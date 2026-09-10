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Bắc Ninh tăng kiểm tra hàng hóa dịp Tết Trung thu

Thứ Năm, 16:30, 10/09/2026
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VOV.VN - Dịp Tết Trung thu, lực lượng Quản lý thị trường Bắc Ninh tăng cường kiểm tra hàng hóa, phát hiện nhiều bánh trung thu, thực phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm.

Dịp Tết Trung thu năm 2026, nhu cầu tiêu dùng bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn và đồ chơi trẻ em trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tăng cao. Đây cũng là thời điểm tiềm ẩn nguy cơ hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Từ cuối tháng 7, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, điểm tập kết hàng hóa có dấu hiệu vi phạm.

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Lực lượng chức năng kiểm tra chất lượng, mẫu mã bánh trung thu

Tại phường Kinh Bắc, Đội Quản lý thị trường số 8 phối hợp kiểm tra các hộ kinh doanh Siêu thị H.K và P.X.Q. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ số lượng lớn thực phẩm nhập lậu từ Trung Quốc như thịt lợn hộp, cá hộp, chân gà, xúc xích, sốt ướp và rượu ngoại.

Các hộ kinh doanh bị xử phạt hành chính tổng số tiền hơn 20 triệu đồng; toàn bộ tang vật vi phạm bị buộc tiêu hủy theo quy định.

Tại phường Nếnh, Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra hộ kinh doanh N.T.S, phát hiện cơ sở này kinh doanh 800 chiếc bánh trung thu cùng gần 1.000 sản phẩm bánh nướng, bánh ngọt không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Hộ kinh doanh bị xử phạt hành chính 17 triệu đồng.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng kiểm tra Công ty TNHH thực phẩm J tại phường Tiền Phong và cơ sở kinh doanh H.J tại phường Võ Cường. Nhiều loại thực phẩm bao gói sẵn như bánh kẹo, miến, xúc xích, tim gà không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp được phát hiện. Các cơ sở vi phạm bị xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm.

Theo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 8, toàn lực lượng đã kiểm tra 151 vụ, xử lý 139 vụ vi phạm. Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 3 tỷ đồng; lượng hàng hóa vi phạm bị buộc tiêu hủy có trị giá hơn 790 triệu đồng.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết, nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Trung thu tiềm ẩn nguy cơ gia tăng hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ và thực phẩm không bảo đảm an toàn.

Chi cục đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ bám sát địa bàn, tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, thực phẩm và đồ chơi trẻ em tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

Nội dung kiểm tra tập trung vào nguồn gốc hàng hóa, nhãn hàng, hóa đơn, chứng từ, hạn sử dụng và điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Những trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Tiến Dũng/VOV.VN
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