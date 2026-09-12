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Bắc Ninh dành 153,8 tỷ đồng quản lý, bảo vệ rừng Tây Yên Tử

Thứ Bảy, 07:00, 12/09/2026
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VOV.VN - Bắc Ninh phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử giai đoạn 2026-2030, với tổng nhu cầu vốn 153,8 tỷ đồng, nhằm bảo vệ gần 13.000 ha rừng, phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi vừa ký Quyết định phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững của Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử giai đoạn 2026-2030, với tổng nhu cầu vốn thực hiện hơn 153,8 tỷ đồng.

Theo phương án được phê duyệt, việc quản lý rừng trong giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo vệ, bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng; đồng thời duy trì, phục hồi và nâng cao giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên, hệ sinh thái rừng đặc dụng, nguồn gen và nguồn nước tại Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử.

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Bắc Ninh dành 153,8 tỷ đồng quản lý, bảo vệ rừng Tây Yên Tử

Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử hiện được giao quản lý hơn 12.966 ha đất tại các xã An Lạc, Lục Sơn và Tây Yên Tử. Trong đó, đất rừng đặc dụng chiếm hơn 12.960 ha; diện tích có rừng hơn 12.570 ha, gồm khoảng 12.110 ha rừng tự nhiên và hơn 460 ha rừng trồng.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu quản lý, bảo vệ nghiêm diện tích rừng hiện có, duy trì độ che phủ rừng khoảng 97%, từng bước nâng cao chất lượng rừng và bảo đảm tính toàn vẹn của hệ sinh thái rừng đặc dụng.

Các nhiệm vụ phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ nguồn gen, các loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm và những sinh cảnh quan trọng sẽ được triển khai đồng bộ.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là quản lý, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng và đất lâm nghiệp thuộc phạm vi quản lý; đồng thời đẩy mạnh khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình vùng đệm. Tổng diện tích khoán bảo vệ rừng dự kiến đạt 22.015 lượt ha trong cả giai đoạn 2026-2030. Riêng năm 2026, việc khoán bảo vệ rừng được thực hiện với 9 cộng đồng và 6 hộ gia đình.

Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Theo phương án, Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử sẽ tổ chức 15 lớp tập huấn nghiệp vụ, 5 cuộc diễn tập thực hành chữa cháy rừng; đồng thời đầu tư trang thiết bị chuyên dụng, tăng cường giám sát và theo dõi diễn biến tài nguyên rừng.

Trong bảo tồn đa dạng sinh học, tỉnh Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng cường giám sát các loài nguy cấp, quý, hiếm và tổ chức quan trắc đa dạng sinh học. Đáng chú ý, phương án đề ra việc xây dựng một trung tâm cứu hộ động vật hoang dã và một vườn thực vật phục vụ bảo tồn, nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử sẽ triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng. Trong đó, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về đa dạng sinh học; bảo tồn nguồn gen các loài cây dược liệu quý; nghiên cứu nhân giống các loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm.

Ban Quản lý cũng sẽ đánh giá tác động của hoạt động du lịch và phát triển hạ tầng đối với tài nguyên rừng, qua đó đề xuất các giải pháp bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn với phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực.

Tổng nhu cầu vốn thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững Khu bảo tồn Tây Yên Tử giai đoạn 2026-2030 là 153,8 tỷ đồng.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phương án; phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu bố trí kinh phí và triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Ban Quản lý bảo tồn Tây Yên Tử có trách nhiệm tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung được phê duyệt; quản lý, sử dụng hiệu quả diện tích đất, rừng được giao; xây dựng kế hoạch thực hiện hằng năm, theo dõi, đánh giá kết quả và báo cáo theo quy định.

Việc phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng tạo cơ sở để Bắc Ninh nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát huy giá trị cảnh quan thiên nhiên Tây Yên Tử, gắn với phát triển du lịch sinh thái và cải thiện sinh kế cho người dân vùng đệm.

Tiến Dũng/VOV.VN
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