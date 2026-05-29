Cải chính

Bắc Ninh tăng cường bảo vệ gia súc, gia cầm, tránh sốc nhiệt mùa nắng nóng

Thứ Sáu, 10:44, 29/05/2026
VOV.VN - Nắng nóng kéo dài, nhiều cơ sở chăn nuôi tại Bắc Ninh phải tăng cường chống nóng cho vật nuôi nhằm hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và phát sinh dịch bệnh.

Những ngày cuối tháng 5, nhiều thời điểm nhiệt độ ngoài trời tại Bắc Ninh vượt ngưỡng 40°C khiến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Tại nhiều trang trại, quạt thông gió và hệ thống phun sương phải chạy gần như cả ngày để hạ nhiệt cho vật nuôi.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, đợt nắng nóng diện rộng tại miền Bắc còn có thể kéo dài trong những ngày tới. Thời tiết oi bức khiến vật nuôi dễ giảm sức đề kháng, nguy cơ phát sinh dịch bệnh cũng tăng cao.

Hiện, toàn tỉnh Bắc Ninh có khoảng 145.000 con trâu, bò; hơn 1.145.000 con lợn và khoảng 25,7 triệu con gia cầm. Với mật độ chăn nuôi lớn, việc bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi trong điều kiện nắng nóng đang là áp lực không nhỏ đối với người chăn nuôi và ngành chức năng.

Người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh chủ động thực hiện các biện pháp thông thoáng chuồng trại, bảo đảm điều kiện chăm sóc đàn gia cầm trong cao điểm nắng nóng.

Tại xóm 5, thôn Rền, xã Phật Tích, gia đình anh Nguyễn Duy Bằng đang nuôi 11 con bò sữa. Giữa trưa, hơi nóng hắt xuống từ mái tôn khiến khu chuồng nuôi khá ngột ngạt. Quạt thông gió và hệ thống phun sương chạy liên tục nhiều giờ liền, nền chuồng cũng được xịt nước thường xuyên để giảm nhiệt.

Anh Bằng cho biết bò sữa khá nhạy cảm với nhiệt độ cao. Những ngày nắng nóng kéo dài, bò thường ăn ít hơn, sản lượng sữa giảm, sức khỏe cũng dễ bị ảnh hưởng. “Mấy hôm nay gần như quạt chạy cả ngày. Tiền điện tăng nhưng vẫn phải cố duy trì, không thì bò dễ bị sốc nhiệt, bỏ ăn”.

Để giảm nhiệt cho đàn bò, gia đình anh gia cố thêm vật liệu chống nóng trên mái chuồng, tăng cường vệ sinh khu vực chăn nuôi và bổ sung điện giải vào nước uống cho vật nuôi. Không chỉ các hộ nuôi bò sữa, nhiều trang trại chăn nuôi lợn và gia cầm trên địa bàn tỉnh cũng tăng thời gian vận hành quạt mát, phun sương để hạn chế tình trạng vật nuôi bị sốc nhiệt trong cao điểm nắng nóng.

Những ngày nắng nóng kéo dài, gia đình anh Nguyễn Duy Bằng ở thôn Rền, xã Phật Tích tăng cường thức ăn xanh và vận hành hệ thống làm mát để bảo vệ đàn bò sữa.

Trước diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu hệ thống thú y cơ sở tăng cường giám sát dịch bệnh tại các vùng chăn nuôi tập trung, đồng thời hướng dẫn người dân chủ động các biện pháp chống nóng, bảo đảm chuồng trại thông thoáng và duy trì nguồn nước sạch cho vật nuôi trong những ngày nhiệt độ tăng cao.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh cho biết, thời tiết nắng nóng kéo dài có thể làm vật nuôi suy giảm sức đề kháng, làm tăng nguy cơ phát sinh các bệnh như tai xanh, tụ huyết trùng, bệnh đường hô hấp và tiêu hóa.

“Trong điều kiện nhiệt độ tăng cao, các hộ chăn nuôi cần chú ý giữ chuồng trại thông thoáng, tăng cường phun mát, bổ sung vitamin và chất điện giải cho vật nuôi. Những ngày nắng nóng gay gắt cần hạn chế chăn thả gia súc ngoài trời vào buổi trưa, đồng thời tăng cường vệ sinh, tiêu độc khử trùng để hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh”, ông Thọ cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Thọ (bên phải), Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Bắc Ninh kiểm tra công tác chăn nuôi tại các trang trại trên địa bàn tỉnh

Những ngày qua, cán bộ thú y tại nhiều địa phương đã trực tiếp xuống các vùng chăn nuôi để hướng dẫn người dân vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và theo dõi sức khỏe đàn vật nuôi.

Người chăn nuôi cũng được khuyến cáo hạn chế chăn thả gia súc ngoài trời trong khung giờ nắng gắt từ 12 giờ đến 16 giờ. Đối với các trang trại quy mô lớn, việc chủ động nguồn điện cho hệ thống làm mát được xem là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại trong thời gian nắng nóng kéo dài.

Nhiều hộ chăn nuôi cho biết chi phí điện phục vụ quạt mát và phun sương đã tăng đáng kể trong những ngày gần đây. Dù chi phí tăng lên, nhiều hộ vẫn phải duy trì hệ thống làm mát để hạn chế thiệt hại trong giai đoạn nắng nóng kéo dài.      

Tiến Dũng/VOV.VN
