Nhà nước thu hồi đất, được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thủ trương đầu tư. Dự án có tính chất đối ngoại quốc gia nên công tác giải phóng mặt bằng được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Một góc khu vực triển khai dự án. 

Tại Thông báo số 88/TB-UBND tỉnh Hưng Yên ngày 2/10/2025 có nêu về giải phóng mặt bằng dự án sân gôn Khoái Châu, trách nhiệm giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của UBND, chủ tịch UBND các xã có dự án. Theo đó, các xã thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đảm bảo quy trình, trình tự thủ tục tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của tổ chức, cá nhân bị thu hồi đất.

Tỉnh sẽ xử lý nghiêm các hành vi trục lợi giải phóng mặt bằng nếu có. Tỉnh thực hiện đầy đủ các chính sách liên quan đến quyền lợi của người bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật, triển khai đầy đủ quy trình các bước đối thoại, tổ chức đối thoại, giải thích mà người dân vẫn cố tình không chấp hành, tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Ngọc Hoà/VOV.VN
